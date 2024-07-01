НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

ю-в.

 741мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

ТЕМА ДНЯ

Прогноз погоды на начало июля в Новосибирске

Брошенные поезда
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Выпускной в вечерней школе
Таролог — о Новосибирске
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
НГС в Telegram
Стиль и красота Лунный календарь стрижек на июль 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Лунный календарь стрижек на июль 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Иногда к парикмахеру лучше не торопиться

318
Написать комментарий
Чтобы поход к парикмахеру прошел как задумано, выбирайте благоприятные дни

Перед походом к парикмахеру некоторые планируют не только бюджет, которым придется поделиться за услуги красоты, и дату визита к мастеру, но и учитывают положение небесных светил. Если вы сверяете благоприятные и неблагоприятные даты для стрижки с положением планет — держите лунный календарь стрижки волос на июль 2024 года. Специально для вас его составила эзотерик и психолог Мирослава Буш.

Благоприятные дни для стрижки в июле

В старину, очень-очень давно, люди обратили внимание на тот факт, что волосы растут у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Объяснили этот физиологический процесс тогда лунными циклами. Для современных красавиц Мирослава Буш назвала дни, когда бьюти-процедуры будут удачными.

Благоприятные дни для стрижки волос: 3, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 29 июля.

Благоприятные дни, чтобы сделать стрижку для быстрого роста волос: 9, 10, 12, 13, 16, 19 июля.

Благоприятные дни, чтобы попасть на стрижку для укрепления волос: 3, 21, 22, 23, 29 июля.

Благоприятные дни, чтобы сделать стрижку для привлечения денег: 9, 16, 19, 29 июля.

Благоприятный день для кардинального изменения стрижки: 21 июля.

Благоприятные дни для покраски волос: 3, 9, 11, 21, 22, 23, 27, 28, 29 июля.

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 1, 5, 10, 11, 15, 25, 26 июля.

Благоприятные дни для завивки волос: 2, 3, 4, 11, 21, 22, 27, 28, 29, 31 июля.

Неблагоприятные дни для стрижки

Мирослава Буш обещает, что в этом месяце будет совсем немного дней, когда визит в салон красоты лучше отложить. Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2024 года — 6-й и 24-й дни месяца.

Так что первую дату можно спокойно провести за городом, наслаждаясь отдыхом (6 июля выпадает на субботу), а в среду, 24 июля, не торопиться после работы по пробкам в парикмахерскую.

Зачем нужен лунный календарь

Эзотерик и психолог Мирослава Буш напомнила, что лунные циклы учитывались и в сельском хозяйстве, и для определения физиологических показателей с самых давних времен. К тому же их обязательно указывали даже в советское время на отрывных календарях.

— На нас очень сильно влияют планеты, и люди давно заметили такие закономерности, — объясняет Городским порталам Мирослава Буш. — Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником.

А вы верите в приметы по лунному календарю?

Да
Нет

ПО ТЕМЕ
Модные стрижки Лунный календарь Парикмахерская Парикмахерское искусство Прически Прически и укладки Волосы Длинные волосы Стрижки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Алекс,  40

Евгений,  46

Артур,  39

Серёга,  36

tagrik,  33

Anidya,  26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление