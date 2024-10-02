«В здравом уме никогда бы такое не купила»: участница «Модного приговора» рассказала о закулисье шоу

Мама четверых детей из Рыбинска Светлана Хитрова снялась в шоу «Модный приговор» Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











49-летняя мать четырех дочерей, управляющая продуктовым магазином из Рыбинска Светлана Хитрова снялась в программе «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Выпуск с ее участием вышел 24 сентября. Из «дачницы» в мини-шортах и бандане ее превратили в шикарную леди.

Светлана рассказала нашим коллегам из 76.RU, как проходили съемки известного шоу.

Как попала на программу

Оказалось, что редакторы программы сами разыскали Светлану и предложили ей стать героиней очередного выпуска.

— Я подписана на программу «Модный приговор», на ее ведущих в соцсетях. Обычно смотрю, что-то комментирую, лайкаю. Решила поучаствовать сама. В конце июля мы списались с редактором «Модного приговора». И меня пригласили на шоу, — рассказала Светлана.

Такой Светлана пришла на «Модный приговор» Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











На программу героиня поехала со всеми четырьмя дочерьми и подругой Марией Мохорт, которая выступила в роли «обвинителя» — человека, который обосновывает, почему участнице нужно преображение.

— Мне не нравится, что она носит мини. Мини-платья в 49 лет, я считаю, немножко вульгарно. Был выпускной у наших детей. Светлана на этот выпускной пришла в очень коротком платье-пиджаке. Оно скорее подошло бы девочкам-выпускницам, чем маме, — поделилась мнением Мария на шоу.

Также она добавила, что Светлана не делает причесок, стрижек, не использует макияж.



— За 20 лет нашей дружбы я ее только один раз видела с красивой укладкой, — рассказала Мария.

Светлана Хитрова (в центре) с подругой Марией (слева) и ведущей «Модного приговора» Лилией Рах Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











Переодевание вслепую

Сами съемки проходили примерно за полторы недели до выхода выпуска в эфир. Поначалу Светлана очень волновалась.

— У меня даже голос дрожал. А потом я думаю: ну а что? Все же мы люди. И успокоилась, — поделилась женщина.

После первого выхода на сцену участницы уходят делать стрижку и макияж, переодеваются.

— Я даже не заметила, как пролетело это время, — говорит Светлана.

Образы для героини стилисты подобрали заранее. Но до выхода на подиум Светлана их не видела.

— Я надевала вещи с закрытыми глазами, буквально на ощупь. В целом можно было понять, что тебе дают — плащ, пальто или вязаную кофту. Но ни цвет, ни форму угадать было невозможно, — поделилась Светлана.

Самыми волнительными для героини стали первые минуты съемок Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











По ее словам, команда проекта — очень милые и дружелюбные люди. Ведущая программы Лилия Рах всех поддерживала.

— Она умеет вселять уверенность. От нее шел такой позитив. Говорила: «Не переживайте, всё будет хорошо». В команде там у каждого своя задача. Кто-то приводит героинь, кто-то одевает, кто-то красит. И особенно мне понравилось, что там участниц называют не тетка или девчонка, а героиня. Это слово у них в обиходе. И они, например, вспоминают: «А вот та героиня нереальная была». Это приятно, — отметила Светлана.

Светлану стригли и красили около трех часов Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











«Ощущение — просто вау!»

Самым ярким моментом стал первый после преображения выход на подиум, когда Светлана сама увидела себя в зеркало и ее увидели дочери и подруга, которые находились в студии.

— Такое ощущение — просто вау! — поделилась эмоциями наша собеседница.

Так выглядел первый образ героини Источник: Светлана Хитрова / Vk.com А это второй — с белыми брюками и ярко-зеленой курткой Источник: Светлана Хитрова / Vk.com

В целом все предложенные стилистами наряды героине из Рыбинска понравились. Единственное, что ее сначала смутило, — это белые брюки.

— Я бы в здравом уме и твердой памяти никогда себе такое не купила. Во-первых, я женщина немаленькая. Во-вторых, марко. Но после программы я в них уже пару раз выходила. И чувствую себя такой красоткой! Мне реально в них комфортно, — удивляется Светлана.

Участнице шоу подарили все три комплекта одежды, которые ей подобрали стилисты, включая очки и прочие аксессуары. Все наряды Светлана намерена носить в своей обычной жизни.

— Вчера на работу в пиджаке ходила. Позавчера в сапогах в парке гуляла. Мне это всё очень нравится, — заверила Светлана.

Участница «Модного приговора» уже вовсю выгуливает новые наряды в своей повседневной жизни Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











А еще она благодарна проекту за то, что он позволил собраться им с дочерьми всем вместе.

— Это такой яркий момент в жизни нашей семьи! У меня три из четырех дочерей уже взрослые, мы все живем в разных городах. А тут встретились. На следующий день после записи пошли гулять по Москве. В общем, эмоции только положительные! — поделилась Светлана.