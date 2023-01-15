В Новом Орлеане выбрали «Мисс Вселенная»: смотрим на фото победившей красавицы

В Новом Орлеане (США) завершился
Р'Бонни — американка филиппинского происхождения. О победительнице известно, что она модель, экологичный модельер, а также преподает шитье. В старшей школе Р'Бонни увлекалась модой и быстро влюбилась в работу дизайнера. Она окончила Университет Северного Техаса по специальности «дизайн» в 2018 году, а позднее стала выпускать собственную линию экологически чистой одежды R'Bonney Nola.
Нашу страну на конкурсе представляла победительница «Мисс Россия — 2022» 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Она прошла в полуфинал конкурса, но в число пяти финалисток Анне попасть не удалось. Анна Линникова работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Девушка создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.
Для конкурса девушке подготовили национальный костюм ‹Корона Российской Империи»: это платье, расшитое