Платье за 300 тысяч и часы по цене квартиры: показываем, в чем пришли депутаты на первые после каникул заседания

Депутаты в России — ну совсем как дети. И на каникулы ходят, и после отдыха обновками друг перед другом хвастаются. Кто принесет с собой завидного бронзового цвета загар, кто придет в модной блузочке за пять МРОТ, а кто блеснет «котлами» по цене квартиры. Впрочем, есть и такие, кто по примеру одного советского кота решил экономить. Но что их объединяет, так это то, что никто не скрылся от наших наметанных на тяжелый люкс (и люкс полегче) глаз. Показываем, что надели депутаты на первое после отпуска пленарное заседание и сколько всё это стоит.
Одежда
Заходим с козырей, а точнее, самого дорогого наряда, который мы смогли разглядеть на депутатах Госдумы.
Наша героиня — Наталия Полуянова, депутат из Белгородской области, член Комитета по малому и среднему предпринимательству. Открыть осеннюю сессию в Госдуме она пришла в тяжелейшем люксе.
На Наталии — роскошное платье от знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana. Оно из весенне-летней коллекции. Доменико Дольче и Стефано Габбана дополнили классическое черное платье отложным воротником из белого кружева с фестончатыми краями. Таким же декором подчеркнули манжеты, линии декольте и талии. А чего стоят эти пуговицы с короной!
Стоит вся эта роскошь 295 тысяч рублей.
И чтобы два раза не вставать, снова платье от Dolce & Gabbana. На сей раз люксовый итальянский бренд мы заметили на депутате Ольге Тимофеевой. Но прежде чем рассматривать наряд, немного познакомимся: госпожа Тимофеева является членом Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, а также председательствует в думском Комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. После начала специальной военной операции Тимофеева попала в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.
Санкции, очевидно, не мешают депутату покупать итальянский люкс. На Ольге — приталенное шерстяное платье от Доменико Дольче и Стефано Габбаны из осенне-зимней коллекции. То есть куплено, скорее всего, буквально перед заседанием Госдумы.
Цена платья — 178 тысяч рублей.
А следующая депутат, попавшая в наш прицел, пришла не в новом. Редакция 116.RU уже обращала внимание на «голую» блузу Альфии Когогиной, первого зама председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству.
На супруге гендиректора КАМАЗа шелковая блуза, скроенная парижским домом моды Saint Laurent.
Цена шелковой блузы — 107 тысяч рублей.
Довольно скромно на фоне коллег выглядит зам председателя Комитета по просвещению Ирина Ивенских. Для выхода в депутатский свет она выбрала платье из чистого шелка от итальянского бренда MaxMara. Игривости образу добавляет органический принт.
Правда, коллекция не новая. Найти и прикупить такое платье, как у Ивенских, сейчас нельзя. Поэтому будем ориентироваться на примерную стоимость брендовой вещички в гардеробе народной избранницы.
Ориентировочная цена платья — 600–1000 евро, по нынешнему курсу это 60–100 тысяч рублей.
В стройные ряды выгуливающей на заседании брендовую одежду прекрасной половины Госдумы затесался один мужчина. Олег Морозов — председатель Комитета по контролю. А на нем — 100% итальянский шелковый галстук от Brioni.
Ярко-красным галстуком с фактурным микроузором он разбавил классический синий костюм.
Олег Морозов со своей любовью к люксовому бренду поставил себя в один ряд с Уиллом Смитом, Леонардо Ди Каприо, Хью Джекманом, Пирсом Броснаном, которые тоже предпочитают Brioni.
Цена —
В 2022 году Олег Морозов одним из первых отчитался о доходах, которые, стоит отметить, выросли у него за год почти в два раза — с 6,5 до 12,1 миллиона рублей. На галстуки, пожалуй, хватит.
Часы
Переходим в категорию, где будут только мужчины. Почему-то именно они предпочитают светить люксовыми часами на всю депутатскую округу. А мы разглядываем, что на руках народных избранников и сколько это стоит.
И начнем с члена «Единой России» Юрия Нестеренко. Это свежеиспеченный депутат из Симферополя. Для посещения первого заседания осенней сессии Госдумы и презентации себя коллегам Нестеренко выбрал элитные часы.
Из-под манжета его костюма видны очертания швейцарских часов Hublot. Да каких! Корпус депутатских часиков сделан из традиционного красного золота 18 каратов. Для понимая: 18 каратов — это 750-я проба. Высшая возможная проба золота — 1000, или 24 карата.
Но в Hublot эксклюзивный сплав, содержащий платину. Поэтому в названии часов есть словосочетание King Gold. Это отсылка к золото-платиновому сплаву.
