«Халк резко сдулся»: модель plus-size честно рассказала, как сбросила 40 килограммов

Была блондинка-зефирка — стала роковая брюнетка, тольяттинская Анджелина Джоли Источник: предоставлено Ксенией Строевой, Полина Авдошина / Городские порталы











Ксения Строева недавно обрела популярность: девушка выступила на шоу «Давай поженимся», завоевала сердце жениха из Тулы, вернулась домой в Тольятти и стала местной знаменитостью. Популярности прибавляет и профессия — она модель plus-size в модном бутике, где шьют и продают наряды для пышных дам.

Красоткой восхищаются, кто-то завидует и мечтает быть на нее похожей. Мужчины добиваются внимания, зовут на свидания, но есть те, кто откровенно хейтит, обзывая толстухой. Словом, всё — как у знаменитостей. Но так было не всегда: в школе над Ксенией насмехались и сравнивали с монстром, девушка долго перебивалась случайными заработками и пережила семейную драму.



Но все-таки она смогла взять себя в руки и сбросить 40 килограммов, разделив жизнь на «до» и «после». Правда, путь, который Ксения проделала в процессе трансформации, она настоятельно просит не повторять.



О том, как она сбросила вес и стала моделью, о переменах в жизни после шоу «Давай поженимся» Ксения Строева откровенно рассказала нашим коллегам из TOLYATTY.ru.



Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Одноклассники обзывали меня Халком»

Ксении Строевой 25 лет, вес на сегодня — 85 килограммов, размер одежды — 46 (верх) и 54 (низ). Выглядит девушка эффектно — она яркая, подтянутая, с длинными русыми волосами, стильно одетая и уверенная в себе. Несколько лет назад это был совсем другой человек — застенчивая пухлая блондинка в балахонах. Весила она 120 килограммов и жутко себя стеснялась.



Ксения до похудения Источник: предоставлено Ксенией Строевой











— Проблемы с весом у меня начались с детства. Я обожала калорийную еду, все меня подкармливали, надеясь, что перерасту. Обожала выпечку, картошечку с мясом жареную, чебуреки, печенья-прянички, тортики. Любила вкусно и сытно покушать. К шестому классу я весила уже 120 килограммов, выглядела бочечкой, и, конечно, одноклассники надо мной подсмеивались. Чем старше я становилась, тем массивнее выглядела. В 10–11-м классе меня обозвали «Халк». Были друзья, конечно, но и насмешки приходилось терпеть, — признается девушка.



Халк — популярный персонаж вселенной Marvel Comics. Это могучий зеленый гигант, угроза человечеству, еще он по воле создателей очень вспыльчив.

Блондинка стеснялась своих габаритов Источник: предоставлено Ксенией Строевой











В школе над девушкой насмехались, дразнили Источник: предоставлено Ксенией Строевой











Но Ксения всегда была сложена пропорционально, фигура у нее типа «груша», с талией Источник: предоставлено Ксенией Строевой











Сходство с крупным героем комиксов мало устраивало девушку, она еще больше погружалась в себя и страдала, мечтая избавиться от лишнего веса.



— Конечно, я была не робкого десятка — мола дать отпор, когда меня дразнили. Но в глубине души сильно переживала: тяжело было бегать, ходить, еще и одеться не могла модно, как все девочки. Не шили тогда на толстушек модные вещи! Продавались только «парашюты», еще и в дикие розочки. Мама меня жалела, пыталась помочь, готовила мне диетическую еду, водила к врачам. Я вроде всё делала правильно, но вес стоял, — говорит девушка.



«Горстями глотала слабительные»

Переломным моментом стала череда бед, которые случились в жизни Ксении. Несчастья лишили ее сна и аппетита.



— Я жила в сложной семье. Мой отец злоупотреблял запрещенными веществами, а в измененном состоянии, мягко скажу, чудил. Мог нецензурно оскорблять нас с мамой, драться, атмосфера в доме часто была гнетущая. Но при всем этом, когда они приняли решение расстаться, я впала в депрессию. И тут еще в школе огорошили, мол, забирай документы. Да, в 11-м классе меня вызвали завучи и прямым текстом сказали, что ЕГЭ по математике я не сдам. Предмет мне правда давался с трудом, но уходить из школы в выпускном классе — вот это был шок. Чувствовала себя толстой, одинокой и глупой, — делится Ксения.



Кто-то, переживая, метет все подряд, а кто-то не может себя заставить съесть ни крошки. Девушка говорит, что перестала принимать пищу. А через пару недель увидела изменения, которые ее порадовали.



