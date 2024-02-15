Уникальный случай: брат и сестра родились альбиносами (их красота поражает!)

Иван же успел поучаствовать во многих творческих и рекламных съемках. Он снимался для брендов одежды и косметики, сотрудничал с компанией Apple. Сейчас парень стал реже заниматься моделингом — для него это больше хобби, чем способ заработка. Он говорит, что начинающим моделям платят немного, поэтому в данный момент он перестал заявляться на кастинги.



— Плюс конкуренция в Москве — есть уже свои, так скажем, модели, которые хорошо знают и фотографы, и рекламодатели. Поэтому я не гонюсь, на самом деле, за этим. Я просто рад, что у меня был прям бурный период, и сейчас рад тому, что меня всё еще замечают — я всегда за творчество, за какие-то необычные, креативные фотосессии. Мне нравится быть в разных образах.

Свое будущее Иван Киров видит в спорте. В этом году он стал чемпионом России по воркауту и поучаствовал в проекте телеканала СТС «Суперниндзя». О его успехах мы рассказывали в отдельном видеосюжете.