«Бренд смог выйти в плюс»: две коллеги остались без работы, но смогли построить швейную фабрику и запустить свою марку одежды

Начинали с цеха площадью 11 «квадратов»

Ольге Кармановой 32 года , она выросла в Сысерти. Сейчас живет в Екатеринбурге, они с мужем воспитывают двух дочерей семи и трех лет. В легкую промышленность она попала случайно — устроилась работать на швейную фабрику менеджером. Через некоторое время работодатель обанкротился, но сфера уже так увлекла Ольгу, что она решила с коллегой Юлией Паршуковой продолжить шить одежду, но уже самостоятельно.

