«Тебе не говорят в лицо, что ты жирная или страшная»: как 14-летняя школьница улетела в Корею работать моделью

Каждое утро моделей начиналось по-разному — в зависимости от того, есть ли в этот день съемки, на которых должны поработать девушки. Если съемок не запланировано, то утром за моделями приезжал директор агентства, и они все вместе отправлялись на кастинги к брендам. Если кастингов нет, то у модели выходной.



— Со мной были более опытные девочки, поэтому на их фоне мне было сложно взять какую-то работу. Потом спустя время я набралась все-таки опыта, научилась позировать более профессионально и начала проходить кастинги. Мы брали с собой буки, композитки. Это такие визитные карточки с твоим фото, контактами агентства и параметрами. На один кастинг выделялось около часа, обычно в нем участвуют около 15–20 девочек. Результата могло быть два. Либо тебе говорят, что вы нам подходите, и предлагают примерить образы, а дальше тебя или утверждают, или нет, либо ты сразу получаешь отказ и едешь дальше. Первые отказы было тяжело принимать. Появлялись комплексы. Тебе ведь никто не объясняет, почему ты не подходишь. Тебе не говорят в лицо, что ты жирная или страшная. Просто краем глаза на тебя в дверном проеме взглянут, и всё. Нет. А ты сидишь и думаешь, что со мной не так? Почему мне отказали? Неужели я какая-то не такая? Потом поняла, что проблема не во мне. Просто заказчику нужен другой типаж, и я ему не подхожу.