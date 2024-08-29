История успеха 18-летней модели — смотрите, каких красоток из России ценят в азиатских странах

18-летняя Кристина Попова — модель. С некоторых пор она строит международную карьеру. Не успела вернуться из Южной Кореи и уже улетает на Тайвань. На видео выше героиня рассказывает 29.RU, как начать путь в моделинг и какая внешность ценится в других странах.
Пять лет назад Кристина Попова занималась в модельной школе, где получила основы фотопозирования и дефиле. На конкурсе красоты ее заметили модельные скауты. И Кристина стала ездить за границу и участвовать в рекламных съемках сначала в Южной Корее, теперь — на Тайване. Признается, что не фанатеет по Азии, а вот подружки в шутку попросили привезти корейца вместо сувенира.
— У меня вся жизнь связана с моделингом: я сама модель, наставник для других, скаут и преподаватель — и всё вокруг этого крутится. В будущем хотелось бы открыть свое модельное агентство или школу, а пока зарабатываю репутацию, — объясняет Кристина.
Модели для других стран должны строго соответствовать параметрам. В приоритете — высокие худышки: надо быть меньше известных всем 90/60/90, рост — не ниже 173 сантиметров. В азиатских странах особенно ценится европейская внешность, поэтому русских красоток часто приглашают на работу.
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