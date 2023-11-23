Парень из глубинки бросил работу на заводе, стал моделью Versace и основал собственный бренд

В 23 года Даниил Черепахин стал моделью Versace. А сейчас он не только участвует в рекламных съемках, но и ведет свой бизнес, одевая мужчин в близком ему стиле удобной классики. А всего три с небольшим года назад он работал простым механиком на заводе.

