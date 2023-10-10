36-летняя мама трех детей представляла Россию на «Миссис Вселенная». Она потрясающая — посмотрите

Конкурс красоты для замужних леди «Миссис Вселенная» прошел вчера на Филиппинах. Бороться за победу приехали
Примечательно, что на Mrs Universe нет главного приза как такового: эта история больше про знакомства и новые возможности.
Это первый международный конкурс красоты, в котором Алена Ярославцева принимала участие
Конкурс красоты для замужних леди «Миссис Вселенная» прошел вчера на Филиппинах. Бороться за победу приехали
Примечательно, что на Mrs Universe нет главного приза как такового: эта история больше про знакомства и новые возможности.
По теме
09 октября 2023, 04:42«Мисс Россия 2023» выбрали в Москве. Восхищаемся фото главной красавицы страны
07 августа 2023, 13:19Королева по имени Жанна: в Москве выбрали «Миссис Россия — 2023». Показываем ее фото
29 мая 2023, 19:00Скажите «горячо»: в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города — смотрим фото победительницы
03 июня 2023, 12:30Воспитывалась в детском доме? Чья на самом деле дочь
26 апреля 2023, 15:3013-летняя Милана из Новосибирска попала в список номинантов Forbes — чем она известна