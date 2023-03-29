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Интервью

«Уважаю женщин, которые не превратились в старух»: 72-летняя манекенщица — о работе в 1970-х и современной моде

По словам Татьяны Желватых из Уфы, раньше они показывали настоящую одежду для настоящих людей

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У Татьяны много ярких воспоминаний, связанных с Домом моделей

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Татьяна Желватых в 70-е годы работала манекенщицей в уфимском Доме моделей. Сейчас ей 72 года, она с удовольствием следит за современными трендами, но верна собственному стилю. Татьяна рассказала нашим коллегам из UFA1.RU о жизни советской манекенщицы, взглядах на современную моду и о том, как обрести уверенность в себе.

«Мама не позволяла лишний раз смотреться в зеркало»

Я никогда не знала, что я из себя представляю [в плане внешности], хороша ли, плоха ли. Мама не позволяла лишний раз смотреться в зеркало. Говорила: «Чего тебе, делать больше нечего, вон я там пыль увидела, подотри, полы помой, постирай». Я умела штопать вещи, мы жили очень скромно. Сейчас дети даже не знают, что такое штопать белье и носки.

На этом фото Татьяне 13 лет

На этом фото Татьяне 13 лет

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После 8-го класса я ушла в вечернюю школу для учащейся молодежи и поступила в швейное училище. Потом пошла работать на фирму «Мир». У нас был престижный цех: мы шили маленькими партиями очень достойную одежду.

Обычно всё подшивают и подгоняют на манекене. А на манекенах не всегда одежда правильно сидит, он же неживой. Конструкторы заметили, что у меня правильное телосложение. Стали изредка надевать на меня вещи. Говорили: «Танечка, вот, посмотри пальто», — и на мне подгоняли. А потом была рабочая комиссия — представители торговли и промышленники собирались и обсуждали новые модели, направления, судьбу одежды. И пригласили на него профессиональных манекенщиц из Дома моделей!

Так случилось, что одно пальто как-то не так сидело на профессиональной модели. Попросили меня выйти на подиум. Я прошла совершенно скованно, с зажатой походкой, в полубессознательном состоянии по этому подиуму, в пальтишке, которое под меня подобрали.

Татьяна (вторая справа) в пальто, которое подогнали специально под ее фигуру

Татьяна (вторая справа) в пальто, которое подогнали специально под ее фигуру

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Потом в конце ко мне подошла женщина, которая была руководителем группы манекенщиц. Сказала: «Не хотите попробовать стать манекенщицей? Оставьте координаты».

А на следующий день я, как обычно, пришла в свой цех на работу. И ко мне подходит начальник цеха, говорит: «Таня, за тобой приехали из Дома моделей». Всё. Я больше не возвращалась в цех.

«Ты не имеешь права прятать это только для себя»

Я пришла зажатым, закомплексованным человечком. Мне же мама всегда говорила: «Красота — это душевное, девушка должна всё уметь делать, а зеркало — это последнее дело», я на этом росла. В Доме моделей мне сказали, что надо учиться краситься.

Мне уже тогда доходило 18 лет, и было очень сложно научиться краситься. Я даже плакала, у меня не получалось. Помните, когда сами пытались впервые подвести себе глаза? У нас тогда не было визажистов, никто не мог дать нам какие-то рекомендации.

Татьяна долго привыкала к тому, что нужно учиться наносить макияж

Татьяна долго привыкала к тому, что нужно учиться наносить макияж

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Из косметики у нас были такие баночки круглые с надписью «Театральный грим». Тушь еще была в картонной коробочке, в которую нужно было плевать, чтобы накрасить ресницы. Мало-помалу я научилась. Сама, по интуиции и подсказкам своих коллег.

Ко мне только лет в 40 пришла уверенность в себе, в каждом своем слове, в каждом поступке. Когда начиналась демонстрация моделей, было много зажатости, волнения. Тогда наша руководительница Лидия Александровна Чиркова сказала мне фразу, которую я помню до сих пор: «Ты должна поверить в то, что ты красивая и на тебя приятно смотреть. Ты не имеешь права прятать это только для себя. Это божий дар, и ты должна позволить людям тобой любоваться». Она повторяла это не несколько месяцев, а несколько лет.

