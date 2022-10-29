Развелась, и «всё завертелось»: многодетная мама с пышными формами стала звездой конкурсов красоты

Наталья Филоненко — северянка с пышными формами и очаровательной улыбкой. Ее отметили уже на нескольких конкурсах красоты, а совсем недавно она стала финалисткой всероссийского смотра красавиц «Северная Аврора».

К переменам и раскрытию своей привлекательности женщину подтолкнул развод: она сильно похудела, начала больше времени посвящать себе. При этом она мама троих детей и успешный логопед-дефектолог, обожающий свою работу.