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Мать думала, что ей дали чужого младенца. В обычной семье родились близнецы с разным цветом кожи

Посмотрите видео о том, как живется таким непохожим друг на друга двойняшкам

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Когда Джудит Нвокоча увидела свою новорожденную дочь, она решила, что ей дали чужого младенца. Роды и так были для мамы достаточно необычными. Она долго не могла забеременеть и решилась на ЭКО. После этого ей сказали, что она беременна двойней. Но того, что родит близнецов, которые будут отличаться друг от друга как день и ночь (в прямом смысле), она не ожидала.

— Я была шокирована. Я не знала, что сказать. У меня ушло какое-то время, чтобы понять, что это мой ребенок, — рассказала журналистам Джудит.

Но как только врачам удалось убедить ее, что Качи — ее родная дочь, женщина приняла ребенка полностью. Она воспитывает ее в такой же любви, как и ее брата Камси. Последний, кстати, души не чает в сестренке. Посмотрите видеоисторию о том, как живут и чем занимаются нестандартные близнецы.

Ранее мы рассказывали о том, как решилась на замужество девушка, сестра которой буквально не может оторваться от нее ни на минуту, потому что они с ней сиамские близнецы.

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