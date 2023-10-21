Мать думала, что ей дали чужого младенца. В обычной семье родились близнецы с разным цветом кожи

Когда Джудит Нвокоча увидела свою новорожденную дочь, она решила, что ей дали чужого младенца. Роды и так были для мамы достаточно необычными. Она долго не могла забеременеть и решилась на ЭКО. После этого ей сказали, что она беременна двойней. Но того, что родит близнецов, которые будут отличаться друг от друга как день и ночь (в прямом смысле), она не ожидала.
— Я была шокирована. Я не знала, что сказать. У меня ушло какое-то время, чтобы понять, что это мой ребенок, — рассказала журналистам Джудит.
Но как только врачам удалось убедить ее, что Качи — ее родная дочь, женщина приняла ребенка полностью. Она воспитывает ее в такой же любви, как и ее брата Камси. Последний, кстати, души не чает в сестренке. Посмотрите видеоисторию о том, как живут и чем занимаются нестандартные близнецы.
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