— Гляжу в зеркало: щечки ушли, одежда повисла. Так внутри проснулся азарт, я решила поддержать процесс и стала есть очень мало. Вскоре я начала бояться еды из-за страха остановить похудение. Совсем голодно — вот тогда я ела, но очень мало: один йогурт в день или яблоко. Но даже тогда чувствовала себя виноватой, шла, пила таблетки — слабительные или рвотные. И прощалась с едой, обняв унитаз. Пила лекарства горстями. Бывало так, что ела на ужин комок ваты, запивала водой и ложилась спать. Вата внутри распухала, возникало ощущение сытости, но утром желудок спазмировал, а я терпела адские боли, но продолжала в том же духе, — признается девушка.



Параллельно Ксения пробовала на себе другие методы: ставила уколы, растворяющие жир, принимала таблетки, обливалась потом на кардиотренировках. Да, за 1,5 года ушли 40 килограммов, но и расплата была суровая.



— «Халк» резко сдулся! Но знаете, всё как выглядело? Словно изнутри огромного воздушного шара внезапно выкачали воздух. У меня мешками обвисла кожа на руках, ногах, внизу живота появился «фартук». Сейчас я в любую погоду, хоть в 35 градусов, хоть в 40, вынуждена носить одежду с длинными рукавами и шорты. В мини-юбках и бикини вы меня точно не увидите! По крайней мере, до тех пор, пока я не сделаю пластику, — говорит модель.



«Ползала, согнувшись, и плакала от боли»

«Фартук» она успела отрезать — ей сделали абдоминопластику. Вмешательство, говорит тольяттинка, жесткое, надо морально настроиться на долгое восстановление.



Пластика живота называется абдоминопластикой. Это операция, направленная на восстановление правильного контура живота. В ходе этой операции врачи выполняют липосакцию (откачивают жир), «стягивают» сухожилия и мышцы, удаляют избытки кожи. Операция не влияет на деторождение, но имеет противопоказания. Цена — от 200 000 рублей.



— Операцию мне делали 4,5 часа под общим наркозом. Всё подтянули, перенесли пупок на 2 сантиметра. Едва наркоз отошел — начались дикие боли. Первые 10–12 дней после операции надо лежать на спине, согнув ноги. Я тогда плакала от боли, не могла есть, ползала, согнувшись, и каждый чих причинял мне острые режущие боли. Однажды решила прийти на работу в бандаже и грохнулась в обморок. Долго заживали синяки, остался шрам. Не знаю, как я на такое решилась! — поделилась модель.



Но все-таки Ксения считает, что оно того стоило — живот стал плоским. И он в целом повлиял на архитектуру тела, параметры изменились к лучшему. Сейчас у модели есть пресс, узкая талия, компактный подтянутый верх и крутые бедра. Волосы она перекрасила в темный цвет и воспользовалась услугами косметолога — увеличила губы. На полное преображение Ксении Строевой ушло 3 года. Впереди следующий шаг — подтяжка рук и ног. Девушка морально готова к новому этапу трансформации.



Было 120 килограммов, стало — 85. Была застенчивая девушка, стала — роковая красотка Источник: предоставлено Ксенией Строевой, Полина Авдошина, Городские порталы











— Впереди много, очень много работы. Но я не сдамся. Мне нравится результат! Меня не узнают одноклассники! Старые знакомые, что называется, выпадают в осадок, когда встречают на улице! — рассказывает тольяттинка.



Сейчас она продолжает работать над собой, но уже без фанатизма: подключила спорт и правильно питается.



— Тренируюсь каждый день, по 3–4 раза в неделю. Это кардиотренировки, занятия с железом, иногда с личным тренером. На старте считаю важным заниматься с наставником. Первое время было сложно, потом я втянулась, спорт — мой лучший релакс. Что до питания, то я заменила обычное молоко на растительное, отказалась от конфеток-печенек-булочек-шаурмы, не ем свинину, редко — картошку. Люблю гречку и подсела на смузи. Мой топовый микс такой: клубника, банан, соевое молоко. Из несладких нравится взбитый с сельдереем шпинат — сытно и вкусно. Ем сезонные овощи и фрукты, яйца. Заметила: если есть незадолго до сна два белка в чистом виде, без желтков, — вес уходит быстрее. Но все-таки прошу вас не повторять мою схему, проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом, а еще лучше — сдайте анализы перед началом сброса веса. Иначе диеты и спорт будут бесполезными, — говорит Ксения.



«Никогда не использую фильтры!»

За время, пока шла трансформация, жизнь Ксении Строевой сделала крутой поворот — она нашла призвание, став лицом модного бутика Тольятти. Отдел специализируется на продаже одежды для пышных дам и как раз искал продавца-консультанта в теле.



— Я долго работала где придется: то бензин на АЗС продавала, то сидела в табачном киоске. Однажды увидела где-то в социальных сетях вакансию продавца-консультанта в магазине одежды. Пришла, на меня посмотрели и приняли. Еще меня отсняли на камеру, сделали проморолики, и выяснилось, что камера меня любит. Так я стала моделью, сейчас мой рабочий день занят только съемками, дефиле, фотосессиями, — рассказала модель.



