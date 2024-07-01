Лунный календарь стрижек на июль 2024 года: благоприятные и неудачные даты

Чтобы поход к парикмахеру прошел как задумано, выбирайте благоприятные дни Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Перед походом к парикмахеру некоторые планируют не только бюджет, которым придется поделиться за услуги красоты, и дату визита к мастеру, но и учитывают положение небесных светил. Если вы сверяете благоприятные и неблагоприятные даты для стрижки с положением планет — держите лунный календарь стрижки волос на июль 2024 года. Специально для вас его составила эзотерик и психолог Мирослава Буш.



Благоприятные дни для стрижки в июле

В старину, очень-очень давно, люди обратили внимание на тот факт, что волосы растут у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Объяснили этот физиологический процесс тогда лунными циклами. Для современных красавиц Мирослава Буш назвала дни, когда бьюти-процедуры будут удачными.



Благоприятные дни для стрижки волос: 3, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 29 июля.



Благоприятные дни, чтобы сделать стрижку для быстрого роста волос: 9, 10, 12, 13, 16, 19 июля.



Благоприятные дни, чтобы попасть на стрижку для укрепления волос: 3, 21, 22, 23, 29 июля.



Благоприятные дни, чтобы сделать стрижку для привлечения денег : 9, 16, 19, 29 июля.



Благоприятный день для кардинального изменения стрижки: 21 июля.



Благоприятные дни для покраски волос: 3, 9, 11, 21, 22, 23, 27, 28, 29 июля.



Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 1, 5, 10, 11, 15, 25, 26 июля.



Благоприятные дни для завивки волос: 2, 3, 4, 11, 21, 22, 27, 28, 29, 31 июля.



Неблагоприятные дни для стрижки

Мирослава Буш обещает, что в этом месяце будет совсем немного дней, когда визит в салон красоты лучше отложить. Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2024 года — 6-й и 24-й дни месяца.



Так что первую дату можно спокойно провести за городом, наслаждаясь отдыхом (6 июля выпадает на субботу), а в среду, 24 июля, не торопиться после работы по пробкам в парикмахерскую.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Зачем нужен лунный календарь

Эзотерик и психолог Мирослава Буш напомнила, что лунные циклы учитывались и в сельском хозяйстве, и для определения физиологических показателей с самых давних времен. К тому же их обязательно указывали даже в советское время на отрывных календарях.



— На нас очень сильно влияют планеты, и люди давно заметили такие закономерности, — объясняет Городским порталам Мирослава Буш. — Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником.