Даже носим ее неправильно: 9 ошибок в уходе за обувью, которые совершают все
Помогаем любимым кроссовкам, туфлям и ботинкам пережить эту осень
Нельзя просто взять тряпочку и отмыть грязный ботинок под струей воды — специалисты говорят, что так мы убьем обувь быстрее, чем это сделает погода. Действительно, грязь, перепады температур и прочие гадости осени портят любимые туфли, кроссовки и ботинки раньше, чем это может случиться при грамотном уходе. А как нужно ухаживать за обувью и какие ошибки мы совершаем чаще всего?
1
Стираем кроссовки в машинке
Казалось бы, всё просто — положил кроссовки, запустил стирку, вытащил чистую пару. Но такой метод подходит не всей обуви.
— В стиральной машине можно стирать только сетчатые кроссовки, в которых нет кожи, замши и элементов, с которых может потечь краска. По сути, это только сетчатые кроссовки каких-то неярких оттенков: черные, белые, — объясняет владелец обувной мастерской Антон Степанов.
Стирать кроссовки лучше при температуре не выше 20 градусов, иначе обувь потихоньку начнет расклеиваться. Кроме того, белые кроссовки после первой стирки лучше положить в машинку снова, но уже без моющего средства: порошок или кондиционер плохо выполаскиваются после одной стирки, и от них обувь может пожелтеть.
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2
Моем обувь под струей воды
Чтобы отмыть подошву, лучше налить воды в отдельную емкость и аккуратно счищать грязь тряпочкой или щеткой.
— Если грязь на обуви уже высохла, то лучше сначала счистить ее так, чтобы при мытье она не попала на верх обуви. Потом можно в отдельной емкости промакивать и очищать подошву тряпочкой или щеткой, — объясняет мастер. — Конечно, какие-нибудь сетчатые кроссовки можно запихнуть под воду, но замшу так мочить нельзя: когда она высохнет, то задубеет и станет жесткой. Гладкая кожа, конечно, не разваливается от дождя, но, если ее мочить под большими объемами воды, это тоже чревато. Кожа впитывает воду, а в ней наверняка есть соли. Это остается в коже, и при высыхании обувь быстрее будет трескаться, рваться в каких-то местах.
Для гладкой кожи лучше купить бесцветный бальзам и протирать им, нанеся на губку или ватный диск. Для блеска достаточно совсем немного крема. Замшу лучше очищать от уже высохшей грязи щеткой, а затем обработать бесцветной водоотталкивающей пропиткой. Периодичность ухода зависит от погоды: осенью обрабатывать можно хоть каждый день, летом — раз в неделю.
Для комбинированной обуви уход должен быть отдельным для каждого материала. Например, если у вас обувь из гладкой кожи и замши, то кожу достаточно протереть бальзамом, а замшу — почистить щеткой и обрызгать пропиткой.
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3
Используем крем как краску
Крем для обуви не стоит использовать в качестве реставратора — от этого ботинки не станут новыми, а толку никакого не будет.
— Нет смысла в кремах других цветов, кроме коричневого и темно-синего. Это абсолютно бесполезная вещь, которую нет смысла покупать, потому что невозможно угадать с подходящим оттенком, не будет никакого совпадения. Результат будет нулевой, потому что крем не является краской, он просто питает кожу и смывается легко, — объясняет Антон Степанов. — Это как крем для рук, он просто впитывается внутрь, и всё, а то, что он дает цвета немного, — это пигмент, который не фиксируется, а сразу смоется, и может даже запачкать подошву.
При этом сам по себе крем для обуви из гладкой кожи полезен — кожу нужно питать, иначе она будет быстрее трескаться на месте сгибов. Но использовать нужно либо бесцветный крем, либо специальный бальзам для кожи (тоже бесцветный). Злоупотреблять кремом не стоит.
