Лучшие друзья девушек — это миллиарды? Как выглядят и чем занимаются жёны самых богатых людей мира

О чём вы думаете, когда слышите фразу «жена миллиардера»? Наверняка перед глазами предстает женщина, окруженная роскошью, богатством и дизайнерской одеждой, та, у которой есть неограниченный доступ к самым дорогим и редким бьюти-процедурам. Но на деле многие возлюбленные богатых людей мира сего прекрасно знают цену деньгам и не подвержены культуре потребления в той мере, какая обычно представляется людям в стереотипах. Мы покажем вам, как выглядят избранницы известных бизнесменов, и расскажем, чем они известны.
Астрид Менкс
Муж: инвестор Уоррен Баффет, состояние на 2023 год — 113,3 миллиарда долларов
90-летний Уоррен Баффет занимается инвестициями с юности: дело всей своей жизни он открыл еще в 11 лет, когда впервые попробовал силы на бирже. А вот его любовный путь был куда более витиеват, чем карьерный. Он женился на своей первой супруге, Сьюзан Томсон, еще в 1952 году, но та фактически перестала жить с ним уже в конце 70-х, чтобы сосредоточиться на своей карьере певицы в Сан-Франциско. Сьюзан спокойно относилась к тому, что Баффет встречался с другими женщинами, а затем сама познакомила его с Астрид Менкс.
Астрид работала официанткой в коктейль-баре «Французское кафе», где пела Сьюзан. Судя по всему, во время совместной работы в кафе они и стали лучшими подругами. Затем друзьями стали все трое, они часто посылали друзьям совместные открытки, подписанные «Уоррен, Сьюзан и Астрид». Сьюзан не только знала о связи своего мужа с Астрид, но и была однозначно согласна на это.
Согласно большинству источников, Астрид и Уоррен жили вместе счастливо в течение трех-четырех десятилетий, прежде чем поженились. Сьюзан скончалась в 2004 году, а второй раз Баффет женился в 2006 году, спустя два года после смерти первой жены. Самой Астрид на тот момент было 60 лет.
Несмотря на свое состояние, деньги не являются источником счастья Уоррена и Астрид, одна из их общих черт — бережливость. Их дом в Омахе стоил около 31 тысячи долларов, пара постоянно ходит в секонд-хенды, а обедает в «Макдоналдсе». Кроме того, Уоррен завещал большую часть своего состояния на благотворительность, а Астрид постоянно отправляет деньги местному зоопарку.
Элен Мерсье
Муж: Бернар Арно, СЕО группы компаний Moët Hennessy Louis Vuitton, состояние на январь 2023 года — 178 миллиардов долларов
Сердцем самого богатого человека Европы завладела пианистка Элен Мерсье. Она признавалась, что влюбилась в Бернара Арно, когда услышала, как тот играет на пианино. Для самого Арно это второй брак: до 1990 года он был женат на Анне Деваврен, родственные связи которой во многом помогли бизнесмену построить столь мощный конгломерат. Элен, впрочем, в бизнесе мужа практически не участвует, чего не скажешь о детях Бернара от обоих браков.
Элен Мерсье родом из Канады, начала брать уроки игры на фортепиано в 6 лет. В 15 лет Элен посещала класс Дитера Вебера в Венском университете музыки и исполнительских искусств. Позже она продолжила получать больше знаний о музыке в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Согласно ее биографии на Chandos, Мерсье училась у Саши Городницкого, Пьера Санкана, Марии Курсио и Станислава Нейгауза. С тех пор, как она сделала себе имя в мире музыки, она выступала на многих музыкальных фестивалях в Европе и Северной Америке.
С Бернаром Арно Элен впервые пересеклась на званом ужине в 1989 году. Тогда бизнесмен был еще женат на Анне Деваврин, но через год они развелись — в это же время и расцвел его роман с Мерсье. Спустя год Бернар и Элен поженились. В браке у них родились три сына: Александр, Фредерик и Жан. Выйдя замуж за Бернара, Мерсье также стала мачехой для двоих детей от предыдущего брака с Анной Деваврин. У всех детей французского магната разные роли в принадлежащих ему компаниях. Например, Жан — директор по маркетингу и развитию Louis Vuitton, а Александр — исполнительный вице-президент Tiffany & Co.
Несмотря на огромное состояние мужа, Элен Мерсье продолжает усердно работать, регулярно выступая с концертами в разных странах мира. За последние пару лет Мерсье получила множество наград благодаря своему таланту. Она была отмечена на музыкальных конкурсах Квебека и Канады. Кроме того, она также получила награду на Международном конкурсе камерной музыки в Праге. Также Элен Мерсье является кавалером Ордена искусств и литературы.