В меня это вдалбливалось, прежде чем я ощутила расслабленность на подиуме, а уже позже — уверенность в себе. Потому что пройти по подиуму — это одно дело, а спокойствие, уверенность пришли годам к 40.

«Быть манекенщицей — это труд»

У нас особо не было фотосессий. Иногда мы попадали на телеэкраны — когда была демонстрация по случаю какого-нибудь праздника. В газеты, журналы нас часто фотографировали, даже заметки писали. Но такого, как сейчас, полноценные фотосессии — этого не было. Мы были ближе к жизни, к естественности.

Не было напыщенных, театральных показов. Мы демонстрировали, как вещи выглядят в движении. То есть демонстрация одежды, а не самой себя. Сейчас в большей степени модели могут и оголиться как-то, и позировать, и подать себя как-то иначе, но мы были другими.

В конце концов я почувствовала себя хорошо в роли манекенщицы. Это стало интересным, приятным, престижным занятием. Наверное, для любой девушки приятно, когда на нее обращают внимание, для меня это даже был стимул. Мне всё нравилось, чего не скажешь о мужчинах в моей жизни.

По словам Татьяны, внутреннюю уверенность ей удалось обрести лишь к 40 годам

По словам Татьяны, внутреннюю уверенность ей удалось обрести лишь к 40 годам

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Быть манекенщицей — это труд. Ты часами стоишь на примерках в замершей позе. На тебе всё иголочками подкалывают, и так проходил день. Художник модель разрабатывает, конструктор отвечает за то, как это будет изготавливаться, а технолог разбирает на операции. Каждый работает по-своему, и ты целыми днями стоишь на примерке. Иногда голова кружится, иногда плохо становится. Нас всегда спрашивали: «Ты там жива?» Так и проходил рабочий день, когда не было показов.

Мы прокатились по всем крупным городам нашего региона. Люди приходили, смотрели коллекции наши. Это было для удовольствия.

У нас в коллективе было и двое молодых мальчиков, и женщины возрастные больших размеров — 54–56-й размеры, сегодня их назвали бы plus-size. Это сейчас принято, что модели под два метра ростом и весят 50 килограммов. А те женщины демонстрировали настоящую одежду для настоящих людей.

Татьяна признаётся, что не хочет променять жизненный опыт на возможность заново пережить молодость

Татьяна признаётся, что не хочет променять жизненный опыт на возможность заново пережить молодость

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Меня часто спрашивают, хотела бы я вернуться в молодость. Я не кривлю душой, но я бы не хотела. Только если бы вокруг тоже всё было, как тогда, с теми же людьми, но знаниями, которые у меня сейчас есть. Но отринуть это всё и стать снова молодой — нет, не хочу.

«Личная жизнь жестоко конфликтовала с работой»

Моя мама была очень рада, что я попала в Дом моделей. Она позже брала на себя хлопоты с моим маленьким сынишкой, когда у меня были вечерние показы.

Работа манекенщицей создавала сложности в личной жизни, но Татьяна всегда была уверена в себе и в своих решениях

Работа манекенщицей создавала сложности в личной жизни, но Татьяна всегда была уверена в себе и в своих решениях

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Но личная жизнь конфликтовала с работой очень жестоко. Я дважды была замужем, у меня сынок от первого брака, и муж страшно не хотел, чтобы я работала в Доме моделей. Он считал, что не нужно меня выставлять напоказ, что это только он мог на меня смотреть. Не хотел, чтобы я ездила в командировки, резал мое белье ножницами…

На прилавках было просто ужасное белье, мы были вынуждены это всё носить, но в Доме моделей нам давали возможность выбрать что-то, что мы хотим. Без нижнего белья верхнее не сядет, а оно было красивым по тем временам. Мой бывший муж очень жестоко кромсал его на кусочки. Он паспорт у меня прятал. Мы расстались очень быстро.

Со вторым мужем было по-другому — он замечал внимание ко мне со стороны, но с удовольствием. Заходим в ресторан, он меня под руку держит и сам начинает выше казаться — так его гордость за меня распирала.

Но ревновал по-своему. Он не пускал меня в длительные командировки, ехал за мной, чтобы со стороны наблюдать. И свекор не любил мою работу, говорил: «Что у тебя за работа, какая-то маникюрщица-манекенщица». Меня это не задевало, я понимала, что это его переживания за сына. Со вторым мужем мы тоже расстались.

