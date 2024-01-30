«В 11 лет я уже искала пластического хирурга». Как девушка с инопланетной внешностью приняла себя и стала моделью

Трудно поспорить, что в модели чаще попадают красотки с параметрами 90–60–90, но правила меняются, и шанс стать лицом бренда выпадает девочкам с очень необычной, даже инопланетной внешностью, за которую цепляется глаз. У Анастасии Осининой (настоящая фамилия Кишиневская) из Нижнего Новгорода уникальная внешность. В 5 лет она поняла, что отличается от других, а в 11 уже искала себе пластического хирурга. Буллинг со стороны сверстников был постоянным ее спутником. Но повзрослев, Анастасия смогла принять себя и даже захотела стать моделью. Девушка рассказала свою историю нашим коллегам из NN.RU.
«Ты какая-то не такая, не подходи к нам»
Сейчас Насте 21 год. Она вспоминает, что с рождения ее окружали заботой и любовью мама, папа и старший брат. Но ближе к пяти годам ей пришлось столкнуться с жестоким обществом сверстников и узнать, что она «какая-то не такая». Буллинг и нападки стали неотъемлемой частью жизни.
— Во дворе дети могли сказать что-нибудь оскорбительное: «Ты какая-то не такая, ты страшная, не подходи к нам, не общайся с нами». Это правда было обидно, — говорит она, сжимает руки и опускает глаза. — Это продолжалось довольно длительное время.
Ничего не понимающая маленькая Настя просила родителей объяснить, что же с ней не так. А мама и папа каждый раз старались ее поддержать и призывали не тратить время на обиды.
— Родители говорили мне, что я такая, какая есть. Я должна себя любить и менять себя ради кого-то другого просто потому, что он считает, что так будет лучше, не стоит, — говорит Настя. — К сожалению, не все родители могут научить своих детей вести себя нетоксично.
Тренд на фото с половиной лица
В 1-м классе у Насти появились настоящие друзья. Как она говорит, мальчишки задирали ее в начальной школе, но благодаря подругам все удалось пережить достаточно безболезненно. К тому же первая учительница помогала детям разобраться в отношениях друг с другом и избегать накала страстей.
— Наша память избирательна и, возможно, я уже просто не помню обидные моменты. Сейчас мне кажется, в начальной школе было всё гладко. Конечно, какие-то стычки, конфликты случались, но не настолько серьезные, чтобы я в себе закрылась, — девушка старается говорить уверенно, но легкая дрожь в голосе выдает эмоции.
В подростковом возрасте пришли новые проблемы с принятием себя. Примерно к
— В подростковые годы, конечно, всё поменялось. Хотелось кому-то нравиться. Но у меня такая особенность, что не только нос с горбинкой. Если присмотреться, можно заметить, что плохо растут брови. Поэтому я стеснялась и вплоть до 20 лет ходила с такой челочкой, чтобы закрыть лоб, закрыть брови. И стеснялась своего носика большого с горбинкой. Поэтому фотографии в подростковом возрасте на пол-лица или лицо вообще закрыто телефоном. В
«Сейчас я обожаю свой профиль»
По воспоминаниям Насти, к девятому классу её мысли по поводу внешности ушли на второй план, в приоритет вышла учеба. Девушка планировала связать свою жизнь с медициной, поэтому поступила в колледж на «Сестринское дело». Пока училась и находила отдушину в помощи другим людям, пришла и большая любовь к себе.
Правда, в Сети буллинг процветает куда лучше. Развивая свои страницы на разных площадках, нижегородка вновь столкнулась с хейтом. Большее внимание незнакомых людей привлек ее нос. В ответ на многочисленные комментарии Настя сняла видео, в котором сравнила свой профиль лица с произведениями искусства разных времен и портретами известных женщин. Девушка рассказала своим подписчикам и хейтерам: «В 11 лет я уже искала пластического хирурга. 5 лет назад я перестала загоняться. Сейчас я обожаю свой профиль и стараюсь показывать его всякий раз, когда делаю фото».
Однако любовь к участию в фотосессиях пришла внезапно. По рассказам девушки, многие ее желания в принципе довольно спонтанны. Так случилось и здесь.
— Один раз захотела подарить себе фотосессию на 8 Марта. Арендовала платье, студию, пригласила фотографа. Когда получила фото, была в диком восторге — так себе понравилась. И захотелось еще.
После первой фотосессии нашу героиню стали замечать нижегородские фотографы и предлагать прийти в качестве модели. Но спустя несколько лет Настя поняла, что работа модели не так проста, как кажется и решила поступить в специальную школу.
«У тебя не будет работы в агентстве»
— Я долго искала модельную школу, но поскольку маленького ростика и маленькой комплекции, везде не подходила под параметры. Но место все-таки нашлось в Moon Models. Они принимают без ограничений по возрасту, росту, а также любые типажи. Там полноценно обучают и дают всю необходимую модельную базу знаний, опыта и практики.
Уроки проходили каждые выходные на протяжении четырех месяцев. В конце каждого месяца проводилась съемка, помогающая на практике понять, чему девушки смогли научиться. За обучение Настя заплатила около 20 тысяч рублей.
— Однажды на внеплановой съемке, куда я попала случайно моделью, я подошла к организатору, чтобы что-то спросить. Меня внезапно начали поглаживать по спине. После прозвучала такая фраза: «Настя, ты молодец, ты классно позируешь, ты большая молодец. Но думаю, у тебя, скорее всего, не будет работы в каком-либо агентстве, ты не совсем коммерческая, не совсем подходишь по типажу, по росту».
Вспоминая это, девушка говорит без обиды и грусти. Она сама понимает, что модельные параметры невозможно отменить, так как сложившиеся годами практики по поиску высоких, худых девушек работают. Однако она не ставит на себе крест и продолжает развиваться сама.
— Я участвую в фотосъемках от фотографов по бартеру, в съемках формата TFP, снималась для местных нижегородских брендов и ездила моделью на конкурс со стилистом по волосам. Вообще, очень классно, когда ты следишь за фотографом в соцсети, а потом он тебя находит и пишет, что хочет поснимать именно тебя, — с восторгом рассказала Настя.
С детства смотрела на Наталью Водянову
Настя с детства следила за карьерой Натальи Водяновой и поражалась ее истории.
— Я всегда думала: «Как классно: случайная встреча, случайное знакомство, где-то тебя из толпы выцепили». То есть ты уже не среднестатистический человек, ты кого-то заинтересовал. Конечно, я хочу так же. В глубине души я надеюсь, что однажды заметят и меня.
Девушка призналась, что в ближайшее время планирует устроиться работать по образованию в одну из больниц Нижнего Новгорода. Но забрасывать модельный мир не хочет — будет развиваться в России и мечтает сотрудничать с фотографами из разных уголков страны. Однако если выдастся возможность поучаствовать как модель в международном проекте, она не задумываясь согласится.
— У меня такой принцип: если жизнь дает возможность, значит ей нужно воспользоваться.