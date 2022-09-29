Две девушки создали бренд одежды в пандемию и не прогорели — как заработать на необычной идее

Не испугались и были правы



Мария Сайченко говорит, что решение делать продукт, уникальный для российского рынка, легло в суть бренда еще на этапе планирования. Девушка много лет работала в маркетинге моды. Насмотрелась на однотипную базу, которую производят все кому не лень. И решила, что россиянкам не хватает акцентных вещей. Таких, которые притягивают взгляд деталями, цветом, сложными формами, объемами, силуэтом. Идеи воплотились уже в первой коллекции Eclata.



— Начали отшивать за полгода. «Взрослые» бренды на это берут больше времени — примерно год.