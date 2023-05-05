Бездомным женщинам устроили день красоты. Как они изменились — до и после (разница впечатляет)

В Перми для бездомных женщин провели необычную акцию — День красоты. На улице они оказались в силу разных обстоятельств: кто-то освободился из колонии и не сразу нашел работу, кто-то оказался жертвой обмана родственников, которые лишили жилья. Организаторы акции пригласили участниц в салон красоты, где женщин преобразили визажисты и парикмахеры, а после этого стилист подобрала им наряды.
Как изменились бездомные женщины? Смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Как рассказала нашим коллегам из 59.RU одна из участниц акции Альбина, ей некуда было идти после освобождения из колонии. Семьи у женщины нет, родом она из Башкирии, но там ей некуда податься. Альбина обратилась в социальный приют для бездомных. Позже нашла работу сиделкой. Женщина благодарна, что ей смогли помочь.
Другая участница, Надежда, осталась без жилья после освобождения из колонии. Ее выгнали из дома родственники. Они не хотели с ней жить из-за того, что она отбывала наказание.
Визажисты и парикмахеры над каждой участницей трудились около часа. А потом каждую женщину ждала профессиональная фотосессия.
По словам сотрудницы благотворительной организации «Территории передышки» (они помогают бездомным людям) Ирины Чугуновой, женщины гораздо реже, чем мужчины, обращаются за помощью, потому что бездомность они переживают труднее. Для них это больший стресс. Поэтому акция «День красоты» позволяет эмоционально и психологически помочь таким людям.
— Эта акция — возможность увидеть нового себя. День красоты прибавляет им уверенности в себе, — отметила собеседница.