Модель, атлет и альбинос: как редкая патология помогает парню из глубинки строить карьеру в Москве

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Мимо Ивана Кирова сложно пройти, 22-летний парень — альбинос. Его необычная внешность притягивает внимание фотографов и продюсеров рекламных компаний. А недавно он уже во второй раз поучаствовал в шоу на федеральном телеканале. На видео выше Иван рассказал, как живет с редким генетическим заболеванием и помогает ли необычная внешность в карьере — несколько лет назад он переехал из родного Северодвинска в столицу.

У Ивана есть младшая сестра, которая тоже родилась альбиносом Источник: из личного архива











Иван поделился, что в детстве ему было сложно принять себя, когда другие дети спрашивали, почему он отличается от них. Уже в более осознанном возрасте парень почувствовал, что необычная внешность — это его преимущество. Иван снимался для рекламы брендов одежды и компании Apple.

С юных лет он занимался гимнастикой, сейчас учится на тренера. Свою физическую подготовку парень продемонстрировал на проекте телеканала СТС «Суперниндзя».



— На отборочной полосе были довольно сложные препятствия, нацеленные на технику исполнения. Например, это были так называемые «Русские горки» — это когда ты хватаешься за турник, он съезжает вниз на колесиках, и тебе нужно в полете перехватиться за следующий. Мне кажется, половина из участников, которые пришли, они все попадали, — делится наблюдениями Иван.