«Выпрямляю спину, иду вприпрыжку, прохожие глазеют»: как живется красоткам с грудью больше третьего размера

— И парни, и мужчины бесконечно кидают взгляды на мою грудь. Но это всего лишь взгляды. Никто не говорит, что это красиво. Есть же такая поговорка, что грудь должна помещаться в мужскую ладонь, а всё, что больше, — вымя. Это я слышала неоднократно.

Со слов Ирины, на ее пышные формы сложно подобрать бюстгальтер и можно купить его только под заказ, что стоит недешево. При этом хватает его максимум на полгода, а потом он растягивается и не держит ни форму, ни грудь. Неудобства возникают и при выборе одежды: то, что сидит хорошо на спине и плечах, не сходится на груди.

