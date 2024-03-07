«Меняют внешность до неузнаваемости, до инвалидности»: в какие мифы о косметологии еще верят женщины

В погоне за модой на что только не идут наши прекрасные дамы, меняя внешность до неузнаваемости. А то и до инвалидности... Как косметолог с большим стажем признаюсь, что самое важное противопоказание, про которое, увы, забывают многие мои коллеги, — это завышенные ожидания клиента.

И знаете, где они живут? В этих отвратительных социальных сетях, где вместо усталой женщины средних лет на тебя смотрит восхитительная старлетка без единой морщины, стройная, как кипарис, и с пышной копной не седеющих волос. И вот с этим сгенерированным образом, застрявшим в голове, как заноза в попе, бегут женщины в салоны красоты, косметологические кабинеты и даже клиники пластической хирургии. Вот только ни один живой человек, будь он в белом халате или с тонной косметики наперевес, не сможет повторить результат компьютерного моделирования.