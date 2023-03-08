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Не платят налоги, кредиты и коммуналку: пять российских знаменитостей, оказавшихся с долгами

Причины, по которым артисты дошли до жизни такой, у каждого свои

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Артисты тоже люди и могут оказаться в долгах по самым разным причинам

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Всегда сложно представить себе, что у знаменитых людей могут быть проблемы с деньгами — ведь у них многомиллионные заработки от бесконечных гастролей, заполненных залов, успешных ролей и других вещей (подставьте любую в зависимости от сферы деятельности). Но мало кто задумывается о том, что артисты такие же люди и по разным причинам могут оказаться в долгах. Наши коллеги из Woman.ru рассказали, у кого из знаменитостей есть большие долги и как они дошли до жизни такой.

Леонид Агутин

Леонид Агутин уже давно стал одним из самых высокооплачиваемых артистов и не собирается сбавлять обороты. Например, в новогодние праздники певец был одним из самых востребованных на корпоративах — средний чек колебался от 3,5 до 4 миллионов рублей. Но, несмотря на это, у музыканта есть долги аж на 8 миллионов. Как такое получилось?

Агутин — один из самых высокооплачиваемых артистов

Агутин — один из самых высокооплачиваемых артистов

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Как объясняют в «Комсомольской правде» (издание составляет ежегодный список знаменитых должников), 1 января ФНС ввела новые правила, по которым налогоплательщики должны вносить деньги на единый налоговый счет, а поступившая сумма автоматически идет на оплату всех имеющихся долгов. Система достаточно давно работает стабильно, но людям поступают платежки с неясными суммами. Есть вероятность, что и Агутин стал жертвой такого же сбоя в программе. В противном случае этот случай станет первым в биографии певца — до этого он ни разу не был замечен в списках звездных должников.

Григорий Лепс

Исполнитель легендарной песни «Рюмка водки на столе» — владелец собственного продюсерского центра, производства оптики класса люкс и бренда алкогольной продукции премиум-класса (кстати, мы рассказывали, чем зарабатывает на жизнь и как тратит деньги артист). У Лепса было и несколько заведений в Москве: караоке-бар, рюмочная и кулинария. Расширить сеть помешала пандемия, да и бизнес-дела певец ведет не сам — ему помогают партнеры, сам же Лепс отвечает лишь за идеи и пиар.

У Григория Лепса много бизнес-проектов, но ведет он их не сам

У Григория Лепса много бизнес-проектов, но ведет он их не сам

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— Я просто занес определенное количество денег и сижу в определенном количестве процентов. Всё очень просто. В этом бизнесе я мало что понимаю, никогда не занимался ресторанным бизнесом, торговлей. Но у нас получилось, людям нравится. Это, опять же, зависит от того, кто это делает. Не у всех светлые мозги, не у всех яйца, — рассказывал артист об одном из своих бизнес-проектов.

Несмотря на помощь партнеров, дела в бизнесе у Лепса идут не очень радужно. Убытки актера от продюсерского центра составляют больше 1,5 миллиона рублей, а от магазина очков — 2,5 миллиона. Успешно дела идут только у ювелирного дома, которым Лепс владел совместно со второй женой Анной Шаплыковой. Правда, сейчас он принадлежит только Анне, а сами супруги в разводе.

Вдова юмориста Александра Пономаренко

Российский юморист Александр Пономаренко скончался перед новогодними праздниками — артист несколько лет боролся с раком и долгое время держал свое заболевание в секрете. Комик пытался справиться с болезнью собственными силами, но денег не хватало и он обратился за помощью в банки. После смерти звезды «Кривого зеркала» его жена Анна обнаружила долг в 2 миллиона рублей, о котором она и не догадывалась.

Концертный директор юмориста Анатолий Муттер в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, что Пономаренко во время их последней встречи в больнице решился на признание. Оказалось, что комик взял кредит на 800 тысяч — сделал подарок для жены Анны, оплатив ей путешествие. Затем деньги понадобились на регулярные сеансы химиотерапии, анализы и лекарства.

— Были кредиты, про которые я знала, а один кредит всплыл — не знал никто, — рассказала вдова Пономаренко.

Братья Пономаренко выступали вместе с 1995 года

Братья Пономаренко выступали вместе с 1995 года

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Сейчас женщина готовится продавать трехкомнатную квартиру (стоимость оценивается в 6 миллионов рублей), чтобы расплатиться с долгами. Но и бывшие коллеги мужа тоже протянули руку помощи: друзья Пономаренко вместе с его братом-близнецом Валерием планируют организовать несколько концертов в память об Александре — заработанные деньги помогут решить вопросы с банками.

Анастасия Волочкова

Финансовые проблемы в жизни Анастасии Волочковой не редкость. Балерина регулярно ходит в суд и оспаривает непогашенные долги: ей приписывали 1 миллион рублей за услуги ЖКХ, а затем неуплату налогов на 4 тысячи рублей. Волочкова же настаивает, что за ней ничего не числится, а «задолженности» — лишь попытки нажиться на ее состоянии.

— Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга, — поделилась однажды Волочкова.

Волочкова регулярно ходит в суды и оспаривает непогашенные долги

Волочкова регулярно ходит в суды и оспаривает непогашенные долги

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Экс-балерина выходит победительницей практически из всех судебных дел. В январе Волочковой поступил новый иск от налоговой службы из-за заявленного долга на сумму чуть более 50 тысяч рублей. В сообщении сказано, что с балерины нужно взыскать «недоимку по налогу на имущество физических лиц, пени, [недоимку по] земельному налогу».

Моргенштерн*

Рэпер Моргенштерн оказался в поле зрения налоговой службы еще в прошлом году — он не выплатил более 1,5 миллиона рублей налогов. Рэпер покидал Россию в спешке и не успел заплатить по счетам. Большую часть составляет налог на предпринимательскую деятельность — 1,49 миллиона рублей, оставшаяся сумма (337 тысяч рублей) приходится на элитный автомобиль. Не обошли артиста стороной и платежки за недвижимость: первая часть долга составляет 128 тысяч рублей, а вторая не превышает 16 тысяч рублей.

Артист уехал из России в прошлом году

Артист уехал из России в прошлом году

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Сейчас артист зарабатывает на концертах в ОАЭ и планирует отыграть в Соединенных Штатах (правда, количество зрителей обещает не превысить тысячу). Для русскоговорящей публики Моргенштерн* готов выступить за 30 тысяч долларов — это втрое меньше его прежних заработков. Кстати, к 25-летию артиста мы вспоминали о главных событиях из его жизни и рассказывали, как он живет сейчас.

* Внесен Минюстом в список иноагентов.

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