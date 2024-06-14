Самая красивая школьница мира: взгляните на 16-летнюю девочку из глубинки, победившую в четырех конкурсах красоты

Источник: Кристина Полевая

16-летную школьницу из Архангельской области смело можно назвать самой красивой девочкой мира. В прошлом году Полина Шехурина начала участвовать в конкурсах красоты и в каждом получала заветную корону. Как девятиклассница из глубинки стала маленькой королевой красоты — смотрите в коротком видео чуть выше.

Свой путь к титулу королева красоты Полина начала со сцены «Мини Мисс Севера 2023», где получила гран-при и стала «Народной miss severa».

Недавно школьница вернулась из Турции, где взяла главный приз и получила титулы Best of the best («Лучшая из лучших»), и Miss World Junior («Юная Мисс Мира»).

Ранее девушка взяла гран-при на международном конкурсе красоты World Rising Stars в Грузии, а до этого стала абсолютной победительницей конкурса красоты и талантов Little Miss World 2023. Там Полина и завоевала главный титул — она стала «Маленькой Мисс Россия» и взяла приз зрительских симпатий.

Полина объясняет, что чувствовала ответственность, представляя Россию на международных конкурсах, и была настроена на победу. Победы помогли девочке почувствовать себя увереннее. На сцене школьнице комфортно, хотя в обычной жизни она не любит выделяться и предпочитает классический стиль одежды и спокойные цвета.

— Сцена требует ярких образов, и мне комфортно на сцене так находиться, потому что обстановка располагает, а в обычной жизни мне удобнее быть собой в более спокойной одежде, — поделилась Полина.

