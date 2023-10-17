«Тебе только арбузами на рынке торговать»: российский школьник покорил подиум в Дубае и справился с буллингом в классе

— Мы надеялись, что у него появится уверенность в себе, но и там у него не получилась коммуникация с ребятами. Потом было карате, там у него дела пошли лучше, а в какой-то момент нам пришла рассылка-приглашение в школу Happy Kids, — вспоминает мама. — И мы решили, что попробуем. А что из этого выйдет — время покажет. Ему там понравилось, особенно дисциплины: дефиле, актерское мастерство, фотопозирование. Стало получаться, а когда у человека получается, он втягивается.



По словам Натальи, первая фотосессия для журнала Kids Magazine прошла у Рамазана, когда ему было еще девять лет. Их совместную фотографию в запрещенной соцсети заметили редакторы издания и позвали сняться в одном из проектов. Спустя пять лет, в сентябре 2022 года, мальчик начал заниматься в модельной школе и через полгода уже участвовал в модном показе в Дубае.