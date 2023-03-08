Не платят налоги, кредиты и коммуналку: пять российских знаменитостей, оказавшихся с долгами

— Я просто занес определенное количество денег и сижу в определенном количестве процентов. Всё очень просто. В этом бизнесе я мало что понимаю, никогда не занимался ресторанным бизнесом, торговлей. Но у нас получилось, людям нравится. Это, опять же, зависит от того, кто это делает. Не у всех светлые мозги, не у всех яйца, — рассказывал артист об одном из своих бизнес-проектов.



Несмотря на помощь партнеров, дела в бизнесе у Лепса идут не очень радужно. Убытки актера от продюсерского центра составляют больше 1,5 миллиона рублей, а от магазина очков — 2,5 миллиона . Успешно дела идут только у ювелирного дома, которым Лепс владел совместно со второй женой Анной Шаплыковой. Правда, сейчас он принадлежит только Анне, а сами супруги в разводе.