Красотка — лицо модного бренда из Тольятти Modessa Источник: предоставлено Ксенией Строевой











Фотосессии — часть будней красотки и модели плюс-сайз из Тольятти Источник: предоставлено Ксенией Строевой











Ксения стала настоящим украшением магазина. Вот она в роскошном голубом платье из льна, вот — в кипенно-белом платье на фоне Волги, а вот — в брючном костюме из Италии. Нередко она демонстрирует наряды без капли косметики: Ксения говорит, что полюбила себя естественной.



— Я приняла и люблю себя такой, какая я есть, никогда не редактирую свои фото, не уменьшаю талию, ноги, не зауживаю, чтобы казаться тоньше. У меня нет на фото фильтров и масок, — рассказала модель.



Вскоре ее самооценка выросла еще — девушка решила поискать суженого на шоу Первого канала «Давай поженимся» и прославилась на всю страну.



Источник: предоставлено Ксенией Строевой











Источник: предоставлено Ксенией Строевой











«Наговорил комплиментов и ушел в закат»

— Идея стать теленевестой — случайная. Однажды мы с подругами сидели, смеялись и так, веселясь, подали мои данные на передачу. Всё случилось стремительно, я, можно сказать, опомниться не успела: заполнила анкету в середине марта, а уже в конце месяца мы сидели в студии. Добирались до столицы за свой счет. Организаторы оплачивают билеты на самолет только участнику и двум его родственникам. Подруги же летят за свой счет. В моем случае спонсором поездки стала моя директор Оксана Утова. Благодаря ей мы отлично провели время. Сами съемки прошли моментом, там вообще всё устроено немного сумбурно: приехал поток женихов и невест со всей страны, всех нас снимали одним днем. Мы, к примеру, пробыли в студии 4 часа, а потом даже сфотографироваться с ведущими нам не дали — запустили следующую партию, — рассказала модель.



Несмотря на скорость процесса, «Давай поженимся» произвела на модель впечатление реалистичного шоу.



— Невесты и женихи не подставные, все настоящие, это парни и девушки из регионов России. В моем случае редакторы меня увещевали, мол, жених в этот раз — парень очень достойный, толковый, за него, мол, стоит побороться. От этого я разволновалась не на шутку, хотя поначалу была спокойна. Но потом успокоилась, тем более что в зеркале сама себе нравилась. Образ с леопардовой юбкой мы вместе подобрали в магазине, а стилисты шоу помогли с прической и макияжем. За подарок жениху тоже была спокойна — его мне предложили устроить тут же, на программе. Нашли костюм belle dance с паранджой, и я без единой репетиции сплясала танец живота, — рассказывает Ксения.



Глаза жениха, увидевшего фигуристую невесту, тут же загорелись. А еще яркая девушка привела в восторг Ларису Гузееву — актриса и теледива сразу окрестила Ксению «тольяттинской Анджелиной Джоли».



— Лариса — она такая классная! Ухоженная, очень умная женщина и смотрит так, словно зрит в корень, считывает тебя. А вот Роза Сябитова — та, мне показалось, больше играет роль свахи. Немного вредничает, ворчит, но, когда камера отворачивается, превращается в доброжелательную душечку. Ведущие отличные! Жених быстро разочаровал — он сильно отличался от видеооткрытки. Всё время суетился, бахвалился, пускал всем пыль в глаза. Я сразу поняла, что парень — фантазер, — говорит красавица.



Тем не менее Михаил из Тулы выбрал в финале именно Ксению. Под аплодисменты зрителей и соперниц девушка вышла с ним на подиум программы. Но после передачи Михаил, хоть и наговорил комплиментов, пропал, контактов с ним Ксения не поддерживает.



Эффектный выход под ручку, и на этом всё — жених испарился Источник: 1tv.ru











— Передача закончилась, нам дали телефоны друг друга, но Михаил «ушел в закат». Неужели я сама ему буду звонить? Но я и не жду, не мой типаж, — сказала модель.



Быть теледивой настолько понравилось Ксении, что она настроилась этот опыт повторить, хочет поехать в Москву, чтобы снова поучаствовать в программе «Давай поженимся». Уже в качестве главной невесты, которая выбирает жениха из трех кандидатов.



— Ухажеры, поклонники в Тольятти, конечно, тоже есть. Дарят цветы, приходят на работу, предлагают свидания. Меня узнают в кафе, ресторанах, на улице. Но все-таки мое сердце свободно, я в активном поиске. Какие требования буду предъявлять к жениху? Пусть он будет добрый, сильный. Тестостерона бы побольше, для меня это важно, хочу семью и троих детей, — призналась модель.

