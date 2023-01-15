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В Новом Орлеане выбрали «Мисс Вселенная»: смотрим на фото победившей красавицы

В этом году конкурс выиграла американка филиппинского происхождения

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У Р'Бонни Габриэл есть свой бренд экологически чистой одежды

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В Новом Орлеане (США) завершился 71-й конкурс «Мисс Вселенная — 2022». Победительницей и новой обладательницей короны стала участница из США Р'Бонни Габриэл. Она обошла остальных 83 участниц из разных стран. В финал вместе с американкой вышли также участницы из Венесуэлы (Аманда Дудамель), Пуэрто-Рико (Эшли Кариньо), Доминиканской Республики (Андреина Мартинез) и Кюрасао (Габриэла Дос Сантос). Звание вице-мисс получила представительница Венесуэлы Аманда Дудамель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: missuniverse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Р'Бонни — американка филиппинского происхождения. О победительнице известно, что она модель, экологичный модельер, а также преподает шитье. В старшей школе Р'Бонни увлекалась модой и быстро влюбилась в работу дизайнера. Она окончила Университет Северного Техаса по специальности «дизайн» в 2018 году, а позднее стала выпускать собственную линию экологически чистой одежды R'Bonney Nola.

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Нашу страну на конкурсе представляла победительница «Мисс Россия — 2022» 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Она прошла в полуфинал конкурса, но в число пяти финалисток Анне попасть не удалось. Анна Линникова работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Девушка создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

Для конкурса девушке подготовили национальный костюм ‹Корона Российской Империи»: это платье, расшитое 50 тысячами полудрагоценных камней и речным жемчугом. Платье создано на основе исторических нарядов российских императриц.

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