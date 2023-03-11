«Вы актер или батюшка?» Простой рабочий одевается как Пушкин и ходит так на оборонный завод

Максим Банных гуляет по своему родному Екатеринбургу в образе мужчины позапрошлого столетия. Пальто, цилиндр и шейный платок — его повседневная одежда. Как на него реагируют прохожие? И почему он одевается так странно? Смотрите в видеосюжете наших коллег из E1.RU, который опубликован чуть выше.
От современного гардероба мужчина отказался два года назад. И с тех пор не представляет себя в шапке или пуховике.
— Купил цилиндр — его надо с чем-то носить, и пришлось под него создавать образ. Заказал трость. Заказал пальто. И пошло-поехало, — рассказывает Максим.
Новый образ он шил на заказ и отдал за него почти 100 тысяч рублей, пришлось откладывать с зарплаты. В таком виде уралец ходит не только на прогулки, но и в магазины, и на работу.
— Я работаю на военном предприятии, мы выполняем гособоронзаказы и помимо этого делаем трамваи, которые по городу ездят, и не только по нашему. Я работаю оператором станков с программным управлением, — говорит Максим. — На заводе реагируют сейчас нормально. Раньше все приходили и пытались фотографироваться или фотографировали на расстоянии.
Внимание на каждом шагу Максима совсем не смущает, он охотно фотографируется со всеми желающими и уже подбирает себе весенний гардероб: плащ с пелериной и светло-серый цилиндр.
— Постоянно спрашивают: «Вы актер или батюшка?» Я говорю: «Нет». «А кто вы тогда?» Я отвечаю: «Просто человек, которому нравится так одеваться», — рассказывает мужчина. — В детстве у меня особо друзей не было и моими друзьями были книги в библиотеках. То есть я очень много читал классические романы.
Хоть основная деятельность Максима далека от пушкинской, все-таки объединяет их с великим поэтом не только одежда: он тоже пишет стихи. У него есть три медали от Российского союза писателей за публикации в сборниках. Четвертую — за вклад в развитие русской литературы — вручили в этом году.