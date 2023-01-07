Еще больше красоты! Истории известных моделей, которые набрали вес и не стесняются этого

Если вы переживаете о том, что переели салатиков на этих новогодних каникулах и теперь не сможете вернуться в прежнюю форму, — забудьте об этом! Иногда такие проблемы возникают даже у супермоделей, но они не отчаиваются, а принимают свое тело таким, какое оно есть. Расскажем истории пяти моделей, у которых возникли проблемы с лишним весом (но многих эта ситуация ни капли не смутила).
Адриана Лима
41-летняя модель Адриана Лима недавно появилась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway. Она уверенно прошлась в длинном белоснежном наряде с накидкой в пол и глубоким разрезом от бедра. После этого в Сети под фото Адрианы стали появляться негативные комментарии от хейтеров — в частности, они писали о том, что модель сильно набрала вес. Но поклонники поддержали Адриану, отметив, что она вернулась к работе спустя 4 месяца после родов.
Когда Лима ушла в третий декрет, многие предположили, что она надолго забудет про свою карьеру и будет заниматься детьми, но ошиблись. Теперь у модели трое детей —
Линда Евангелиста
Супермодель
— Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли, — призналась супермодель.
А на своей странице в соцсетях Евангелиста написала:
— Я еще не закончила рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, научиться снова любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом.
Келли Брук
Британская модель и актриса Келли Брук набрала вес во время карантина, из-за чего подверглась нападкам хейтеров. Модель и в подростковом возрасте обладала роскошными формами, и в одно время звезда думала даже сесть на диету. Но позднее Келли призналась, что любит свое тело, а диеты, наоборот, ненавидит. Модель пояснила — люди просто не понимают, что она больше не
— У меня всегда были проблемы с поиском красивых купальников и нижнего белья, которые бы сели на мою фигуру. Это побудило меня придумать собственные, — говорила Келли.
Крисси Тейген
Американская телеведущая и модель Крисси Тейген несколько раз получала звание самой сексуальной девушки, однако комплименты поутихли, как только она родила первенца. Модель признавалась, что часто комплексовала из-за своей фигуры и даже плакала перед мужем, поскольку не считала себя привлекательной и постоянно срывалась на вредную пищу. Однажды ее засняли в купальнике, на котором заметен целлюлит. Сама Крисси осуждает критику женщин за лишний вес, поэтому сейчас не стесняется выкладывать фото своей фигуры.
Тайра Бэнкс
По большей части модель Тайра Бэнкс стала известна широкой публике после нашумевшего проекта «Топ-модель по-американски». Те, кто внимательно смотрел первые сезоны, заметили, что тело модели давно не соответствует параметрам 90−60−90. На протяжении всего шоу, которое шло больше 10 лет, Тайра давала интервью, в которых говорила, что после официального завершения карьеры на подиуме ей стало все сложнее обуздать свою страсть к мучному и сладкому:
— Мне нужно было сбросить 14 килограммов, но потом я увидела мороженое. Я его обожаю и просто не могу сказать решительное «нет», когда оно взывает ко мне из морозильника моей мамы.
Чуть позже Тайра вернула себе прежнюю форму, но потом долгоиграющая зависимость от неполезных углеводов вернулась вновь. В интервью Harper's Bazaar экс-модель призналась, что поправилась на 13 килограмм. При этом Тайра совершенно не расстраивается из-за этого и не собирается истязать себя диетами и тренировками.
— Это для всех, кому говорили, что они недостаточно хороши из-за возраста, внешнего вида и прочего. Вы невероятны, несмотря ни на чьи заявления! — написала она под своей фотографией в сети.
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