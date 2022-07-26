В России выбрали новую главную красотку страны. Рассказываем, кто она
На корону претендовали 25 девушек
В Москве выбрали главную красавицу страны. За титул и корону боролись 25 участниц со всей России. Главное требование к претенденткам: они должны быть не замужем, возраст от 18 до 23 лет и рост от 173 сантиметров.
В финал конкурса прошли десять красавиц: трех из них отобрали на зрительском голосовании, а еще семерых выбрали члены жюри. Победа в итоге досталась Анне Ленниковой из Оренбурга. Девушке 22 года, на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Второе место заняла Анна Будаева из Чувашии, а третье — Дарья Немаева из Хабаровсого края.
Обычно победительница конкурса получала право представлять страну на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» (в прошлом году российская участница в список призеров не вошла). Что будет с участием россиянок в международных конкурсах в нынешней ситуации — пока неизвестно.
Посмотрите также, как сложилась судьба победительниц конкурса прошлых лет. А в конце прошлого года мы рассказывали истории 10 женщин, поразивших и вдохновивших нас в