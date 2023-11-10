Хотят женщины и ненавидят мужчины. Пройдет ли мода на губищи — колонка косметолога

Многие девушки всё еще мечтают об аппетитных губках, несмотря на причитания мужчин. Вареники, свисток, утиный клюв или просто губища — какими только обидными словами не называют девушек. Эта мода когда-нибудь пройдет? Откуда она взялась и всем ли нужна? Читайте в авторской колонке тюменского косметолога Татьяны Бочковой для наших коллег из 72.RU. Она уверена, что некоторые мужчины лукавят, а «натуральные» красотки часто хорошо маскируются. Далее — от первого лица.
Супруг запрещает «колоться»
Боюсь, что скоро в МКБ (международная классификация болезней. — Прим. ред.) появится новая фобия — страх огромных губищ, парализующий мужчин не хуже, чем яд кобры. Согласитесь, это странно. Девушки тратят огромные деньги на бьюти-штучки, походы в салоны и косметологии, но эффект получают обратный. А со слов каждой второй замужней дамы, супруг запрещает «колоться». Почему?
Я не поленилась и пообщалась с «мужьями-тиранами». Оказывается, сильные мира сего боятся не самих перемен во внешности любимой, а стать посмешищем в глазах друзей. Огромные губы для них — вовсе не предмет мечтаний. Как и огромная грудь, кстати. Мужчины в большинстве своем отдают предпочтение красивым от природы девушкам, а не силиконовым Барби.
Про красоту от природы хочу сказать отдельно. Давайте вспомним самых желанных актрис нашего времени. Список может быть длинным: тут и Скарлет Йохансон, и Анджелина Джоли. Никого не хочу обидеть, но остановлюсь, а то строк не хватит. Знаете, как часто в своих интервью они ратуют за отказ от инъекций и пластики? Да каждый день! А как часто они посещают салоны красоты и клиники? Тоже каждый день!
Давайте начистоту: вся молодость и природная красота этих честных и прекрасных дам в руках блестящих специалистов, чьи манипуляции остаются незаметными для широкой публики. И тренду этому очень много лет.
Откуда тогда растут ноги у огромных губищ? Вы уже догадались — из социальных сетей. Эти тренды далеки от реальной жизни, так же как далека матушка Россия от звезд Голливуда. Вот и берут на вооружение юные модницы лживые тренды на заметку и трепетно копят денежки на заветные три миллилитра гиалуронки.
Уродские губы, которые накачали как попало
Насколько это дорого? Приведу пример. Раньше норковые шубы стоили очень много — их могли позволить себе только богатые. А когда стали доступными кредиты, то этот предмет гардероба начали покупать себе все. Потом такая же история была с путешествиями, с дорогими телефонами. Так же и с губами, и с ботоксом, и с другими процедурами. То, что раньше было только для элиты, сейчас доступно всем. Конечно, есть и высокий чек на хорошие европейские препараты. Но большинство берёт более дешевые. Например, корейские. Существуют и ультрадешевые китайские подделки, которые можно даже купить онлайн. Это опасно! От этих препаратов бывают серьезные осложнения.
Сейчас очень много людей колет губы. Иногда хожу по улице и своим профессиональным взглядом вижу уродские губы, которые накачали как попало. Причем этим чаще всего страдают молодые девушки. Дамы постарше выбирают более качественные составы и хороших специалистов. Женщины просто возвращают себе утраченный объем — с возрастом он уходит. Добавляют лицу молодости. Таких очень много! Но никто никогда об этом не догадается.
Большие губы, на мой взгляд, делают по двум причинам. Первая — равнение на секс-бомб отечественных соцсетей. Вторая — визит к косметологу из позиции «чтоб все видели, что я столько денег потратила». Кстати, это мой личный просчет, когда я открывала косметологический кабинет в маленьком городке, где все друг друга знают. Я искренне считала идеальной локацией для бизнеса на губах и морщинах спальный район, чтоб клиенты не светились. Но уже через полгода пришлось переезжать в центр, потому что в провинции важно не только укольчики поставить, но и отметиться — оставить свою тачку у входа в модную клинику или салон красоты.
Так что тренды — не суть. Большее значение имеет образ жизни девушки и равнение на кумиров. Я лишь хочу напомнить, что не только соцсети задают моду, но и женщины, которые живут рядом с нами. Мы хотим быть на них похожими: стильными, богатыми, уверенными в себе, красивыми. Но помнить, что такие точно не носят 3D-ресницы и огромные губища. При этом тратят на свою внешность немалые суммы. И сейчас большинство клиентов моей студии делают выбор в пользу аккуратных бантиков, чтоб никто не догадался. Так что никакая мода на большие губы не пройдет.
А еще наши тюменские коллеги рассказывали историю шоумена, который увеличил себе губы. Он честно рассказал, как решился на процедуру и зачем ему вообще это было нужно.