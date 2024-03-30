«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка

Источник: из личного архива Юлии Долгополовой, Ирина Шарова / 72.RU, Дмитрий Гладышев / 72.RU











Полные люди нередко сталкиваются в жизни с бодишеймингом. Нередко бестактные знакомые могут высказать мнение о лишнем весе кого-то, указать на пару лишних килограммов. Однако не только полные люди сталкиваются с подобным хейтом и язвительностью в свой адрес. Худым тоже неприятно слушать о том, что у них «одна кожа да кости». Юлия Долгополова из Тюмени — преподаватель по фотопозированию, она всегда отличалась стройностью и изящностью. Но не раз слышала в свой адрес комментарии о том, что она похожа на анорексичку или даже скелета. Почему тыкать в пухлые бока так же бестактно и непозволительно, как и в выпирающие из-под кожи ребра, — в ее колонке для портала 72.RU.

Всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню, я была худенькой. И в садике, и в школе, и в студенчестве. А теперь и во взрослой жизни. В студенчестве я еще как-то переживала из-за своей худобы и роста, опять же имея глупость сравнивать себя с подругами, которые все ниже меня минимум на голову и шире минимум на размер. А добрые люди говорили мне: «Вот родишь ребеночка и сразу поправишься!» Мой вес в среднем составляет 50–53 килограмма при росте 175 сантиметров. В мои 25 лет на свет появилась моя дочь. И я действительно, поправилась. Правда, несильно и ненадолго. Как только закончилось грудное вскармливание и гормоны стали приходить в норму, я похудела до своих привычных 50 килограммов. Чему, кстати, была неимоверно рада. Так как даже пара лишних килограммов казалась мне обузой: я чувствовала себя слоном, дирижаблем и еще раз слоном! Было очень непривычно видеть и чувствовать «ушки» на боках, когда ты всю сознательную жизнь была худой.



За 33 года я уже привыкла к вниманию к своей фигуре. Оно варьируется от восхищенных взглядов и высказываний типа «Дюймовочка», «Куколка», «Модель», «Фарфоровая статуэтка», «Балерина», «Воздушная», «Летящая» до ядовитых замечаний, как «Анорексичка», «Скелет», «Ветром сдует», «Ты вообще ешь?» И конечно же, коронное: «Мужики не собаки, на кости не бросаются». У меня даже есть личная статистика и рейтинг едких и нетактичных замечаний!



Каждый встречный-поперечный, не имеющий понятия о чувстве такта, считает своим долгом обвинить тебя в анорексии и сравнить тебя с доской. Юлия Долгополова

Так вот, согласно личным наблюдениям, подобные оскорбительные высказывания в мой адрес или других худых девушек в 90% случаев исходят от женщин в возрасте 30+ при их телосложении формата plus size (от 46-го размера и выше). И только попробуйте мне сказать, что пышные дамы все поголовно добренькие милые пампушечки (показатель доброты, оказывается, от весовой категории вообще не зависит). Остальные 10% — это мужчины такого же типа телосложения plus size, только уже 45+.

А еще я заметила такую интересную тенденцию, что полному человеку неприлично говорить колкие замечания о его телосложении. Но если ты худенькая... О-о-о! Будь уверена, что каждый встречный-поперечный, не имеющий понятия, что такое рамки приличия и чувство такта, считает своим долгом обвинить тебя в анорексии и сравнить тебя с доской. И если начать язвить в ответ, обсуждая телосложение «идеальных» нетактичных людей, то вдруг выясняется, что им это совершенно не нравится и даже задевает их пухленькую натуру. Такие разговоры, по-моему, одинаково нетактичны, как и «Ой, а когда замуж? Часики тикают» или «Уже так долго в браке, а детей всё нет и нет».



А теперь хочу написать кое-что очень важное! Мое тело — мое дело! И это касается не только меня. А вообще каждого человека на этой земле. Представляете, но мы все разные: толстые и худые, высокие и низкие, рыжие, черные и даже в пятнышко! Всё очень просто: любите себя и уважительно относитесь к окружающим. Мы разные — и это чудесно.

У Юлии настоящая модельная внешность. Она никогда не страдала от избыточного веса и даже после родов быстро пришла в форму Источник: из личного архива Юлии Долгополовой











Генетика многое решает в нашей внешности, почти всё. Существуют разные типы фигур, и мы их не выбираем. Мы можем что-то скорректировать питанием, спортом, корректирующим бельем. Но ждать от человека с фигурой «треугольник» или «прямоугольник», что он вдруг станет человеком с фигурой «песочный часы», — это невозможно! Это против природы! Хотя, можно, конечно, вставить импланты в грудь и бедра, чтобы оправдать ожидания общества. Мой тип фигуры — эктоморф. Я никогда не буду полненькой. У меня никогда не будет фигуры «песочные часы». Даже если буду ужинать КАМАЗами бургеров.



Излишняя худоба так же, как и излишняя полнота, привлекает к себе внимание общества, и почему-то это порицается, считается чем-то ненормальным. Будто человек сам определял, какая фигура ему достанется при рождении. Большинство из нас не выиграли в генетической лотерее идеальную, по общественным стандартам, фигуру. Идеальные — только в социальных сетях, после нескольких слоев фотошопа.

Что мы еще писали на тему дискриминации?

Мы рассказывали о plus-size-модели, которую возмутила политика бренда, выпускающего только вещи для стройных. Девушка подала иск в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Почитайте, с каким хейтом порой сталкиваются люди с десятками татуировок на своем теле. В погоне за совершенством девушки идут не только в фитнес-клубы, но и к косметологам. Однако не все процедуры им действительно нужны, многие из них абсолютно бесполезны и навязаны маркетингом.