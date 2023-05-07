Лучшие друзья девушек — это миллиарды? Как выглядят и чем занимаются жёны самых богатых людей мира

Несмотря на свое состояние, деньги не являются источником счастья Уоррена и Астрид, одна из их общих черт — бережливость. Их дом в Омахе стоил около 31 тысячи долларов, пара постоянно ходит в секонд-хенды, а обедает в «Макдоналдсе». Кроме того, Уоррен завещал большую часть своего состояния на благотворительность, а Астрид постоянно отправляет деньги местному зоопарку.

Элен Мерсье

Муж: Бернар Арно, СЕО группы компаний Moët Hennessy Louis Vuitton, состояние на январь 2023 года — 178 миллиардов долларов

Сердцем самого богатого человека Европы завладела пианистка Элен Мерсье. Она признавалась, что влюбилась в Бернара Арно, когда услышала, как тот играет на пианино. Для самого Арно это второй брак: до 1990 года он был женат на Анне Деваврен, родственные связи которой во многом помогли бизнесмену построить столь мощный конгломерат. Элен, впрочем, в бизнесе мужа практически не участвует, чего не скажешь о детях Бернара от обоих браков.