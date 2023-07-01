Визажисты показали, как меняются женщины 45+ благодаря макияжу: фото до и после

В XXI веке сложно удивить тем, как работники бьюти-сферы меняют внешность молодых девушек с помощью макияжа. Однако визажисты умеют не только подчеркивать достоинства и прятать недостатки клиенток, но и скрывать их возраст. В этой подборке наши омские коллеги из NGS55.RU показывают, как магия макияжа работает не только на юных красотках, но и на женщинах 45+.
Визажист Алина Мисюрина поработала над образом выше. По ее словам, смоки-айс — бессмертная классика, для тех, кто любит делать акцент на глаза. Важный момент в том, что кожа, губы и коррекция делается намного скромнее, чтобы макияж не выглядел пошло.
Следующий макияж визажист выполняла, учитывая возрастные особенности. Эта работа — наглядный пример того, как макияж помогает освежить цвет лица и скрыть несколько лет.
— Это классический лифтинг-макияж. Подчеркиваются глазки, потому что с возрастом на каких-то местах обвисает кожа. Чтобы визуально глаза приоткрыть, используются разнообразные приемы. Например, увеличиваются ресницы, чтобы глаз стал более открытым и четким, — рассказала Алина Мисюрина.
В работе на фото ниже визажист подчеркивает карие глаза синим каялом. По ее словам, такой контраст усиливает глубину взгляда. Много румян и сильное увлажнение кожи — это то, что придает лицу свежести и сияния.
— Самое главное в лифтинг-макияже — не использовать плотных текстур. Брови в лифтинг-макияже должны быть хорошо подчеркнуты, пушистые брови редко идут взрослым женщинам, — поделилась Алина Мисюрина.
Эту клиентку визажист Рената Хусаинова красила для конкурса красоты и таланта «Дочки и матери», где женщина выступала со своей племянницей.
— Я всегда использую теплые оттенки, много румян, легкую тональную основу. Нависание века, которое может появиться с возрастом, стараюсь поднять наверх, а еще использую только матовые тени, ведь сияющие могут подчеркнуть морщинки, — делится она.
На следующих фото — работы визажиста Олеси Божескул. Ее образы показывают, что в любом возрасте можно выглядеть на все сто процентов.
Визажист поработала не только над макияжем, но и над прической. В итоге клиентка выглядит моложе на несколько лет.
Здесь визажист открыла взгляд, используя накладные ресницы, а также освежила лицо с помощью румян.
Этот образ — пример того, что легкий макияж и укладка могут не только украсить женщину, но и придать уверенности во взгляде. Здесь визажист не только сделала коррекцию лица и подобрала подходящий оттенок помады для вечернего мероприятия, но и скрыла татуаж.
— Для всех моделей действовала одна техника — все линии и движения стремятся вверх, мы стараемся макияжем поднять то, что по природе опускается гравитацией, — поделилась Олеся Божескул.
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