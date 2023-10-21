Мать думала, что ей дали чужого младенца. В обычной семье родились близнецы с разным цветом кожи

Когда Джудит Нвокоча увидела свою новорожденную дочь, она решила, что ей дали чужого младенца. Роды и так были для мамы достаточно необычными. Она долго не могла забеременеть и решилась на ЭКО. После этого ей сказали, что она беременна двойней. Но того, что родит близнецов, которые будут отличаться друг от друга как день и ночь (в прямом смысле), она не ожидала.

