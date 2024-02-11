«Выпрямляю спину, иду вприпрыжку, прохожие глазеют»: как живется красоткам с грудью больше третьего размера

Многие девушки мечтают о большом размере груди, ведь он привлекает мужское внимание, позволяет носить глубокое декольте и делает фигуру точеной. Однако не все обладательницы размера 3+ рады, что природа одарила их такими формами. Пышногрудые дамы рассказали NGS55.RU о плюсах и минусах шикарного бюста (вторых оказалось больше).
Обладательница четвертого размера груди,
У Людмилы начал развиваться комплекс — на фоне остальных девушек она была «самая приметная»:
— Помню, были насмешки в мой адрес. Мальчишки всё-таки злые. В приложении, в котором можно посмотреть, как твой номер забит у других пользователей, я часто встречаю такие надписи: «сиськи», «грудь», «Люся — большие сиськи» и всё в таком роде. Это, конечно, обидно. Неудобно лежать на ровной поверхности — на кушетке во время массажа или загорать на песке. С возрастом привыкаешь и с большой грудью начинаешь дружить. Мы часто с подругой развлекаемся: я надеваю какую-нибудь интересную вещичку, выпрямляю спину и иду слегка вприпрыжку. А в процессе мы смотрим, как глазеют прохожие. Меня это очень веселит.
У 33-летней Татьяны тоже четвертый размер груди, и над ней также в юном возрасте подшучивали сверстники. Из-за повышенного и агрессивного внимания с их стороны, как выражается сама Татьяна, она «ощущала себя не очень и свою грудь не любила»:
— Когда повзрослела, думала, что со мной парни знакомятся только из-за размера груди. Это было первым, на что они обращали внимание. Был такой комплекс. Когда стала взрослой, стала находить плюсы в эстетике — начала носить одежду с вырезами, что-то облегающее, что подчеркивало формы. Но минусов, конечно, больше. Неудобно заниматься спортом, надо обязательно хороший топ иметь или бюстгальтер. А вообще, я всегда мечтала о маленькой груди, чтобы можно было без бюстгальтера ходить. Мне кажется, что она лучше выглядит.
33-летняя Ирина с 8-м размером груди согласилась дать комментарий на условиях анонимности. Девушка вообще не находит никаких плюсов в своих пышных формах. Комплексы, приобретенные в школе, плавно перенеслись в юношество:
— И парни, и мужчины бесконечно кидают взгляды на мою грудь. Но это всего лишь взгляды. Никто не говорит, что это красиво. Есть же такая поговорка, что грудь должна помещаться в мужскую ладонь, а всё, что больше, — вымя. Это я слышала неоднократно.
Со слов Ирины, на ее пышные формы сложно подобрать бюстгальтер и можно купить его только под заказ, что стоит недешево. При этом хватает его максимум на полгода, а потом он растягивается и не держит ни форму, ни грудь. Неудобства возникают и при выборе одежды: то, что сидит хорошо на спине и плечах, не сходится на груди.
— Грудь очень тяжелая. У бюстгальтера лямки широкие, впечатываются в плечи. Особенно летом для меня это прямо беда. Под грудью всё натирается, порой даже могут быть микротрещины. Еще это больная спина и шея. Иногда даже головные боли могут быть. Плюсов вообще никаких нет.
38-летняя Анна с размером груди вдвое меньше видит в своих формах больше плюсов, чем минусов:
— Несмотря на трудности и особенности подбора одежды, фигура в нарядах смотрится более женственной. Формы привлекают внимание. Мужской взгляд притягивает наличие глубокого декольте. Правда, мужчины только смотрят, улыбаются, но не подходят. Боятся как огня. Что касается неудобств, конечно, бегать неудобно.
Омичке Марине 27 лет. У нее третий с половиной размер груди. Она также подмечает минусы при занятиях спортом, особенно в жару. Но в основном в восторге от того, как смотрится на ней одежда:
— Для меня это эстетично, аккуратно. И легко подобрать белье. Очень красиво смотрятся интересные комплекты с разными деталями, можно подчеркнуть любой образ. Плюс открытые вечерние платья всегда лучше смотрятся, когда есть что показать. Ну и, конечно же, мне приятно внимание со стороны. Как ни странно, много его от женщин. Они делают комплименты. Как правило, хотят такие же формы.