Изначально модель идет с каучуковым ремешком, но на руке Нестеренко ремень кожаный. Это неудивительно — конфигурацию можно выбирать самостоятельно.
Стоимость элитных часов Нестеренко —
Hublot носят и носили многие спортивные знаменитости. В частности, в часах этого бренда были замечены легендарный футболист Криштиану Роналду, не менее легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт. Также Hublot предпочитали покинувшие этот мир бразильский футболист Пеле, американский баскетболист Коби Брайант и Диего Марадона. Последний носил часы Hublot аж на обоих запястьях.
А член Комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин совершенно случайно показал свои часики. Он о чем-то увлеченно беседовал с коллегой Оксаной Фадиной.
Почему случайно? Да потому что едва ли в Сети наберется хотя бы 3 фото, где были бы так хорошо видны часы народного избранника. Но здесь они видны хорошо, и мы разглядели, что это Panerai. Бренд родом из Италии.
Часы Вяткина выдают характерные черты Panerai: форма-подушка с закругленным контуром. Материалы — классическая скромность: стекло — сапфир, браслет — титан с нержавеющей сталью.
Справедливости ради, часы у Вяткина из довольно старой коллекции. Найти их сейчас практически невозможно, только на ресейле (б/у, проще говоря).
Стоимость — в районе 10 тысяч долларов. Это около миллиона рублей, если смотреть по нынешнему курсу. Довольно скромный аксессуар по депутатским меркам. Такая скромность понятна — стоит помнить, что господин Вяткин не просто депутат, а еще и член комиссии Госдумы, которая занимается контролем за достоверностью депутатских сведений о доходах.
Следующий в нашем списке любитель элитных часов — председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин. На его руке мы заметили аксессуар от швейцарского люксового бренда Breguet.
Часы этой марки любят многие высокопоставленные чиновники. Например, Breguet носят заместитель председателя «Автодора» Марс Газизуллин и министр просвещения России Сергей Кравцов. В свое время этот знаменитый бренд предпочитали Александр Пушкин, Стендаль, Оноре де Бальзак. А теперь вот Максим Топилин.
Breguet на его руке легко узнаваем из-за знаменитых стрелок со смещенными наконечниками в форме яблока. Материал корпуса депутатских часов — белое золото, стекло — сапфир, ремешок — кожа крокодила.
Цена — 4,1 миллиона рублей, если переводить доллары в рубли по нынешнему курсу.
Еще один любитель роскошных Breguet в Думе — член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов. Для общения с коллегами и принятия решений о дальнейшей жизни россиян депутат выбрал часы из розового
О достоинствах легендарного бренда говорить второй раз нет необходимости. Просто озвучим цену часов Трифонова:
Очки
Самое интересное оставим напоследок, а пока, неожиданно, — про скромных депутатов.
Начнем с одиозного Виталия Милонова, который обрел скандальную славу еще в бытность депутатом питерского заксобрания, где он предлагал запретить кальяны из-за пропаганды наркотиков, пытался запретить фото- и видеосъемку в метро, закрыть за безнравственность телеканал MTV и ратовал за наделение эмбриона гражданскими правами. В Госдуме он занимается вопросами семьи, женщин и детей. И очки у депутата оказались весьма скромными.
Милонов носит оправу от John Richmond. Это модный, дерзкий, нероссийский (британский) бренд, который сочетает рок-н-ролльную эстетику с практичными casual-решениями.
Цена оправы Милонова —
Следующий в нашем списке — такой же скромный зампредседателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков. Тут и сильно гадать да приглядываться не нужно: народный избранник носит оправу от Lacoste. Да, тоже непатриотично, бренд французский.
Lacoste — это не люкс, но у него есть свои особенности. В Европе этот бренд всё же относится к массмаркету, как и в Америке. Но в России для обозначения этого бренда есть другой термин — люкс-массмаркет. Когда вроде и дорого для среднестатистического россиянина, а вроде бы и доступно.
Вернемся к Исакову. На его лице красуется оправа за 90 евро. По нынешнему курсу это 9–10 тысяч рублей.
Ну а теперь вернемся в мир депутатского люкса. И помогает нам в этом зампредседателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она наверняка знает толк в хороших оправах. По долгу службы, так сказать.
Бренд очков депутатки выдают яркие, харизматичные черты и детали. Утонченные детали из серебра
А Татьяна Соломатина теперь носит оправу этого бренда. И заплатила за очки депутат в районе 143 тысяч рублей. Сейчас они идут со скидкой, и взять можно всего-то за
За эти деньги можно на шаг стать ближе к Элтону Джону, Шер, Рианне и Дрейку. Все они любят вещи от Chrome Hearts.