«Вы актер или батюшка?» Простой рабочий одевается как Пушкин и ходит так на оборонный завод

Хоть основная деятельность Максима далека от пушкинской, все-таки объединяет их с великим поэтом не только одежда: он тоже пишет стихи. У него есть три медали от Российского союза писателей за публикации в сборниках. Четвертую — за вклад в развитие русской литературы — вручили в этом году.