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Стиль и красота обзор Самые модные окрашивания осени-2024: вы будете неотразимы

Самые модные окрашивания осени-2024: вы будете неотразимы

Трендовые цвета и техники сделают волосы блестящими, а вас — неподражаемой

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2 комментария

Если летом можно было позволить себе немного экспериментов, то осень — подходящее время для уравновешенной элегантности

Осень — отличное время для обновлений, когда важно не только освежить гардероб, но и поразить окружающих прекрасным цветом волос и стильной укладкой. А что у нас в моде в этом сезоне? Этой осенью тенденции в окрашивании волос противоречивы. И хорошо, когда под рукой есть визажист, колорист, мастер по прическам и просто красавица, которая расскажет, какие окрашивания уж точно будут в моде в ближайший сезон.

Медовый блонд в технике балаяж

Этой осенью слово «балаяж» чаще всего звучит в салонах красоты. И неспроста: эту технику с частичным и разноуровневым осветлением прядей осваивают всё больше бьюти-мастеров, чтобы создавать девушкам модные образы. Осветляющий состав наносят смахивающими движениями, при этом применяют сразу несколько оттенков. Они словно перетекают друг в друга, создавая эффект полной естественности.

— 2024 год продиктовал новые бьюти-правила и заставил любительниц блонда отказаться от холодных оттенков окрашивания и перейти на его «теплую» сторону, — делится секретами с читателями Городских порталов парикмахер-колорист, визажист, мастер по прическам Виктория Галахова. — Так, осенью можно смело пробовать новый трендовый цвет волос со сладким названием «медовый блонд», который максимально приближен к натуральному оттенку локонов, но при этом имеет свою изюминку.

Янтарь

Если вам хочется добавить в образ осенних красок, самое время действовать. В этом сезоне на пике популярности окрашивание в цвет янтаря. Обладательницы таких волос точно не останутся незамеченными.

— Янтарное окрашивание получило свое название благодаря тому, что напоминает драгоценный камень, который переливается золотисто-медовыми оттенками с небольшими вкраплениями коричневого, — отмечает Виктория Галахова. — Можно использовать модную технику AirTouch либо просто в один тон.

Песочный блонд в технике AirTouch

Блонда много не бывает, и это как никогда актуально этой осенью. В сентябре 2024-го модницы выбирают трендовый цвет — песочный блонд и технику окрашивания AirTouch. Ее название переводится как «прикосновение воздуха», потому что перед процедурой пряди, которые будут окрашиваться, раздувают феном. Такое мелирование в цвет, близкий к основному, дает эффект натуральности.

— Еще один элегантный оттенок для светлого окрашивания, который ничуть не уступает по своей эффектности, — считает Виктория Галахова.

Рельефное окрашивание

Мягкие цветовые переходы, красивый блеск и возможность надолго скрыть первую седину — вот чем понравится популярная осенью 2024-го техника окрашивания. Мастер аккуратно осветляет только самые тонкие пряди над фольгой, не затрагивая основную шевелюру.

— Это подойдет для тех, кто хочет посветлей, но не сильно, — предлагает попробовать еще один осенний тренд в окрашивании волос Виктория Галахова.

Однотонное окрашивание в темный шоколад

Впрочем, остаются модными этой осенью и привычные нам монохромные окрашивания. Здесь главное — выбрать правильный оттенок. Это идеальный вариант для тех, кто хотел попробовать натуральные темные оттенки.

— Темный шоколад в традиционной технике однотонного окрашивания гарантированно придаст волосам роскошный вид, — отмечает Виктория Галахова.

А вы уже выбрали себе окрашивание в этом сезоне?

Да, медовый блонд в технике балаяж
Выбираю янтарь
Песочный блонд — мой выбор
Рельефное окрашивание — то, что нужно
Предпочту однотонное окрашивание в темный шоколад
У меня свой вариант, напишу в комментариях
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Комментарии
2
Гость
8 сентября 2024, 16:06
Нутрицитологи не рекомендуют масло утром в гладиолусах
Гость
8 сентября 2024, 16:33
Как раз пришли новые стринги, сейчас пойду, заберу заказ. Привет, а в в целом как?
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