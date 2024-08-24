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Стиль и красота интервью Россиянка три месяца работала моделью в Корее: что ей понравилось, а что нет

Россиянка три месяца работала моделью в Корее: что ей понравилось, а что нет

Красотка хочет вернуться в страну уже как туристка

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2 комментария
Кристина Попова работала и жила в Южной Корее три месяца

Кристине Поповой только 18 лет, но вчерашняя школьница уже самостоятельно строит карьеру и путешествует. Она стала моделью, и в портфолио уже первые международные проекты. Три месяца работала и жила в Южной Корее. Кристина рассказала 29.RU, чем ей запомнился этот опыт, как адаптировалась к новой стране и что необычного заметила.

«Мама пила валерьянку, кажется, литрами»

В детстве Кристина смотрела телешоу «Топ-модель по-американски». Мир моделинга казался ей тогда недосягаемым. И хотя девочку звали в модельную школу, она боялась и не верила, что у нее получится.

Уже в подростковом возрасте Кристина все-таки решилась пойти учиться дефиле. Ее стали приглашать на местные конкурсы и показы. На одном из них красавицу заметили модельные скауты.

Модельный скаут — это человек, который ищет новые лица для модельного агентства. Претенденток отбирает по фото в соцсетях, на мероприятиях или даже на улице.

— В Южной Корее обращают внимание на определенные черты лица. Например, такие, как у меня, беби-фейс или, наоборот, стронг-фейс. Параметры до 90/60/90 и рост от 173 сантиметров, — рассказывает Кристина.

В Корее она работала три месяца. Если коротко, то, как правило, такие контракты подразумевают договоренность о том, что агентство приглашает модель в страну, покрывает ее базовые расходы и отправляет на кастинги.

— Меня изначально предупреждали: нужно взять с собой доллары, чтобы там поменять. Но, в принципе, если едешь только работать и не собираешься путешествовать, будет хватать тех денег, что дает агентство. Оно оплачивает перелет, жилье, сим-карту и каждую неделю дает «покеты» (это недельная зарплата), на них можно спокойно питаться. Конечно, нам иногда этого не хватало, но выкручивались как могли, — продолжает Кристина.

«Покеты» (от англ. pocket money) — карманные деньги.

Обычно агентство не гарантирует того, что девушка будет участвовать в съемках. Тут многое зависит от удачи. Модели ходят на кастинги, и еще не факт, что им предложат работу.

— К сожалению, за первый контракт у меня было мало работ. Чаще всего снималась для каталогов очень маленьких брендов, специально для Кореи. Самая крутая съемка, которая была, — для бренда кроссовок New Balance. Нас отвезли в соседний город, где ждало… Наверное, это было заброшенное метро, в котором флористы создали цветочную оранжерею. Было безумно красиво, — улыбается Кристина.

Первая поездка в другую страну оказалась довольно сложной в эмоциональном плане.

— Это сепарация от родителей. Другой конец света, там иной язык, поэтому первый месяц, конечно, давался сложно. Ну а потом уже адаптировалась, состояние стабилизировалось — и всё стало хорошо.

Такие снимки может сделать себе каждая, и для этого не обязательно быть моделью

При этом Кристина отмечает, что ехать за границу не боялась, потому что горит делом. Но родители серьезно переживали:

— Папа, конечно, не показывал виду, но переживал. Мама пила валерьянку, кажется, литрами: сильно боялась, что это [предложение о работе] — обман возможный или что-то еще.

«Могут говорить, что души в тебе не чают, а на следующий день заблокировать»

Подруги Кристины шутили: «Привези мне корейца». Азиатская культура в России популярна: многие смотрят дорамы — сериалы, слушают музыку. Но по иронии судьбы саму Кристину как раз не сильно всё это интересует:

— Я абсолютно ничего не читала, не смотрела. Уже по факту, когда там была, рекомендации в соцсетях стали подстраиваться. Так и узнавала про разные места, интересные факты.

Кристине удалось посмотреть достопримечательности и поездить по стране. Она говорит, что хотела бы вернуться в Корею как туристка. А вот насчет того, хочет ли снова там поработать, пока не уверена.

— Корейцы довольно лицемерные. Они могут говорить в лицо, что безумно тебя любят, души не чают, а на следующий день заблокировать [в мессенджерах] потому, что им, оказывается, было некомфортно с тобой. Так что в плане менталитета мне эта страна не очень подходит, — рассказывает Кристина.

Модели также было сложно адаптироваться к жаре и сухому воздуху. А еще пришлось перестроить привычный рацион.

— Овощи, фрукты — дорогие, гречка или рис — тоже. Хотя вроде как Корея — страна, где любят рис. Чаще всего мы ели роллтоны, дошираки. Но если у нас они считаются едой для бедных студентов, то там это просто что-то нереальное. И менее химозное. Все стенды в магазинах забиты этой лапшой, и ты можешь выбрать для себя что угодно по вкусу и остроте.

Понравилась и уличная еда:

— Я пробовала всё, что могла и хотела: всякие корн-доги (аналог хот-дога, сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле. — Прим. ред.), сырные медальончики, курицу и креветки в кляре. Самое крутое, от чего была зависима всё время, — фрукты «в стекле» — в карамели. Встречались такие и овощи, например помидоры. Покупала также клубнику, апельсины, лимоны.

Одежда в Южной Корее дешевле, чем в России. Но высоким людям найти что-то сложно.

— Корейцы же маленькие, у них совершенно другие пропорции тела. Я там купила рубашку, которую так и не ношу, потому что не хочется. И два топа.

Корейцы одеваются просто и лаконично, но при этом можно встретить людей и в необычных образах.

— Конечно, у них есть табу. Открытые плечи, декольте — неприемлемо. Зато короткие юбки с шортами — просто культ, — подмечает Кристина.

На улице не витают какие-либо — кроме приятных — запахи.

— Ощущение, что корейцы не потеют так, чтобы пахнуть. Для меня это было удивительно. И такого, как у нас, чтобы кто-то использовал ядерные духи, не встретишь.

«Были случаи, когда узнавали, что я русская, и сразу "Давай, пока!"»

Еще корейцы боятся голубей и пчел. Они прямо отскакивают от них на улице.

— Голубей не любят по той же причине, что и у нас: они переносят заразу. Пчелы, насколько поняла, у них ядовитые.

Одни корейцы охотно шли на контакт, знакомились даже на улице. Другие быстро сворачивали общение:

— Они максимально дружелюбные, мирные. Но в то же время были случаи, когда узнавали, что я русская, и сразу «Давай, пока». Это связано с тем, что происходит в мире. Некоторые прямо говорили об этом.

Однако на рабочих отношениях геополитические моменты не отражались. Кристина хочет и дальше участвовать в зарубежных проектах. Говорит, в России возможностей для моделей меньше.

— Из-за санкций многие бренды ушли из России. И мне кажется, одно из главных мест, где можешь развиваться, — Wildberries. Но более интересно и профессионально проходят съемки за границей, — отмечает Кристина. — У нас моделинг в принципе не так развит.

В будущем Кристина хотела бы открыть модельные агентство или школу. Она уже дает мастер-классы. Причем на занятия приходят не только женщины, но и мужчины.

Кристина продолжает сотрудничать с международным модельным агентством и скоро снова уезжает по контракту за границу — в Тайвань.

Кристине следует остаться работать за рубежом?

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Модель Моделинг Путешествия Южная Корея
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Комментарии
2
Гость
24 августа 2024, 19:07
Работала моделью или "моделью"?
Гость
24 августа 2024, 19:06
Судя по фотографиям, голова слишком тяжелая, перевешивает. Везде на боку.
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