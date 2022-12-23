«Можно импортировать, но лучше создавать свое»: как сестры из Москвы одевают россиянок по последней моде

Они не мечтали о подиуме с рождения, не перешивали украдкой школьную форму, а первая модная коллекция не пришла им во сне. Сёстры Юлия Елисеева и Нигина Шукурова рассказывают о своем бренде без романтического придыхания и излишнего драматизма. Их подход к бизнесу кажется скорее прагматичным: есть индустрия, в которой можно развиваться и которую они вдвоем могли бы развивать. Желательно так, чтобы мировые тренды были доступны россиянкам не спустя полгода после модных показов, а сезон в сезон. И чтобы остромодная и качественная одежда оставалась при этом доступной. Брюки, джемперы и платья с этикеткой You Wanna сегодня носят не только Клава Кока или Глюк’oZa, но и тысячи обычных девушек из разных регионов страны. Мы поговорили с Нигиной Шукуровой о моде в России и ее перспективах.
Делают моду доступной
Между сестрами большая разница — 15 лет. Нигина была совсем еще малышкой, когда ее старшая сестра начала покорять модную сферу. У Юлии был свой бизнес по производству футболок, затем девушка занялась мужской одеждой и в 2008 году основала собственный бренд You Wanna. Сразу решила, что будет делать качественную и трендовую одежду по разумным ценам.
Младшая сестра Нигина со временем подхватила эстафету: помогла вывести дело в онлайн, организовывала эффектные фотосъемки, активно продвигала марку в соцсетях. Несмотря на растущую популярность, бренд и спустя 15 лет остается демократичным. Чтобы не повышать цены и не уходить в премиум-сегмент, компания растет вширь, а не вверх, и постоянно увеличивает объемы производства.
— Каждую неделю в коллекциях появляются новые дропы. Это одно из главных наших преимуществ — широчайший ассортимент. Мы создаем одежду в разных стилях: от расслабленного городского до дерзкого и сексуального. Кроме базового гардероба, есть множество трендовых вещей. Мы стараемся быстро реагировать на самые горячие тренды — это позволяет нам идти в ногу со временем.
Создают рабочие места
По словам сестер, у них никогда не было инвестора. Бренд масштабировали сами и постепенно: заработали — вложились. Девушки уверены, что это лучший путь к успеху.
— Мы постоянно активно развиваемся. Сейчас у нас четыре магазина в Москве, а также магазины в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Недавно открылись в Казани. Планируем открыть еще точку в Москве и в нескольких регионах.
У бренда две швейные фабрики и одно трикотажное производство в Москве. Это позволяет контролировать уровень качества каждого изделия, а главное — моментально реагировать на свежие тренды. Увидев новые веяния на модных показах, сёстры сразу привносят актуальные элементы в новые коллекции. Пока тренд дойдет до массмаркета, модницы со всей страны уже смогут заказать на сайте You Wanna платье, топ, юбку или брюки-карго того самого оттенка, фактуры и длины.
— Нас очень спасает собственное производство. Также начали работать с Турцией: закупаем у них ткани и сырье, сотрудничаем с турецкими фабриками.
У компании многочисленный штат сотрудников — это и швеи, и конструкторы, и менеджеры, и курьеры. Сёстры гордятся, что создают рабочие места, генерируют новые профессии, строят производства и помогают находить работу специалистам.
Время развиваться
Нигина Шукурова верит в светлое будущее российской моды. Несмотря на трудности последних лет, девушка настроена оптимистично. Бренд You Wanna за свое существование уже пережил несколько кризисов и каждый раз выходил на новый уровень. Так, в пандемию бутики в торговых центрах пустовали, но зато интерес к онлайн-шопингу заметно вырос. Сёстры стараются от каждой ситуации взять максимум.
— Сейчас мы по-прежнему активно занимаемся развитием онлайн-магазина, делаем собственное приложение, создаем новый сайт и разрабатываем систему лояльностей.
Уход международных брендов с российского рынка тоже во многом сыграл на руку.
— Спрос остался, а предложений стало меньше. В какой-то момент мы даже столкнулись с излишком спроса. Наш «лист ожидания» бил рекорды по количеству заказов. Это хорошо с точки зрения бизнеса, это новые точки роста. Но это и большая ответственность перед нашими клиентами.
Нигина считает, что сейчас — хорошее время для развития российских брендов.
— Каждый день вынужденным образом открывается больше фабрик, появляются новые игроки на рынке одежды. Можно сидеть и импортировать качественную зарубежную одежду, но мы уверены, что у нас тоже есть много талантливых людей в индустрии, которые могут создавать свое.