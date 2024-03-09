«Это не цацки». История переводчицы, которая работала на армию, а потом начала создавать необычные украшения

— Вы не предприниматель и не самозанятая. Получается, ваше увлечение — еще не заработок?



— Пока я только начала открывать для себя мир творчества и украшений. Приняла решение навсегда уйти из армии и наконец начала слышать свое сердце. Вообще это очень важно — вовремя понять, что оно тебе говорит. Я ведь столько лет слушала только разум.



— Это вы об армии? Работа была нелюбимой?



— Я ходила на нее с радостью. Был период, когда очень нравилось там, но когда была уже не переводчиком, а погрузилась в делопроизводство. Работая с людьми, я всегда встречала их с улыбкой, старалась в каждом из них увидеть что-то хорошее. Умудрялась находить творчество даже в процессе обработки документов. Ведь в армии атмосфера не располагает к тому, чтобы творить — военные находятся в определенных рамках, им не свойственно выходить за их пределы. А меня с детства тянуло к творчеству, выставкам, украшениям, красоте. Кстати, уже тогда в свободное время я занималась тем, что продавала бижутерию. Не делала сама, а покупала и перепродавала, фотографировала их, упаковывала, отвозила заказчицам.

