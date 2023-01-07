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Истории

Еще больше красоты! Истории известных моделей, которые набрали вес и не стесняются этого

Одни приняли свое тело таким, какое оно есть, другие — пока на пути к этому

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Этим женщинам плевать на мнение хейтеров — они уважают себя в любой форме

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Если вы переживаете о том, что переели салатиков на этих новогодних каникулах и теперь не сможете вернуться в прежнюю форму, — забудьте об этом! Иногда такие проблемы возникают даже у супермоделей, но они не отчаиваются, а принимают свое тело таким, какое оно есть. Расскажем истории пяти моделей, у которых возникли проблемы с лишним весом (но многих эта ситуация ни капли не смутила).

Адриана Лима

Модель вернулась к работе спустя четыре месяца после родов

Модель вернулась к работе спустя четыре месяца после родов

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41-летняя модель Адриана Лима недавно появилась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Она уверенно прошлась в длинном белоснежном наряде с накидкой в пол и глубоким разрезом от бедра. После этого в Сети под фото Адрианы стали появляться негативные комментарии от хейтеров — в частности, они писали о том, что модель сильно набрала вес. Но поклонники поддержали Адриану, отметив, что она вернулась к работе спустя 4 месяца после родов.

Когда Лима ушла в третий декрет, многие предположили, что она надолго забудет про свою карьеру и будет заниматься детьми, но ошиблись. Теперь у модели трое детей — 13-летняя Валентина, 10-летняя Сиенна и малыш Циан, который родился 29 августа. Необычное имя Лима дала сыну по цвету голубого моря. Отцом мальчика стал кинопродюсер Андре Леммерс, с которым Адриана встречается с 2021 года. Своих дочерей модель родила от баскетболиста Марко Ярича, за которым была замужем с 2009 по 2016 год.

Поклонники предположили, что Адриана надолго забудет о своей карьере после третьей беременности

Поклонники предположили, что Адриана надолго забудет о своей карьере после третьей беременности

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Линда Евангелиста

Процедура по коррекции фигуры завершилась для супермодели очень неудачно

Процедура по коррекции фигуры завершилась для супермодели очень неудачно

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Супермодель 90-х Линда Евангелиста несколько лет назад надолго пропала из инфополя. В 2021 году выяснилась причина — модель впервые появилась публично после неудачной процедуры по коррекции фигуры и избавлению от лишнего жира CoolSculpting. Но ожидаемого результата Линда не получила, более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию. Из-за него жировая ткань вместо сокращения, наоборот, расширяется. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике, пока в 2021 году не снялась для журнала People. В интервью журналу Линда рассказала о том, как изменилась ее жизнь и самоощущение после операции — по словам модели, изначально ей было тяжело смотреть на себя в зеркало.

— Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли, — призналась супермодель.

А на своей странице в соцсетях Евангелиста написала:

— Я еще не закончила рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, научиться снова любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом.

После операции Линда Евангелиста не могла даже смотреть на себя в зеркало, но постепенно стала возвращаться к позитивному самоощущению

После операции Линда Евангелиста не могла даже смотреть на себя в зеркало, но постепенно стала возвращаться к позитивному самоощущению

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Келли Брук

Келли Брук говорит о том, что важно принимать свою естественную красоту

Келли Брук говорит о том, что важно принимать свою естественную красоту

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Британская модель и актриса Келли Брук набрала вес во время карантина, из-за чего подверглась нападкам хейтеров. Модель и в подростковом возрасте обладала роскошными формами, и в одно время звезда думала даже сесть на диету. Но позднее Келли призналась, что любит свое тело, а диеты, наоборот, ненавидит. Модель пояснила — люди просто не понимают, что она больше не 20-летняя девушка. Брук напомнила о том, что важно принимать свою естественную красоту, и занялась собственной коллекцией купальников.

— У меня всегда были проблемы с поиском красивых купальников и нижнего белья, которые бы сели на мою фигуру. Это побудило меня придумать собственные, — говорила Келли.

Британская модель всегда обладала роскошными формами

Британская модель всегда обладала роскошными формами

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Крисси Тейген

По словам модели, она часто комплексовала из-за своей фигуры

По словам модели, она часто комплексовала из-за своей фигуры

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Американская телеведущая и модель Крисси Тейген несколько раз получала звание самой сексуальной девушки, однако комплименты поутихли, как только она родила первенца. Модель признавалась, что часто комплексовала из-за своей фигуры и даже плакала перед мужем, поскольку не считала себя привлекательной и постоянно срывалась на вредную пищу. Однажды ее засняли в купальнике, на котором заметен целлюлит. Сама Крисси осуждает критику женщин за лишний вес, поэтому сейчас не стесняется выкладывать фото своей фигуры.

Крисси несколько раз получала звание самой сексуальной девушки

Крисси несколько раз получала звание самой сексуальной девушки

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Тайра Бэнкс

В интервью Тайра рассказывала, что после завершения модельной карьеры ей стало сложнее справляться с любовью к сладкому

В интервью Тайра рассказывала, что после завершения модельной карьеры ей стало сложнее справляться с любовью к сладкому

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По большей части модель Тайра Бэнкс стала известна широкой публике после нашумевшего проекта «Топ-модель по-американски». Те, кто внимательно смотрел первые сезоны, заметили, что тело модели давно не соответствует параметрам 90−60−90. На протяжении всего шоу, которое шло больше 10 лет, Тайра давала интервью, в которых говорила, что после официального завершения карьеры на подиуме ей стало все сложнее обуздать свою страсть к мучному и сладкому:

— Мне нужно было сбросить 14 килограммов, но потом я увидела мороженое. Я его обожаю и просто не могу сказать решительное «нет», когда оно взывает ко мне из морозильника моей мамы.

Чуть позже Тайра вернула себе прежнюю форму, но потом долгоиграющая зависимость от неполезных углеводов вернулась вновь. В интервью Harper's Bazaar экс-модель призналась, что поправилась на 13 килограмм. При этом Тайра совершенно не расстраивается из-за этого и не собирается истязать себя диетами и тренировками.

— Это для всех, кому говорили, что они недостаточно хороши из-за возраста, внешнего вида и прочего. Вы невероятны, несмотря ни на чьи заявления! — написала она под своей фотографией в сети.

Тайра больше не собирается изнурять себя диетами и тренировками, чтобы вернуться в прежнюю форму

Тайра больше не собирается изнурять себя диетами и тренировками, чтобы вернуться в прежнюю форму

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К сожалению, не все так же принимают свое тело, как героини нашего материала. Но иногда лишний вес может серьезно сказаться на здоровье. Например, Кристина Кашнякова из Анжеро-Судженска, которую называли самой тяжелой женщиной России при весе в 260 килограммов, получила серьезные проблемы со здоровьем: у нее диагностировали диабет, она не могла вести привычный образ жизни. В итоге она решила заняться собой и за год, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, сбросила почти 200 килограммов.

А вот совершенно противоположная история — Оливия Мессина из Торонто весит 146 килограммов, но, в отличие от большинства полных людей, не стесняется этого, а наоборот, выставляет напоказ. Она демонстрирует свое тело в откровенных нарядах, а всем хейтерам отвечает, что не собирается худеть.

Врачи составили список серьезных проблем со здоровьем, которые прибавляют лишние килограммы. Он оказался довольно внушительным — это заболевания сердца, пищеварительного тракта, бесплодие и даже онкология. Мы попробовали разобраться вместе со специалистами, как не допустить избыточного веса, а заодно составили простейший и полезнейший тест, который позволит понять, можете ли вы попасть в зону риска.

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