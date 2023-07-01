Визажисты показали, как меняются женщины 45+ благодаря макияжу: фото до и после

Следующий макияж визажист выполняла, учитывая возрастные особенности. Эта работа — наглядный пример того, как макияж помогает освежить цвет лица и скрыть несколько лет.

— Это классический лифтинг-макияж. Подчеркиваются глазки, потому что с возрастом на каких-то местах обвисает кожа. Чтобы визуально глаза приоткрыть, используются разнообразные приемы. Например, увеличиваются ресницы, чтобы глаз стал более открытым и четким, — рассказала Алина Мисюрина.