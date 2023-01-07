Еще больше красоты! Истории известных моделей, которые набрали вес и не стесняются этого

— Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли, — призналась супермодель.

А на своей странице в соцсетях Евангелиста написала:

— Я еще не закончила рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, научиться снова любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом.