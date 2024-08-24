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Стиль и красота Забудьте про них! Стилист рассказала, какие вещи выйдут из моды этой осенью

Забудьте про них! Стилист рассказала, какие вещи выйдут из моды этой осенью

И чем их заменить

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6 комментариев
Пример того, как будет модно носить шарф этой осенью

Имидж-стилист Ольга Гарина назвала 76.RU пять ошибок в образах, которых следует избегать при подборе гардероба в предстоящем сезоне. Уверены, многие по старинке носят такие вещи. Итак, о чем следует забыть?

1. Носить вещи в обтяжку

Стилист подчеркивает: совсем не значит, что нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире. Или наоборот: узкий верх и широкий низ.

2. Надевать неактуальные головные уборы

Шапочки в облипку без подворота, спортивные шапочки-«петушки» уже не актуальны. Выбирайте самые базовые шапки-бини, шапки с подворотом.

3. Накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев

Этот прием давно устарел. Самый простой из актуальных сейчас способов повязывания шарфа — накинуть его на шею и один конец закинуть на плечо.

4. Неправильно выбирать колготки

Стилист предупредила, что телесные колготки ужасно смотрятся в сочетании с черной обувью, так же как и черные колготки со светлой. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Можно экспериментировать с цветными колготками — сделать их акцентом образа.

5. Избегать цвета

Скоро все улицы превратятся в серую массу, погода перестанет радовать. И одним из способов поднять себе настроение может стать выбор ярких вещей: шапок, перчаток, сумок, джемперов, шарфов, обуви… Осень не повод прятаться за пальто и куртками — она может быть стильной и яркой!

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Комментарии
6
Гость
24 августа 2024, 11:44
ужасно телесные колготки с черной обувью....как мы всю жизнь то прожили с этим ужасом. Ужасно когда втюхивают штаны с мотней до колен и вещи великаны, которые уродуют фигуру
Barmaleя
24 августа 2024, 11:41
Как понимать п.5" Избегать цвета". если в нем сказано такое: "И одним из способов поднять себе настроение может стать выбор ярких вещей: шапок, перчаток, сумок, джемперов, шарфов, обуви… Осень не повод прятаться за пальто и куртками — она может быть стильной и яркой!" Я что-то не поняла? И почему меня постоянно лишают ника? БармалеЯ-Я-Я!!!
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