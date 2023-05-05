Бездомным женщинам устроили день красоты. Как они изменились — до и после (разница впечатляет)

По словам сотрудницы благотворительной организации «Территории передышки» (они помогают бездомным людям) Ирины Чугуновой, женщины гораздо реже, чем мужчины, обращаются за помощью, потому что бездомность они переживают труднее. Для них это больший стресс. Поэтому акция «День красоты» позволяет эмоционально и психологически помочь таким людям.



— Эта акция — возможность увидеть нового себя. День красоты прибавляет им уверенности в себе, — отметила собеседница.