Присцилла Чан
Муж: Марк Цукерберг, СЕО Facebook*, состояние на 2023 год — 85,2 миллиарда долларов
Своего будущего супруга Присцилла встретила в Гарварде. Сама девушка училась на факультете биологии, однако, по ее собственным словам, как и Марк, кое-что смыслила и в программировании. Собственно, именно специфическая шутка про коды и свела молодых людей на студенческой вечеринке. Присцилла до конца верила в амбициозный проект возлюбленного — неслучайно их свадьба состоялась на следующий день после выхода Facebook на фондовую биржу.
После церемонии вручения дипломов Присцилла преподавала в частной школе Harker в течение года, прежде чем поступить в медицинскую школу Калифорнийского университета. Она окончила свое медицинское образование со специализацией в педиатрии летом 2015 года. Присцилле до сих пор часто приходится сталкиваться с мизогинией и откровенным лукизмом в свой адрес, однако для себя она уже давно определила главные приоритеты, и реакция на хейтеров в этот список явно не входит. Именно под влиянием Присциллы создатель Facebook* стал уделять много внимания благотворительности — их цели сосредоточены на образовании, здравоохранении и науке. Сейчас пара воспитывает троих детей.
* Деятельность соцсети запрещена на территории РФ.
Флора Перес
Муж: Амансио Ортега, основатель Inditex, состояние на 2023 год — 83 миллиарда долларов
Король испанской моды и самый богатый торговец в мире Амансио Ортега основал свою всемирно известную компанию Inditex (ей принадлежит около 5 тысяч магазинов в 77 странах мира) вместе со своей первой женой Росалией Мера. Супруги развелись в 1986 году (что интересно, Росалия осталась в бизнесе), однако жениться во второй раз испанец решил только в 2001 году. Избранницей Ортеги стала сотрудница его компании Флора Перес (она моложе Амансио на 20 лет). Супруги не любят публичность, но если совершают светские выходы, то выглядят невероятно стильно. Амансио и Флора также перечисляют средства из семейного благотворительного фонда на различные нужды, например на борьбу с раковыми заболеваниями.
Лиз Кох
Муж: Чарльз Кох, СЕО корпорации Koch Industries, состояние на 2023 год — 59 миллиардов долларов
Совладелец огромной корпорации Koch Industries Чарльз Кох часто попадает в престижные списки богатых людей. Его корпорация охватывает целый спектр разных сфер: от нефтепереработки до инвестиций. Бизнес достался Чарльзу от отца, и до сих пор миллиардер остается верен семейным ценностям, вводя в фамильное дело сына.
Со своей женой Лиз он состоит в браке более 45 лет. Интервью о личной жизни супруги дают редко, но если дают, то всегда стараются подчеркнуть семейную теплоту и юмор в своих отношениях.
— Я могу подшутить над ним, но он знает, что я люблю его всем сердцем и всегда буду его защищать, — признавалась Лиз в 2014 году.
Люсинда Саусворт
Муж: Ларри Пейдж, сооснователь Google, состояние на 2023 год — 90,7 миллиарда долларов
Супруга Ларри Пейджа обладает удивительным талантом интересовать многих, совсем ничего о себе не рассказывая. Знаменитостью она стала в 2007 году, когда вышла за сооснователя Google всего через год после знакомства. Свадьба проходила с особой помпой: молодые пригласили около 600 гостей, а местом торжества был выбран остров Некер, принадлежащий предпринимателю Ричарду Брэнсону (основателю Virgin Group), который исполнил роль шафера.
Избранница Ларри происходит из очень интеллигентной семьи и сама может похвастаться впечатляющими академическими успехами. Основной фокус ее работы — биологический анализ и исследования. Впрочем, несмотря на карьерные устремления, супруги не забывают уделять время и семье, а также выборочно ведут светскую жизнь.
Нита Амбани
Муж: Мукеш Амбани, СЕО компании Reliance Industries, состояние на 2023 год — 87 миллиардов долларов
Мукеш Амбани — председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, которая владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии, является самым богатым человеком Азии. Личная жизнь миллиардера отличается завидным постоянством. Он давно женат на Ните Амбани, в браке супруги имеют троих уже взрослых детей — это Акаш, Анант и Иша.
Нита познакомилась с Мукешем Амбани, когда работала школьным учителем. Их свадьба состоялась в 1985 году, после замужества Нита еще несколько лет продолжала преподавательскую деятельность. Позже Нита начала заниматься семейным бизнесом наравне со своим супругом. Она стала председателем компании Reliance Foundation (подразделение CSR Reliance Industries), которую основал ее свекор Дхирубхай Амбани.
В Индии принято, что те, кто может, обязаны демонстрировать свой роскошный образ жизни окружающим. У Ниты — шикарная коллекция украшений, она любит самые крупные рубины, изумруды и бриллианты. Женщина одевается в традиционном стиле, поэтому это смотрится вполне гармонично. Владеет супруга миллиардера и дорогим автомобилем — спорткаром Audi A9 Chameleon, его приблизительная стоимость — 150 тысяч долларов. Интересный факт: Нита почти никогда не надевает в свет обувь, которую уже носила. В гардеробе Амбани есть сари стоимостью 500 тысяч долларов.