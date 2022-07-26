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В России выбрали новую главную красотку страны. Рассказываем, кто она

На корону претендовали 25 девушек

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Победительница конкурса

Победительница конкурса

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В Москве выбрали главную красавицу страны. За титул и корону боролись 25 участниц со всей России. Главное требование к претенденткам: они должны быть не замужем, возраст от 18 до 23 лет и рост от 173 сантиметров.

В финал конкурса прошли десять красавиц: трех из них отобрали на зрительском голосовании, а еще семерых выбрали члены жюри. Победа в итоге досталась Анне Ленниковой из Оренбурга. Девушке 22 года, на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Второе место заняла Анна Будаева из Чувашии, а третье — Дарья Немаева из Хабаровсого края.

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Обычно победительница конкурса получала право представлять страну на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» (в прошлом году российская участница в список призеров не вошла). Что будет с участием россиянок в международных конкурсах в нынешней ситуации — пока неизвестно.

Посмотрите также, как сложилась судьба победительниц конкурса прошлых лет. А в конце прошлого года мы рассказывали истории 10 женщин, поразивших и вдохновивших нас в 2021-м. Ради интереса посмотрите, как выглядел идеал женщины полторы тысячи лет назад и сейчас.

Мисс РоссияМоскваконкурсконкурс красоты
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