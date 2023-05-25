«Стал похож на сказочного персонажа». Прохор Шаляпин — о пластической операции Киркорова и своей красоте

— Ты как-то сказал, что всегда считал поп-короля и эталоном красоты…

— Да. У него с внешностью всегда всё было прекрасно. И сейчас Филипп выглядит хорошо — стильно, модно и очень ярко для нашего общества. А после пластики, на мой взгляд, он стал похож на сказочного персонажа. Мы всё же привыкли к более серым людям. Хотя в том-то и кайф, что все разные. Чем больше будет красок, тем лучше.

Что касается меня, я всегда боялся выглядеть плохо. Уже с ранних лет понимал, что артист должен смотреться на 100%. Как говорится, в том числе и назло врагам. Помню, как уже в детстве смазывал волосы каким-то гелем, чтобы они стояли.