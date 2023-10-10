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36-летняя мама трех детей представляла Россию на «Миссис Вселенная». Она потрясающая — посмотрите

Это первый международный конкурс красоты, в котором Алена Ярославцева принимала участие

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Этим летом Алена победила в конкурсе Mrs Russia World — 2023, финал которого прошел в Москве

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Конкурс красоты для замужних леди «Миссис Вселенная» прошел вчера на Филиппинах. Бороться за победу приехали 120 участниц из разных стран. Москвичка Анна Печурина завоевала титул «Четвертая вице-миссис Вселенная — 2023». Среди участниц была еще одна россиянка — мама трех детей, 36-летняя Алена Ярославцева из Тюмени. Она показала прекрасные фото с конкурса.

Посмотрите, сколько участниц. Каждая хотела одержать победу

Посмотрите, сколько участниц. Каждая хотела одержать победу

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Примечательно, что на Mrs Universe нет главного приза как такового: эта история больше про знакомства и новые возможности.

Нарядных платьев Алена брала с собой много. Это одно из них

Нарядных платьев Алена брала с собой много. Это одно из них

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Местные полицейские с удовольствием фотографировались с приехавшими на конкурс красавицами

Местные полицейские с удовольствием фотографировались с приехавшими на конкурс красавицами

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Еще один образ Алены Ярославцевой. В дерзком мини глубокого синего цвета она выглядит обворожительно

Еще один образ Алены Ярославцевой. В дерзком мини глубокого синего цвета она выглядит обворожительно

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Успела россиянка выгулять и вот такое платье, которое выгодно подчеркивает ее фигуру

Успела россиянка выгулять и вот такое платье, которое выгодно подчеркивает ее фигуру

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Это кадр с конкурса Mrs World Russia. Да, мама троих детей может выглядеть и вот так

Это кадр с конкурса Mrs World Russia. Да, мама троих детей может выглядеть и вот так

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Медный от природы цвет волос выделял Алену среди других конкурсанток

Медный от природы цвет волос выделял Алену среди других конкурсанток

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Корону этого конкурса Алена не выиграла. Но мы уверены: ее победы еще впереди

Корону этого конкурса Алена не выиграла. Но мы уверены: ее победы еще впереди

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