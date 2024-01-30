«В 11 лет я уже искала пластического хирурга». Как девушка с инопланетной внешностью приняла себя и стала моделью

Ничего не понимающая маленькая Настя просила родителей объяснить, что же с ней не так. А мама и папа каждый раз старались ее поддержать и призывали не тратить время на обиды.

— Родители говорили мне, что я такая, какая есть. Я должна себя любить и менять себя ради кого-то другого просто потому, что он считает, что так будет лучше, не стоит, — говорит Настя. — К сожалению, не все родители могут научить своих детей вести себя нетоксично.