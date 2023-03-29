«Уважаю женщин, которые не превратились в старух»: 72-летняя манекенщица — о работе в 1970-х и современной моде

После 8-го класса я ушла в вечернюю школу для учащейся молодежи и поступила в швейное училище. Потом пошла работать на фирму «Мир». У нас был престижный цех: мы шили маленькими партиями очень достойную одежду.



Обычно всё подшивают и подгоняют на манекене. А на манекенах не всегда одежда правильно сидит, он же неживой. Конструкторы заметили, что у меня правильное телосложение. Стали изредка надевать на меня вещи. Говорили: «Танечка, вот, посмотри пальто», — и на мне подгоняли. А потом была рабочая комиссия — представители торговли и промышленники собирались и обсуждали новые модели, направления, судьбу одежды. И пригласили на него профессиональных манекенщиц из Дома моделей!