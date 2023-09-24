Платье за 300 тысяч и часы по цене квартиры: показываем, в чем пришли депутаты на первые после каникул заседания

Одежда

Заходим с козырей, а точнее, самого дорогого наряда, который мы смогли разглядеть на депутатах Госдумы.



Наша героиня — Наталия Полуянова, депутат из Белгородской области, член Комитета по малому и среднему предпринимательству. Открыть осеннюю сессию в Госдуме она пришла в тяжелейшем люксе.



На Наталии — роскошное платье от знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana. Оно из весенне-летней коллекции. Доменико Дольче и Стефано Габбана дополнили классическое черное платье отложным воротником из белого кружева с фестончатыми краями. Таким же декором подчеркнули манжеты, линии декольте и талии. А чего стоят эти пуговицы с короной!