Когда мне было 25, мне пришлось уйти из Дома моделей. Моя мама попала в аварию, и пришлось найти работу, которая занимала бы мало времени. Чтобы уделять больше времени ребенку и маме.

После ухода из Дома моделей Татьяна работала и курьером, и оператором станков

После ухода из Дома моделей Татьяна работала и курьером, и оператором станков

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Я устроилась работать в поликлинику курьером — развозила результаты анализов, пробы отвозила в диспансеры. Это занимало полтора-два часа. Потом уже проводила время с семьей. Потом я десять лет отработала на приборостроительном заводе оператором станков с числовым программным управлением. Совершенно другая сфера.

Когда начали разваливаться предприятия, я вернулась в Дом моделей. Но всё уже шло на спад, мы работали, что-то шили… Но обстановка была нездоровой. Шили партию одежды, и зарплату нам выдавали этой же одеждой. Мы должны были ее продать, чтобы получить деньги.

А после того как развалился Дом моделей, я устроилась в другую компанию по пошиву одежды. Если раньше я получала 500–600 рублей, то здесь уже зарабатывала 5–6 тысяч. Но это я получала на руки, там была двойная бухгалтерия. А расписывалась за копейки. Поэтому и пенсия такая копеечная. (Татьяна улыбается.)

«На периферии жизнь была более спокойной и размеренной»

Я несколько раз пересматривала сериалы и фильмы наподобие «Красной королевы», про моделей в СССР, это мне близко. Мы на периферии жили более спокойной, размеренной жизнью, но отголоски тех настроений у нас тоже были.

Наверное, поэтому мы и были доброжелательными, потому что были в Уфе, а не в Москве. Конечно, у нас тоже бывала некоторая ревность: когда прима Дома моделей не понимала, почему пальто сшили не на нее, а на другую девушку. Но вражды никакой не было: мы и чай вместе пили, и общались.

Я наблюдаю за индустрией до сих пор. У меня есть взрослая дочь (от второго брака), взрослая внучка, и я всегда в курсе трендов, что они носят, как выглядят. Время диктует свое, но я верна своим принципам и живу в своем стиле. В нем я чувствую себя уверенно и комфортно.

Татьяна признаёт, что ее характер во многом сформировался в детстве

Татьяна признаёт, что ее характер во многом сформировался в детстве

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«Не смогу на 100% представить, что вернусь в мир моды»

Честно говоря, сегодняшние показы, которые вижу по телевизору, не доставляют мне удовольствия. Я не понимаю слово «модель» — оно деревянное. Это прежде всего человек, манекенщица. С улыбкой, лицом и движением. А модель — нечто всегда с отсутствующим взглядом и дичайшей уверенностью, что ее такой сделали. Мне такое неинтересно.

Я люблю смотреть избранные показы и возрастную категорию моделей — у меня уважение к женщинам, которые сумели устоять, выдержать и не раскиснуть. Они не превратились в ворчливых старух, которые надели на себя какие-то непонятные вещи. Они остались женщинами, которые не потеряли свое лицо.

Татьяна не знает, смогла бы вернуться на подиум, но сохраняет в себе открытость к новым свершениям

Татьяна не знает, смогла бы вернуться на подиум, но сохраняет в себе открытость к новым свершениям

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Эталон для меня — Кармен Делль Орефиче, американская модель, ей уже 91 год. Она удивительно хороша, до сих пор ведет активную жизнь, всегда в тренде.

Я бы не смогла на 100% представить, что я вернусь в мир моды. Это было бы тяжело. Но если бы у нас в городе были агентства, которые приглашали бы женщин в возрасте, чтобы делать показы и презентации, я бы согласилась. Я не люблю сидеть дома — с удовольствием выбираюсь на концерты, в кафе, прогуляться по городу!

Если бы я сейчас, со своим опытом, встретила бы саму себя, но маленькую, я сказала бы этой девочке так: «Научись самой себе верить. Самое главное — то, что у тебя в сердце, это лучший подсказчик. Твоя интуиция и умение доверять себе — это лучшее, что может быть. Оставайся самой собой и не бойся совершать ошибки. Не нужно себя бояться». Наверное, это то, что я хотела бы услышать в детстве.

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