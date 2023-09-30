«Бренд смог выйти в плюс»: две коллеги остались без работы, но смогли построить швейную фабрику и запустить свою марку одежды

Иногда кажется, что всю одежду, включая крупные западные бренды, уже давно шьют в Китае и других азиатских странах. Там производят все, от масс-маркета до люкса, и конкурировать с фабриками Гуанчжоу очень тяжело. Пример уральской предпринимательницы Ольги Кармановой доказывает, насколько ошибочно такое мнение. У ее швейного производства, расположенного в Екатеринбурге, очередь из клиентов, и девушка уверена, что спрос в этом сегменте значительно превышает предложение.
Начинали с цеха площадью 11 «квадратов»
Ольге Кармановой
Первый цех предпринимательница открыла в
— Шить я никогда не умела и сначала совсем не разбиралась в этом. Сейчас начала вникать в нюансы: строение тканей, крой. Работа швеи — это какое-то чудо для меня, непостижимая магия. Из простого куска ткани получается прекрасное изделие. Мне нравится это созидание. Подбор тканей, выбор посадки — это увлекательный творческий процесс. Мне приятно, если я вижу людей в своей одежде, когда иду по городу, — делится Ольга.
«У нас заказов на много месяцев вперед»
Несмотря на то, что опыта в бизнесе не было, клиенты нашлись сразу.
— Швейное производство у нас — это малоконкурентная область. Например, аптека есть чуть ли не в каждом доме. А швейный цех — максимум три на районе. В итоге все, как правило, загружены, потому что спрос гораздо больше. Нам достаточно было разместить объявления на различных сайтах, и клиенты пошли. Сейчас у нас заказов на много месяцев вперед. Приходится даже иногда отказывать кому-то, если, например, заказ срочный и объемный, — рассказывает предпринимательница.
«Просперити» шьет одежду для многих известных уральских брендов, но, как правило, их владельцы не хотят афишировать, что отдают производство на аутсорсинг. Ольга Карманова уверена, что они не конкурируют с Китаем и Киргизией.
— Во-первых, я убеждена, что у нас качество лучше. Во-вторых, есть барьеры по логистике, срокам, языковые и так далее. Мы, в первую очередь, работаем для местных брендов, хотя есть заказы и по России. К нам часто обращаются для отшива небольших партий. Например, выпустили семь курточек в одном виде, потом ту же модель с какими-то изменениями. Чтобы такую историю провернуть со швейной фабрикой в Киргизии, надо жить в Киргизии.
У нас много клиентов, с которыми мы сотрудничаем уже давно, и у нас уже сложились дружественные отношения. Мы всегда стараемся выдерживать сроки и качество. Если случается брак — а такое бывает, человеческий фактор — мы всегда сразу же переделываем без скандалов и таким образом настраиваем на дальнейшую работу, — объясняет Ольга.
«Шили то, что нравится нам самим»
После шести лет изготовления одежды на заказ предприниматели пришли к логичному шагу — созданию своего бренда MIRSALI в
— Буквально за месяц-полтора отшили коллекцию из ткани, которая была в наличии, и вышли на местную трехдневную ярмарку в «Меге». Успех был колоссальный — люди от нас уходили с полными сумками. Мы поняли, что надо и дальше развиваться в этом направлении, раз это имеет отклик у людей. Прямо во время ярмарки сделали страничку в соцсети, потому что покупатели спрашивали, как дальше узнавать о наших коллекциях, — вспоминает Ольга.
Вскоре компания выиграла конкурс, организованный Фондом поддержки малого предпринимательства и «Мегой», и получила два месяца бесплатной аренды в ТРЦ. Это позволило без больших вложений попробовать себя в ретейле. Здесь предприниматели получили первые уроки по мерчендайзингу, выкладке товара и работе с продавцами.
Несмотря на то, что всё было в новинку, бренд смог выйти в плюс, и после этого даже открыл свой бутик в ТЦ «Успенском». Правда, закрепиться там не удалось: бутик находился на пятом этаже, и проходимость там была ниже, чем в «Меге». Неудача не сломила молодой бренд — они переориентировались на маркетплейс. Сейчас это единственный канал продаж, который использует MIRSALI.
В штате компании нет ни модельеров, ни маркетологов — партнеры сами придумывают модели, а при продвижении ориентируются на себя, потому что сами являются целевой аудиторией своего бренда.
— Мы с Юлей хотели создать что-то необычное: отстегивающиеся рукава, двухсторонние вещи, пиджак без рукавов. И это зашло людям. Мы не экономим ни на тканях, ни на пошиве — берем лучшее из доступного. При этом цены у нас средние.
Также у бренда есть детская линейка — тестированием ее занимаются Саша, Алиса и Мирослава. Пока мамы досконально не проверят вещь, как она носится и стирается, она не появится в продаже. Контроль строже любого ОТК.
Рассылки в почте могут помочь
Ольга рассказывает, что старается пользоваться всеми мерами поддержки, которые доступны уральскому бизнесу.
— Однажды нам позвонил специалист из администрации Кировского района Екатеринбурга, который работает с предприятиями легкой промышленности, мы познакомились, и он стал нам рассказывать о программах и мероприятиях, которые проводятся для предпринимателей. На выставке легкой промышленности на нас вышел Фонд поддержки предпринимательства. Мы подписались на их электронную рассылку и отслеживаем все возможности. Например, можно пройти бесплатные курсы обучения, получить грант и так далее, — делится Ольга.
Компании даже удалось взять средства под небольшой процент на покупку автоматической швейной машины, которая выполняет сложные операции без участия швеи, от фонда для молодых предпринимателей «Агат». Машина стоила около миллиона рублей, и у небольшой компании, которая всю прибыль инвестирует в развитие производства, не было возможности выделить такую сумму сразу.
Все упирается в персонал
Одной из главных сложностей швейного бизнеса Ольга Карманова называет недостаток кадров.
— Мне жаль, что сейчас профессия швеи непрестижна. Из года в год в Екатеринбурге все меньше швей, при том, что зарплаты у нас хорошие. Мало кто идет в это направление, поэтому сложно найти новых специалистов. Плюс сама работа специфическая, очень монотонная. Когда работаешь с большим заказом, нужна огромная усидчивость. Текучки у нас особо нет, а вот расширить штат очень сложно. Пробовали сотрудничать с профильными училищами, но это оказалось неэффективным. Пытались открывать цеха в Зайково и Березовском, потому что думали, что там проще будет найти швей, но пока у нас не получилось наладить производство дистанционно. Хотим расширить производство, но из-за нехватки персонала не получается, — сетует предприниматель.
А вот санкции повлияли на бизнес положительно — стало больше заказчиков и меньше конкурентов.
На вопрос, сложно ли совмещать бизнес и воспитание двух маленьких детей, Ольга отвечает честно:
— Непросто. Сложно и мне, и моему партнеру Юлии, которой приходилось дважды отпускать меня в декрет. Бывало, работала с маленьким ребенком на руках, приезжала с грудничком на производство. Нам повезло, что нас двое, и мы взаимозаменяемы. Ну и, конечно, очень помогает поддержка мужа.