— Есть советская традиция у мужчин постарше: надо обувь обязательно раз в неделю помазать кремом и щеточкой натереть. Сама история отличная, но приводит вот к чему: если наносить этот крем раз за разом, месяц, год и ничего не делать перед этим, просто каждый раз наносить новый слой — крем становится жестким, забивает все поры обуви, не впитывается в глубину, а просто ложится слой за слоем, обувь перестает дышать, нога начинает потеть. На сгибах обувь начинает трескаться, выглядеть неэстетично, и потом с этим уже сложно что-то сделать, — рассказывает мастер.
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4
Ухаживаем за замшей, как за кожей
— Есть обувные кремы, например, которые только для гладкой кожи можно использовать. Но если обувь состоит из гладкой кожи, замши и нубука, то крем лучше не наносить. В 99% случаев люди наносят крем не только на кожу, но и на замшу, а потом вывести его практически невозможно. Конечно, и обувь после этого выглядит совсем не очень, ворс портится, — поделился Антон Степанов.
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5
Красим обувь
Люди часто думают, что могут покрасить обувь в домашних условиях, но в 90% случаев после этого любимые сапоги можно либо выбросить, либо носить из жалости как получилось.
— Цвет в баллоне и цвет обуви никогда нельзя сопоставить, неизвестно, как в итоге получится. Кроме того, в обуви много деталей — люди либо вовсе не пытаются заклеить подошву или какие-то элементы, либо пытаются, но делают это некачественно, всё течет, и выходит нулевой, а то и отрицательный результат, — рассказывает Антон Степанов.
Сюда же относятся и ситуации, когда люди путают краску с водоотталкивающей пропиткой.
— Брызгать обувь пропиткой — это хорошая мысль, так нужно делать. Но бывает, что кто-то перепутает баллончики и брызгает краской. Либо покупает в магазине краску, думая, что это пропитка, и опять-таки брызгает. Очень много случаев было, когда черной краской покрывали бежевые туфли или сапоги. Нужно, чтобы дома был только один баллон — с бесцветной пропиткой, — объяснил владелец мастерской.
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6
Сушим обувь на батарее
Обувь лучше сушить при комнатной температуре. В качестве подручных средств можно использовать специальные распорки, особенно если вы хотите, чтобы обувь сохранила форму и на ней не было заломов.
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7
Ходим в одной паре несколько дней
Если у вас одна пара обуви на все случаи жизни, то долгую жизнь ей обеспечить будет очень сложно. Дело не только в том, что она быстрее износится. В течение дня ноги в обуви потеют, и если пара всего одна, то она не успеет высохнуть до следующего утра. Антон Степанов советует иметь хотя бы две пары обуви, чтобы можно было их чередовать каждый день. За 24 часа пара ботинок может спокойно высохнуть (конечно, если не промокла насквозь). Кроме того, две пары обуви прослужат намного дольше, особенно если тщательно ухаживать за ними.
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8
Думаем, что если обувь дорогая — значит, вечная
Здесь всё зависит от материала, из которого она сделана.
— Обувь может стоить несколько сотен тысяч, но при этом изначально не рассчитана на то, чтобы ее носили каждый день. Есть материалы, которые нельзя уберечь. Например, сейчас популярная кожа для обуви — телячья, она очень мягкая, тонкая и не предназначена для осенней, весенней, зимней погоды. Разве что для туфелек летних только, — рассуждает Антон Степанов.
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9
Занимаемся «самолечением» обуви
По словам мастера, люди пытаются сэкономить независимо от материального положения, и в его практике бывали случаи, когда кто-то даже самостоятельно менял каблуки. Но в домашних условиях лучше заниматься только простым уходом за обувью, а остальную работу доверять специалистам.
— Лучше обойти пару-тройку мастерских, узнать цены, найти выгодное предложение. В наши времена даже и ходить никуда не надо — позвонить, написать, узнать, кто что предложит. Можно даже фото прислать, и вам ответят, сколько будет стоить ремонт, можно ли вообще что-то сделать, — отмечает мастер.
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10
И еще несколько советов по спасению одежды и обуви
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