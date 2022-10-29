Развелась, и «всё завертелось»: многодетная мама с пышными формами стала звездой конкурсов красоты
Теперь Наталья Филоненко получает предложения от дизайнеров
Наталья Филоненко — северянка с пышными формами и очаровательной улыбкой. Ее отметили уже на нескольких конкурсах красоты, а совсем недавно она стала финалисткой всероссийского смотра красавиц «Северная Аврора».
К переменам и раскрытию своей привлекательности женщину подтолкнул развод: она сильно похудела, начала больше времени посвящать себе. При этом она мама троих детей и успешный логопед-дефектолог, обожающий свою работу.
Как ей удалось измениться? Почему мама и жена, на ее взгляд, обязательно должна быть красивой и счастливой? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Я очень благодарная всему, что так срослось, — признаётся Наталья Филоненко, рассказывая историю своей жизни. — Я стала более уверенной, и поэтому вокруг меня всё так завертелось.
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