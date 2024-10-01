Лунный календарь стрижек на октябрь 2024 года: удачные и неблагоприятные даты

Чтобы результат труда парикмахера вас точно порадовал, иногда стоит посмотреть на календарь Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Красота требует жертв, и прежде всего вашего времени и денег на ее поддержание. Но согласитесь, обидно, когда пришел к мастеру, пусть даже проверенному или расхваленному подругами, а результат вас разочаровал. И возможно, всё дело будет в том, что вы выбрали не самый лучший день для похода в парикмахерскую. Поэтому сверяйте даты записи на октябрь с лунным календарем. Его специально для читателей Городских порталов составила эзотерик и психолог Мирослава Буш — выбирайте даты согласно этому прогнозу.

Благоприятные дни для стрижки в октябре

С давних-давних времен наши предки привыкли во многом ориентироваться на лунные циклы. Касается это и ухода за волосами. Чтобы шевелюра всегда выглядела здоровой и блестящей, в месяце есть благоприятные даты для стрижки. И в октябре 2024 года их хоть отбавляй.

Стрижка будет выглядеть особенно здорово, если вы запишетесь к мастеру в благоприятные даты: 1, 3, 6, 10, 13, 19, 24, 26, 29 и 31 октября.

Для быстрого роста волос крайне удачными будут стрижки, сделанные 3, 6, 10 и 13 октября.

Для укрепления волос подойдут 1, 19, 24, 26, 29 и 31 октября. Запишитесь в эти дни на уходовые процедуры или побалуйте свои волосы хорошими домашними средствами — не прогадаете.

Впрочем, и специально для укрепляющих и оздоровительных масок для волос в октябре есть особенные даты. Это 1, 6, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 29 и 31-е числа месяца.

Если же вы хотите сделать особенную стрижку, для привлечения денег, выберите для нее 6, 19 и 24 октября. Возможно, вас порадует и эстетический, и финансовый эффект от этой процедуры практически сразу.

Для покраски прекрасно подойдут такие даты: 13, 17, 19, 20, 24–26 октября. Это 7 дней — целая неделя в месяце, выбирайте любую дату, чтобы не прогадать с цветом волос.

А для завивки как нельзя лучше подойдут 1, 12, 13, 17, 19 и 28 октября.

Словом, немало дней в этом месяце, по прогнозу Мирославы Буш, будут благоприятствовать вашей красоте и ухоженной внешности. А если внимательно присмотритесь, то в отдельные даты можно проводить сразу несколько процедур — целый комплекс для вашей неотразимости.

Благоприятных дней для стрижки в октябре 2024 года куда больше, чем неудачных Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Неблагоприятные дни для стрижки в октябре

Однако не всё так безоблачно в октябре. К сожалению, в прогнозе стрижек по лунному календарю в этом месяце есть даты, когда парикмахерскую лучше обходить стороной и не записываться даже к проверенному годами мастеру.

Иначе вы рискуете тем, что ваши волосы могут превратиться в мочалку, если вдруг запланируете поход в салон красоты на неблагоприятные для стрижки дни. Это 2, 5, 9, 17, 22, 25 и 27 октября. В эти даты результат вас может совсем не порадовать.