Не платят налоги, кредиты и коммуналку: пять российских знаменитостей, оказавшихся с долгами

Всегда сложно представить себе, что у знаменитых людей могут быть проблемы с деньгами — ведь у них многомиллионные заработки от бесконечных гастролей, заполненных залов, успешных ролей и других вещей (подставьте любую в зависимости от сферы деятельности). Но мало кто задумывается о том, что артисты такие же люди и по разным причинам могут оказаться в долгах. Наши коллеги из Woman.ru рассказали, у кого из знаменитостей есть большие долги и как они дошли до жизни такой.
Леонид Агутин
Леонид Агутин уже давно стал одним из самых высокооплачиваемых артистов и не собирается сбавлять обороты. Например, в новогодние праздники певец был одним из самых востребованных на корпоративах — средний чек колебался от 3,5 до
Как объясняют в «Комсомольской правде» (издание составляет ежегодный список знаменитых должников), 1 января ФНС ввела новые правила, по которым налогоплательщики должны вносить деньги на единый налоговый счет, а поступившая сумма автоматически идет на оплату всех имеющихся долгов. Система достаточно давно работает стабильно, но людям поступают платежки с неясными суммами. Есть вероятность, что и Агутин стал жертвой такого же сбоя в программе. В противном случае этот случай станет первым в биографии певца — до этого он ни разу не был замечен в списках звездных должников.
Григорий Лепс
Исполнитель легендарной песни «Рюмка водки на столе» — владелец собственного продюсерского центра, производства оптики класса люкс и бренда алкогольной продукции премиум-класса (кстати, мы рассказывали, чем зарабатывает на жизнь и как тратит деньги артист). У Лепса было и несколько заведений в Москве: караоке-бар, рюмочная и кулинария. Расширить сеть помешала пандемия, да и бизнес-дела певец ведет не сам — ему помогают партнеры, сам же Лепс отвечает лишь за идеи и пиар.
— Я просто занес определенное количество денег и сижу в определенном количестве процентов. Всё очень просто. В этом бизнесе я мало что понимаю, никогда не занимался ресторанным бизнесом, торговлей. Но у нас получилось, людям нравится. Это, опять же, зависит от того, кто это делает. Не у всех светлые мозги, не у всех яйца, — рассказывал артист об одном из своих бизнес-проектов.
Несмотря на помощь партнеров, дела в бизнесе у Лепса идут не очень радужно. Убытки актера от продюсерского центра составляют больше
Вдова юмориста Александра Пономаренко
Российский юморист Александр Пономаренко скончался перед новогодними праздниками — артист несколько лет боролся с раком и долгое время держал свое заболевание в секрете. Комик пытался справиться с болезнью собственными силами, но денег не хватало и он обратился за помощью в банки. После смерти звезды «Кривого зеркала» его жена Анна обнаружила долг в
Концертный директор юмориста Анатолий Муттер в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, что Пономаренко во время их последней встречи в больнице решился на признание. Оказалось, что комик взял кредит на
— Были кредиты, про которые я знала, а один кредит всплыл — не знал никто, — рассказала вдова Пономаренко.
Сейчас женщина готовится продавать трехкомнатную квартиру (стоимость оценивается в
Анастасия Волочкова
Финансовые проблемы в жизни Анастасии Волочковой не редкость. Балерина регулярно ходит в суд и оспаривает непогашенные долги: ей приписывали
— Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга, — поделилась однажды Волочкова.
Экс-балерина выходит победительницей практически из всех судебных дел. В январе Волочковой поступил новый иск от налоговой службы из-за заявленного долга на сумму чуть более
Моргенштерн*
Рэпер Моргенштерн оказался в поле зрения налоговой службы еще в прошлом году — он не выплатил более
Сейчас артист зарабатывает на концертах в ОАЭ и планирует отыграть в Соединенных Штатах (правда, количество зрителей обещает не превысить тысячу). Для русскоговорящей публики Моргенштерн* готов выступить за
* Внесен Минюстом в список иноагентов.
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