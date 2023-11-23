freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 88.16
eur 96.15
СрочноВ Новосибирской области снизились цены на топливо
Все новости
Все новости

Парень из глубинки бросил работу на заводе, стал моделью Versace и основал собственный бренд

За три года Даниил прошел впечатляющий путь от механика до эталона мужского стиля

1 848
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Даниил родился в поселке Ачит Свердловской области, потом перебрался в Екатеринбург, а затем переехал в Москву

Видео: Городские порталы

В 23 года Даниил Черепахин стал моделью Versace. А сейчас он не только участвует в рекламных съемках, но и ведет свой бизнес, одевая мужчин в близком ему стиле удобной классики. А всего три с небольшим года назад он работал простым механиком на заводе.

Пройти такой путь Даниилу помогло упорство, работа над собой и дисциплина. Хотя молодой человек признается, что во многом его выбор определила мама — модельер-конструктор. Она с детства прививала ему чувство стиля и одевала в костюмы, которые делала сама. Теперь этот опыт 26-летний Даниил планирует применить в производстве одежды, которое хочет вскоре запустить.

Как парень из глубинки бросил завод ради подиума — смотрите в коротком видео чуть выше.

По теме

МодельСтиль
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter