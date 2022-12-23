«Можно импортировать, но лучше создавать свое»: как сестры из Москвы одевают россиянок по последней моде

Создают рабочие места

По словам сестер, у них никогда не было инвестора. Бренд масштабировали сами и постепенно: заработали — вложились. Девушки уверены, что это лучший путь к успеху.



— Мы постоянно активно развиваемся. Сейчас у нас четыре магазина в Москве, а также магазины в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Недавно открылись в Казани. Планируем открыть еще точку в Москве и в нескольких регионах.

