Хотят женщины и ненавидят мужчины. Пройдет ли мода на губищи — колонка косметолога

Супруг запрещает «колоться»

Боюсь, что скоро в МКБ (международная классификация болезней. — Прим. ред.) появится новая фобия — страх огромных губищ, парализующий мужчин не хуже, чем яд кобры. Согласитесь, это странно. Девушки тратят огромные деньги на бьюти-штучки, походы в салоны и косметологии, но эффект получают обратный. А со слов каждой второй замужней дамы, супруг запрещает «колоться». Почему?



Я не поленилась и пообщалась с «мужьями-тиранами». Оказывается, сильные мира сего боятся не самих перемен во внешности любимой, а стать посмешищем в глазах друзей. Огромные губы для них — вовсе не предмет мечтаний. Как и огромная грудь, кстати. Мужчины в большинстве своем отдают предпочтение красивым от природы девушкам, а не силиконовым Барби.