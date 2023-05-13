«99% женщин не знают свой размер груди»: эксперт — о грубых ошибках при подборе белья и их последствиях

Удобство и здоровье

— Что такое брафиттинг? Почему об этой специальности нужно знать?

— Это подбор нижнего белья с учетом индивидуальных анатомических особенностей: размер груди, обхват спины, рост и даже дыхание. Знания о брафиттинге позволят любой женщине разбираться в ассортименте нижнего белья любой ценовой категории и находить модели, которые ей подходят. Многие даже не осознают, что носят неудобное белье и со временем привыкают к постоянному дискомфорту.