«Стал похож на сказочного персонажа». Прохор Шаляпин — о пластической операции Киркорова и своей красоте

Звезды шоу-бизнеса частенько пользуются услугами пластических хирургов. У некоторых из них возникает даже пластическая зависимость. Недавно, например, одной из обсуждаемых тем стала пластика, которую сделал певец Филипп Киркоров.
Российский певец Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, прибегал ли он когда-нибудь к каким-либо хирургическим вмешательствам и как к ним в целом относится.
— Филипп Киркоров — мой старший коллега, и отношусь я к изменениям внешности поп-короля российской эстрады абсолютно ровно, — сказал Прохор Шаляпин. — Просто смотрю на него, и хочется узнать, как он себя ощущает, не плохо ли ему после таких вмешательств. Ведь делается наркоз, идет нагрузка на организм. Но это выбор Филиппа. Может, я себя так же почувствую в определенном возрасте. И кто бы что ни говорил, я всё равно воспринимаю Киркорова как человека отважного и смелого.
— Ты как-то сказал, что всегда считал поп-короля и эталоном красоты…
— Да. У него с внешностью всегда всё было прекрасно. И сейчас Филипп выглядит хорошо — стильно, модно и очень ярко для нашего общества. А после пластики, на мой взгляд, он стал похож на сказочного персонажа. Мы всё же привыкли к более серым людям. Хотя в том-то и кайф, что все разные. Чем больше будет красок, тем лучше.
Что касается меня, я всегда боялся выглядеть плохо. Уже с ранних лет понимал, что артист должен смотреться на 100%. Как говорится, в том числе и назло врагам. Помню, как уже в детстве смазывал волосы каким-то гелем, чтобы они стояли.
— Часто женщины делают тебе комплименты?
— Бывает. Они видят сразу, когда красота натуральная. Лично я пока ни разу себе ботокс не колол. И можно ведь определить его наличие. А у меня мимика живая.
Конечно, мужчину, тем более в молодом возрасте, ботокс не красит. Бывает, что с пластикой еще и перебарщивают. Другое дело, если человеку уже лет 60, еще, наверное, стоит что-то использовать для разглаживания морщин. Но в целом очень хочется, чтобы вокруг было как можно больше людей естественных. Мне как-то советовали сделать нити. Сказали, что буду выглядеть вообще лет на 16.
Процедура нитевого лифтинга — способ нехирургической подтяжки лица и тела. Омолаживающий эффект достигается не только благодаря формированию упругого каркаса кожи, но и за счет запуска естественных процессов восстановления в клетках кожи.
— В последнее время часто стали красить ногти мужчины. Как ты к этому относишься?
— У кого пальчики, как у тракториста, или корявки, тогда, конечно, надо подружиться с маникюром. Тем более если ты артист. Микрофон ведь надо в руках держать. Я как-то увидел своего коллегу, у него аж чернозем был под ногтями. Это, конечно, никуда не годится... А у меня ногти нормальные. Нет надобности делать ни маникюр, ни педикюр. Я еще и не очень усидчивый. Ну как можно сидеть и ждать, когда тебе что-то попилят.
— А мужской маникюр, на твой взгляд, не убивает мужественность?
— Нет. Мне кажется, это просто такой молодежный тренд, движение. И не надо ничего запрещать. Самовыражение должно быть в свободной форме. Возьмем, например, певца Niletto. Он подкрасил ноготочки, но от этого однозначно ведь не стал менее мужественным и брутальным.
Вообще, думаю, что стоит обратить внимание на более серьезные вещи. Например, на то, что в нашей стране есть одна важная проблема — в России женщин на 12 миллионов больше, чем мужчин. Мы об этом мало говорим, но существует статистика. И дело уже не в том, накрашены ногти или нет.
Ранее мы уже публиковали интервью с пластическим хирургом, который рассказал, какие операции сейчас чаще всего делают мужчины.
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