Парень из глубинки бросил работу на заводе, стал моделью Versace и основал собственный бренд

В 23 года Даниил Черепахин стал моделью Versace. А сейчас он не только участвует в рекламных съемках, но и ведет свой бизнес, одевая мужчин в близком ему стиле удобной классики. А всего три с небольшим года назад он работал простым механиком на заводе.
Пройти такой путь Даниилу помогло упорство, работа над собой и дисциплина. Хотя молодой человек признается, что во многом его выбор определила мама — модельер-конструктор. Она с детства прививала ему чувство стиля и одевала в костюмы, которые делала сама. Теперь этот опыт
Как парень из глубинки бросил завод ради подиума — смотрите в коротком видео чуть выше.