НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

южн.

 765мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,04
EUR 99,92
Реклама

СРОЧНО

К Новосибирску приближается трехдневный снегопад

Суд из-за выплат за погибшего
Что подарить на 8 Марта
Как съездить в Европу в 2024-м
Сдаются новые дома
Деньги с QIWI-кошельков
Композитор «Метода» и «Иных»
Финансы ХК «Сибирь»
Закон о запрете кредитов
Наш Telegram
Стиль и красота истории

Модель, атлет и альбинос: как редкая патология помогает парню из глубинки строить карьеру в Москве

Иван Киров снимается в рекламе и шоу, но свое будущее видит в спорте. Почему — смотрите на видео

201
1 комментарий

Мимо Ивана Кирова сложно пройти, 22-летний парень — альбинос. Его необычная внешность притягивает внимание фотографов и продюсеров рекламных компаний. А недавно он уже во второй раз поучаствовал в шоу на федеральном телеканале. На видео выше Иван рассказал, как живет с редким генетическим заболеванием и помогает ли необычная внешность в карьере — несколько лет назад он переехал из родного Северодвинска в столицу.

У Ивана есть младшая сестра, которая тоже родилась альбиносом

Иван поделился, что в детстве ему было сложно принять себя, когда другие дети спрашивали, почему он отличается от них. Уже в более осознанном возрасте парень почувствовал, что необычная внешность — это его преимущество. Иван снимался для рекламы брендов одежды и компании Apple.

С юных лет он занимался гимнастикой, сейчас учится на тренера. Свою физическую подготовку парень продемонстрировал на проекте телеканала СТС «Суперниндзя».

— На отборочной полосе были довольно сложные препятствия, нацеленные на технику исполнения. Например, это были так называемые «Русские горки» — это когда ты хватаешься за турник, он съезжает вниз на колесиках, и тебе нужно в полете перехватиться за следующий. Мне кажется, половина из участников, которые пришли, они все попадали, — делится наблюдениями Иван.

Дойти до финала проекта во втором сезоне у него не получилось, но парень намерен поучаствовать в шоу и в третий раз.

ПО ТЕМЕ
Альбинос Альбинизм СТС Модель Спорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
войти
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дешевле, чем в Таиланд»: журналистка НГС получила шенгенскую визу в 2024 году и съездила в Италию — сколько она потратила
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Вы — женское поголовье»: сибирячка посетила лекцию коуча Сатьи Дас — чему он учит
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Ощущение пресного дежавю»: чем плох «Лед-3», который ждали поклонники по всей стране
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Катя199925, 25

Татьяна, 41

Марина, 35

Leela, 33

Е, 38

Анна, 32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Ремонт квартир под ключ

0 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление