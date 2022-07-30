Рваная челка или дерзкая пикси? 5 причесок знаменитостей, которые легко повторить

На первый взгляд ничего сверхъестественного: длинные, слегка подкрученные на концах волосы — стрижка самая простая и непритязательная. Но есть в этом образе нечто цепляющее, завораживающее, что так и манит записаться к парикмахеру.



А на самом деле записываться нужно к колористу, ведь главный фокус тут в оттенке: золотистый блонд с естественной градацией цвета от корней к кончикам. Его счастливая обладательница, актриса Блейк Лайвли, будто только что вернулась с серфинга на калифорнийском пляже, где ее локоны выгорели под ласковым солнышком. Кстати, такое окрашивание очень любят модели Victoria’s Secret. Так что если вам не дают покоя лавры очаровательных ангелочков — ищите хорошего мастера.

