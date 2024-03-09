«Это не цацки». История переводчицы, которая работала на армию, а потом начала создавать необычные украшения

Ирина Рахимова из Читы по образованию лингвист-переводчик. Она долгое время училась и жила в Китае, однако чужая страна не привлекла. Ирина вернулась в родной город и устроилась в штаб армии переводчиком китайского языка. Десять лет она провела среди военнослужащих и только недавно нашла дело по душе — создала бренд украшений. Наши коллеги из «Чита.ру» поговорили с ней о смелости сменить стабильную профессию на увлечение и процессе создания украшений.
— Вы не предприниматель и не самозанятая. Получается, ваше увлечение — еще не заработок?
— Пока я только начала открывать для себя мир творчества и украшений. Приняла решение навсегда уйти из армии и наконец начала слышать свое сердце. Вообще это очень важно — вовремя понять, что оно тебе говорит. Я ведь столько лет слушала только разум.
— Это вы об армии? Работа была нелюбимой?
— Я ходила на нее с радостью. Был период, когда очень нравилось там, но когда была уже не переводчиком, а погрузилась в делопроизводство. Работая с людьми, я всегда встречала их с улыбкой, старалась в каждом из них увидеть что-то хорошее. Умудрялась находить творчество даже в процессе обработки документов. Ведь в армии атмосфера не располагает к тому, чтобы творить — военные находятся в определенных рамках, им не свойственно выходить за их пределы. А меня с детства тянуло к творчеству, выставкам, украшениям, красоте. Кстати, уже тогда в свободное время я занималась тем, что продавала бижутерию. Не делала сама, а покупала и перепродавала, фотографировала их, упаковывала, отвозила заказчицам.
— И как вы приняли решение уйти с постоянной работы?
— Жизнь сама мне дала подсказки. Сначала я ушла в декретный отпуск. И здесь у меня появилось время познакомиться с собой настоящей, и я сразу поняла, что в армию больше никогда не вернусь. А началось всё с того, что я приобрела онлайн-курс по созданию украшений, который с первых минут так меня захватил, что с блокнотом в руках провела весь вечер и всю ночь.
— Для старта нужно было же еще закупить материалы. Это дорого?
— Я не хотела и не собиралась делать дешево и из дешевых материалов. Для меня это творчество, мастерство, особенный почерк. Я не делаю вещей, которые не хотела бы носить сама. В своей работе я использую натуральные минералы и фурнитуру премиального качества производства Южной Кореи.
Недавно я записала смешное видео о том, как мне пришла посылка на 46 тысяч рублей. Ожидаешь за такую сумму грузовичок с товаром, а по факту в твоих руках маленькая коробочка. Просто каждая бусина в ней особенная. Я делаю украшения из латуни, каучука, позолоты, а еще очень люблю жемчуг. Он похож на женщину. Нет ни одной одинаковой жемчужинки — каждая уникальна, как и мы. Жемчужины разные, как и наше настроение. Сначала мы озорные затейницы, а потом примерные мамы.
— Денег хватает?
— Спасибо мужу за поддержку. Потому что моей выплаты по уходу за ребенком хватает только на памперсы. (Смеется.) Вы только представьте: 10 граммов японского бисера стоит примерно 500 рублей. Вот и считайте.
— А в энергетику камней верите? Бывает, что клиент заказывает камень и дизайн на свой вкус?
— Когда камням приписывают разные целебные свойства — нет. Но я верю в способность камней самоочищаться. И на заказ по чужому эскизу не делаю. Это же мои авторские изделия. Не цацки, не штамповка, а творение мастера. Вообще я считаю, что творчество не бывает на заказ. Всё от любви и от вдохновения.
Был опыт с заказными украшениями, но он меня разочаровал. Обращалась женщина, принесла пакет старых бус и попросила сделать из них что-то современное, затем прислала фото желаемых вариантов. Я несколько часов колдовала над исходным материалом. Повторять работу другого мастера из интернета не стала. В итоге собрала украшения на свой вкус. А клиентке показалось, что 700 рублей за переделку — дорого. А ведь моя работа тоже стоит денег. Эти часы я могла провести с мужем — поужинать в ресторане, например. Поэтому больше такие заказы не беру.
— Как вы можете охарактеризовать стиль ваших украшений?
— Повседневная роскошь. Я изучаю еще и сочетание разных оттенков, как они «дружат» между собой. Это помогает придумывать изделия.
— Что вдохновляет?
— Меня вдохновляет сам процесс сборки украшений, счастливые глаза моих клиенток и теплые отзывы, которые я получаю. Также материнство наполнило мою жизнь новыми смыслами, идеями и придало силы и веры в себя.
— Кто они — ваши клиентки?
— Это девушки и женщины, которые любят себя. Среди них есть государственная служащая, кондитер, фармацевт и повар. Мои украшения создают эмоции и несут в себе частичку моей энергетики, поэтому я творю только в хорошем настроении.
— А как они узнают о вас? По сарафанному радио?
— У меня есть еще страницы в соцсетях. Получается, обе площадки — соцсети и сарафанное. (Смеется.) Люди очень щедры на отзывы, и меня они окрыляют. Иногда так похвалят, что до мурашек, до слез!
— Какие планы на будущее?
— Моему делу всего пять месяцев. Поэтому начинаю думать над статусом — быть самозанятой или предпринимателем, выходить уже в серьёзный бизнес, зарабатывать деньги на том, что умею и очень люблю. Конечно же, в идеале иметь собственную мастерскую. Но пока это очень долгосрочная перспектива. Пока творю на маленьком столике у себя дома.
— Многие мастера со временем теряют вдохновение и сворачивают начатое дело. Как избежать такого исхода?
— Причиной становится остановка в развитии. Нужно постоянно учиться, тогда не случится выгорания. Идти вперед и получать замечательный отклик.
— Есть какой-то совет о том, как носить украшения? С чем их лучше сочетать?
— Совет такой: нравится изделие — бери и носи! Кстати, украшения я упаковываю в особую коробочку. Внутри открытка с пожеланием, карточка по уходу за изделием и наклейка с комплиментом. Напоследок укутываю вуалью любимых духов. Благодаря этому весь процесс — от первой бусинки и до отправки заказа — буквально пронизан магией.
— Что посоветуете тем, кто прямо сейчас находится на нелюбимой работе, но мечтает набраться храбрости и заняться тем, о чем всегда мечтал?
— Избавиться от страха. Страх парализует, сковывает и не дает взглянуть на будущее смело. Он, как огромная лупа, подсвечивает трудности. Но есть секрет — страх уничтожается действием. Желаю тем, кто ищет себя, верить в успех, заручиться поддержкой близких. Всё получится! Я тому пример.