Две девушки создали бренд одежды в пандемию и не прогорели — как заработать на необычной идее
Мария и Надежда шьют вещи для тех, кому надоело выглядеть как все
Бренд Eclata родился в неоднозначное время. Запуск первой коллекции случился в марте 2020 года, на старте пандемии. За несколько дней до того, как страна ушла на локдаун. Видимо, в Екатеринбурге живут девушки со стальными нервами и железной верой в успех. Они не отступили от мечты и рискнули быть не такими, как все: в отличие от многих Мария Сайченко и Надежда Соловарова делают не универсальную базу, а создают акцентные вещи, которые осмелится надеть не каждая женщина. Зато если уж надела, то назад — к обыденности — дороги нет.
Не испугались и были правы
Мария Сайченко говорит, что решение делать продукт, уникальный для российского рынка, легло в суть бренда еще на этапе планирования. Девушка много лет работала в маркетинге моды. Насмотрелась на однотипную базу, которую производят все кому не лень. И решила, что россиянкам не хватает акцентных вещей. Таких, которые притягивают взгляд деталями, цветом, сложными формами, объемами, силуэтом. Идеи воплотились уже в первой коллекции Eclata.
— Начали отшивать за полгода. «Взрослые» бренды на это берут больше времени — примерно год.
Оказалось, стартовать в пандемию — это не фатально. Люди в любые времена будут покупать одежду. А в сложные — тем более. Когда не так много поводов и возможностей выйти в свет, каждое событие становится особенным, к нему хочется готовиться. Например, одеться не как все, выразив в наряде характер, позицию, настроение.
— Вложения были минимальны, мы делали маленькие закупы. А всё заработанное вкладывалось в развитие. До сих пор так делаем: мы еще на этапе становления, масштабирования и развиваем бизнес за счет оборотных средств.
Где витают идеи
Остро чувствовать тренды — залог успеха молодого бренда. Девушки работают в дуэте.
— С Надей у нас идеальный тандем: она дизайнер с профессиональным высшим образованием. На ней завязан креатив. Я маркетолог, отвечаю за продвижение того, что создает Надя, руковожу коммерческой частью.
Для бизнеса такое сочетание оптимально: творческий подход с трезвым расчетом.
— Надежда чем-то вдохновляется (это может быть событие или какая-то деталь — что угодно) и создает коллекцию в рисунке в едином ключе. Затем мы обсуждаем матрицу, а потом всё коммерчески обрамляется.
На последнюю коллекцию вдохновила эстетика вестерна, там много пряжек, карабинов, рассказывает Мария Сайченко. Создатели поработали с формами, полуприталенными силуэтами, объемами. Много кожи и вязки в стиле кроше — эта ажурная техника выступает в роли яркого контраста.
Предпочитают проверенных швей
Коллекции Eclata отшиваются в собственном цехе. Создать свое производство девушки решили после того, как несколько раз столкнулись со срывом сроков на фабриках, где размещали заказы.
— Очень сложно что-то планировать, если не можешь повлиять на процесс. Поэтому мы решились — начали буквально с двух машинок. Сейчас у нас больше десяти швей. Значительные партии позволяют нам причислить себя уже к средней, а не маленькой компании.
Ткани закупают в том числе за рубежом. Иногда удается найти редкие материалы, которые становятся отправной точкой идеи для вещи. Бывает и так, что ткани делают под запрос и потребности бренда. В этом случае поклонницы Eclata могут быть уверены, что приобретают настолько эксклюзивную вещь, насколько это возможно. Без повтора.
— Были случаи, когда мы закупали турецкий жаккард — его создали специально для нас в уникальном цвете и в том объеме, который был необходим. Но это разовые случаи.
Будущее — за локальными брендами
В России мода пока в начале пути, уверена Мария Сайченко.
— Само понятие локального бренда появилось совсем недавно. Местные производители сейчас на пике популярности, у них большие перспективы.
Владелица Eclata рассказывает, что современные подходы к маркетингу и продажам рождают востребованные профессии, среди них — стилист и аналитик бренда. Эти специалисты непосредственно участвуют в создании и адаптации коллекций. Что тоже идет на пользу отрасли, усиливая ее, делая ближе к людям.
— Есть разные сегменты, и в них работают разные бренды. Кто-то создает дизайнерскую одежду и нацелены на узкого потребителя, как мы. Ведь многие из тех, кто ходил в условную «Зару», не станут надевать брюки от дизайнера — им покажется это сложным, непривычным, может, даже странным. В этом нет ничего плохого, дело вкуса и открытости. Зато для них работают те, кто замещает «Зару». Есть третий сегмент — там те, кто замещает люкс. Все работают на разного потребителя, и при этом все они успешные российские бренды.
Современный русский стиль, в понимании соосновательницы Eclata, совмещает в себе смелость и вдумчивость.
— Есть тенденция смещения от базовых вещей к акцентным. Наши девушки отличаются от жительниц других европейских стран, когда дело касается работы над собственным образом.
Именно поэтому бренд планирует углубляться в нишевый дизайн. Мария хочет уйти от попыток подстроиться под потребителя. Наоборот, ей интересно быть реформатором: формировать вкус и заставлять задуматься. При этом важно оставаться доступными — как в идейном плане, так и в ценовом.
— Понятно, что всё со временем дорожает, это неизбежно, таковы законы экономики. Но мы будем стараться, чтобы клиент видел, что это небезосновательно. Ведь растет и качество: усложнится обработка, усложнятся формы.
Для понимания: обработка жакета из базового гардероба отличается от обработки дизайнерского жакета, объясняет Мария. Во втором случае добавляется ручной стежок, бортовка, что требует куда больших трудозатрат. Качество изделия и его вид при этом, конечно, меняются. Тот случай, когда по вещи видно, что над ней задумывались, трудились, вкладывали смысл в ее существование.
— Выгоден ли наш бизнес? Конечно, поэтому мы его и ведем. Если подходить ответственно, делать продукцию качественно, творчески развиваться, то это хорошее дело, которое приносит доход.