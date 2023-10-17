«Тебе только арбузами на рынке торговать»: российский школьник покорил подиум в Дубае и справился с буллингом в классе

Рамазану Хазиеву 15 лет. Когда он учился в начальной школе, потерял отца и стал жертвой буллинга в классе. Мама пыталась помочь сыну и отправила его на бокс, но уверенности в себе у ребенка не прибавилось. Неожиданное спасение принесло другое увлечение — Рамазан стал моделью и к своему возрасту уже успел побывать на подиумах в Сочи, Москве и Дубае. А этой осенью получил корону как лучший мальчик-модель на конкурсе «Красавица & красавец земного шара — 2023». О насмешках в школе он теперь не вспоминает. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
«В три года узнал, что у отца страшный диагноз»
Мама Рамазана Наталья Шрейн организовала нашу встречу в фотостудии. Школьник здесь как рыба в воде — с ходу начинает позировать фотографу, легко откликается на все его просьбы. Видно, что мальчику нравится свет софитов, он улыбается и уверенно держит спину. Весь стол — в журналах, два издания уже взяли его фото для обложки. На одном снимке Рамазан в целлофановом розовом костюме, на втором — на фоне вертолета в компании других детей. Но такая уверенность в себе была не всегда. Детство у него было
— Рамазану в детстве пришлось пережить очень тяжелую утрату, он потерял отца, — рассказывает Наталья. — Когда он был совсем маленький, его отцу поставили страшный диагноз — онкология головного мозга. Мы долго боролись с этим, ездили по всевозможным врачам, но, к сожалению, болезнь прогрессировала и в последние два года было особенно тяжело — и ребенку нужно помогать к школе готовиться, и ухаживать за тяжело больным человеком. Сами понимаете: эпилептические приступы, когда человек падает, его начинает буквально корежить, пена изо рта кровавая. Мне самой после этого понадобилась психологическая помощь, потому что я находилась в депрессии. А что говорить про ребенка.
Чтобы сын не видел последних месяцев жизни отца, Наталья отправила его к своей маме в город Сибай в соседней Башкирии. Там он пошел в первый класс и прожил два года. Одиночество от потери отца усугубилось травлей в школе. Защитить мальчика было некому, продолжает Наталья.
— Он в один миг лишился и мамы, и папы. Я была далеко, — говорит она. — В Башкирии все-таки преобладают мусульмане, и есть травля на фоне религии. Видели у него крестик на груди [и издевались], мы потом его сняли, но травля всё равно осталась. Его постоянно все задирали, он не мог коммуницировать со сверстниками. Как только у меня появилась возможность, я забрала его обратно в Челябинск. В третий класс он уже пошел здесь. Но потерял уверенность в себе, был очень замкнут. Мы думали, как его вытащить из этого состояния, потому что и здесь отношения в школе у него не складывались. Он постоянно ожидал какого-то подвоха и разочарования.
Самбо, бокс, школа моделей
До болезни муж помог Наталье открыть предприятие для металлообработки. Поэтому, объясняет она, в самый кризисный момент удалось вытянуть двух иждивенцев — маленького сына и умирающего мужа. С нынешним супругом она познакомилась в своей компании, когда он пришел устраиваться на работу. Сейчас этот бизнес позволяет семье оплачивать всё, что связано с модельной деятельностью Рамазана (но об этом далее). Сначала взрослые пошли по более привычному пути — отдали ребенка в секцию бокса, чтобы он смог себя защитить.
— Мы надеялись, что у него появится уверенность в себе, но и там у него не получилась коммуникация с ребятами. Потом было карате, там у него дела пошли лучше, а в какой-то момент нам пришла рассылка-приглашение в школу Happy Kids, — вспоминает мама. — И мы решили, что попробуем. А что из этого выйдет — время покажет. Ему там понравилось, особенно дисциплины: дефиле, актерское мастерство, фотопозирование. Стало получаться, а когда у человека получается, он втягивается.
По словам Натальи, первая фотосессия для журнала Kids Magazine прошла у Рамазана, когда ему было еще девять лет. Их совместную фотографию в запрещенной соцсети заметили редакторы издания и позвали сняться в одном из проектов. Спустя пять лет, в сентябре 2022 года, мальчик начал заниматься в модельной школе и через полгода уже участвовал в модном показе в Дубае.
— Показ прошел 8 марта, мы прошли отбор для участия в показе одежды дизайнера Кристины Кибовской, — продолжает Наталья. — И это была первая ласточка, сын начал меняться. У него после этого глаза заблестели и крылышки расправились. После Emirates Fashion Week нас пригласили в Москву, был показ в ювелирном доме «Эстет», у той же дизайнера Кибовской, у нее совершенно волшебные образы. Потом мы участвовали в показе Sochi Fashion Week, а потом совершенно случайно увидели анонс конкурса «Красавица и красавец земного шара». Был сложный отбор со всей России и ближнего зарубежья, в итоге на финал поехали 30 детей, и Рамазан там взял корону.
Цена успеха и его обесценивание
Успехи Рамазана в школе воспринимают по-разному, говорит Наталья. В основном одноклассники, их родители и учителя поддерживают его увлечение, но у некоторых детей и даже учителей оно вызывает негодование.
— Кто-то начал обесценивать, но это понятная реакция. Когда человек, который сам ничего не достигает, начинает чувствовать зависть и обесценивать. Подходили и в лицо говорили: «Какой тебе там конкурс, тебе бы только арбузами на рынке торговать», вот в таком ключе, — рассказывает она. — Всё это неприятно, дети жестоки. Но он замечательно справился. У нас вообще такая позиция: чем больше тебе завидуют, тем больше будут высказывать недовольство. А вообще мы хотим наладить со школой гармоничные взаимоотношения, планируем сделать взнос от своего юрлица на ремонт и другие нужды, которые есть.
В девятом классе, по итогу которого нужно сдать ОГЭ, родители поняли, что плотный модельный график сына сложно сочетается с учебным процессом. Поэтому другой крупный конкурс, который состоится в мае следующего года, они могут пропустить. Поэтому хотят поэкспериментировать с дистанционным обучением через федеральный проект «Цифровая школа».
В планах до конца года у Рамазана еще один показ в Москве и отдых в Турции, кстати, путевку на двоих он выиграл на конкурсе в Сочи. Это пока единственное, что он смог «заработать» будучи моделью. Родители считают, что на первом этапе в ребенка всегда нужно вкладываться. А вот потом при желании он сможет сам начать зарабатывать в этой сфере.
— Мне кажется, это как в любом кружке. Пойдете вы на футбол, вам потребуется форма, вам потребуется оплачивать проживание, питание, если ребенок куда-то едет. Конечно, это требует вложений, — делает вывод мама. — Очень много вложений требуют, например, бальные танцы. В нашем случае оплачиваются переезды и пакет участия в показе или конкурсе. Обычно он стоит около 30 тысяч рублей. Сейчас нам нужно набраться опыта и сформировать портфолио, «примелькаться» в этой среде. Уже потом он сам начнет зарабатывать. В Happy Kids, например, есть несколько детей, у которых контракты в Китае. Но там дети поменьше и с другим типажом — светловолосые, голубоглазые. Но и у Рамазана тоже есть перспективы.
Пару лет назад мы рассказывали о школьнице, которая взяла первое место на неделе моды в Милане как молодой дизайнер. А другая девочка в девять лет получила титул «Мини-мисс мира» и поздравила с днем рождения икону моды Вячеслава Зайцева.