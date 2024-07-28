Ярко-красный или светоотражающий: топ-8 идей для модного педикюра этим летом

Специалисты признают: педикюр летом должен быть ярким! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Этим летом красавицам нужно блистать — во всех смыслах, до кончиков ногтей. Об этом NGS42.RU рассказала подолог Ирина Геращенко. Она поделилась трендовыми идеями для летнего педикюра. Держите топ-8 идей для ваших красивых пальчиков.



Ирина Геращенко — мастер педикюра с шестилетним стажем, подолог и инструктор. Проводит обучающие курсы по маникюру.



Тренд № 1 — яркий красный

Красный снова в моде. Этим летом поражаем воображение мужчин ярким, сексуальным педикюром и становимся королевами пляжа.

Просто пре-красно! Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











— На ногах всегда более выигрышно смотрятся яркие оттенки, особенно летом, и здесь можно начать со старого доброго красного педикюра. Красный актуален всегда, независимо от того, какой год и какое время года, — объясняет Ирина Геращенко. — Если девушка не знает, что точно она хочет на своих ногах видеть, то красный всегда будет смотреться классно, выигрышно. Это цвет страсти, любви, огня. В общем, красный — всегда топ.



Тренд № 2 — белое покрытие

Еще один классический оттенок врывается в топ самых модных вариантов для летнего педикюра. Белоснежный, молочно-белый — беспроигрышный вариант для июля и августа 2024 года.

По-летнему нежно Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











— Белый цвет — такой же идеальный и универсальный, как и красный. И выигрышно смотрится на ногах, — подчеркивает мастер. — Белый, как и красный, в тренде всегда были, есть и будут.



Тренд № 3 — натуральные оттенки

Также этим летом остаются в топе пастельные или натуральные оттенки. Но есть нюанс.

Летом в моде натуральность Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











— Чаще всего мы их делаем с помощью цветных баз, и я не рекомендую наносить их на ноги, потому что это тяжелый материал, а для ног нужно сделать максимально тонкое покрытие. Поэтому лучше всего уходить от пастельных оттенков, которые наносятся базами, — советует Ирина Геращенко.



Тренд № 4 — разноцветный педикюр

Этим летом пользуются невероятной популярностью сочетания нескольких цветов на ногах. Особенно розового, желтого и зеленого.

Ногти необязательно красить в один цвет, особенно если сочетать тренды между собой Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











— Девушки сейчас всё чаще стали просить покрытие для педикюра, которое состоит из разных цветов. Это хорошо для клиенток, которые не могут определиться с цветом, — добавляет подолог.



Тренд № 5 — светоотражающие лаки

В последнее время пользуются популярностью светоотражающие лаки. Это новинка, которую выбирают самые искушенные модницы.



— Если в том году была всего пара оттенков, то сейчас их просто невероятное количество. Лак со светоотражающими частичками топово смотрится на ногах, — делится секретом Ирина Геращенко.

Светоотражающие лаки невероятно смотрятся на солнце Источник: NGS42.RU

Тренд № 6 — блестки

Это один из самых популярных дизайнов педикюра летом 2024 года, который используется в основном на больших пальцах.



— Большой палец полностью покрывается блестками в сочетании с каким-то ярким цветом, — разъясняет Ирина Геращенко. — Но когда мы покрываем палец блестками, то должны понимать, что на ноготь накладывается достаточно толстый слой. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что лишняя нагрузка на ноготь вызывает заболевания, отслоение ногтевой пластины.

Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











В качестве баланса между красотой и здоровьем пальчиков подолог предлагает покрытие-«стяжку».



— Это когда возле основы ноготка мы накладываем небольшое количество блесточек и потихонечку, по чуть-чуть стягиваем их вниз. Получаются стекающие капельки, — объясняет Ирина Геращенко.

Еще вариант стильного и безопасного летнего педикюра Источник: предоставлено Ириной Геращенко











Тренд № 7 — втирка

В летнем топе — втирка. Это порошкообразный пигмент, который напоминает пудру. Получаются очень интересные сочетания.



— Покрытие делается с помощью порошка, который при втирании на какой-либо цвет добавляет ему зеркальность, — рассказывает подолог.



Тренд № 8 — использование фольги

И безусловный лидер в педикюре этим летом, по мнению Ирины Геращенко, — старая добрая фольга. С ее помощью можно быстро создать изящный дизайн.



— Этот метод хорош, когда у тебя нет блесток или ты не хочешь утяжелять пластину, — указывает на альтернативу блесткам мастер. — Пару раз коснулся фольгой, и уже красивый дизайн получается.

Ну и здоровые, ухоженные ногти — это самый главный тренд в педикюре, который не выйдет из моды ни зимой, ни летом, подчеркивает Ирина Геращенко.

Главный тренд — здоровые ногти и ухоженные пальчики Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











— Девушки отходят от шеллака, стикеров и постепенно приходят к чему-то натуральному, а потом, я думаю, и вовсе перестанут что-то наносить на свои ногти. На мой взгляд, в моде будет просто красиво обработанная ногтевая пластина, — поделилась мастер с NGS42.RU. — У меня есть несколько клиенток, которые считаются сливками светского общества, и дизайны для них — уже давно дурной тон. Более того, они уже предпочитают обычный лак.



Антитренды в летнем педикюре — 2024

Ирина Геращенко подчеркивает, что громоздкие дизайны на ногтях уже давно вышли из моды. Она перечислила и антитренды, которых стоит избегать при выборе покрытия для педикюра.



Камни

— Дизайны с камнями уже не делают, это моветон. Стразы, бусинки, наклейки этим летом мы с пальцев ног убираем, — отметила мастер.



Френч

— Ушел на второй план старый добрый френч, который одно время девушки любили как на руках, так и на ногах, — добавляет Ирина Геращенко.



Роспись на ногтях

— Подобные изощренные штучки уже являются признаком дурного тона. Исключение составляет педикюр, который делается под конкретное мероприятие, где необходимо дополнить образ какими-то конкретными элементами, — объясняет подолог.

Такой педикюр уже не в моде Источник: nahabino_nail / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











Стикеры

— Они, безусловно, облегчают работу мастерам, особенно новичкам, либо когда очень ограничено время у тебя или у клиента, — комментирует Ирина Геращенко приверженность к такому покрытию.



Длинные ногти на большом пальце

Бум на длину остался в прошлом. Теперь этот нездоровый тренд перестал быть актуальным, радуется подолог.

Длинные ногти на ногах уже давно не в моде Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











— Во-первых, это ужасно сказывается на ногтевой пластине, ноготь постоянно упирается в обувь, начинаются проблемы, появляются внутренние кровоподтеки. Ну скапливается просто куча всего под ногтями, — ужасается Ирина Геращенко. — В последнее время акцент пошел на то, что длину мы убираем по максимуму. И сами клиенты даже просят сделать ее минимальной.

