Из пышки в худышку: 7 красивых поз для фото от плюс-сайз модели — они и правда работают
Катя Жаркова сформулировала правила удачной съемки для крупных девушек
Любая девушка может выглядеть как супермодель, нужно только принять правильную позу. Модель Катя Жаркова рассказала нашим коллегам из Marieclaire.ru, как получаться на фотографиях даже лучше, чем в жизни. Воспользуйтесь ее советами, с их помощью получится избежать неудачных ракурсов, визуально сбросить десяток килограммов и вывести на первый план самые красивые части тела.
Ощутить себя собой, приняв свой вес и формы, Кате удалось лишь к 30 годам. Она уточняет: речь о том, чтобы научиться управлять телом, взять над ним абсолютный контроль — как ораторы владеют голосом, а художники кистью.
— Я знаю, как с гордостью продемонстрировать свой plus size, но в то же время мне говорят, что я выгляжу такой стройной, что есть риск попасть в разряд обычных моделей. А всё потому что теперь я поняла, кто я такая. И вставляю в портфолио все новые удачные фотографии.
Катя сформулировала семь правил, которые помогут абсолютно любой девушке показать себя в лучшем свете перед фотокамерой.
Правило 1. Улыбайтесь. По опыту модели, не все дизайнеры хотят видеть на съемке хохотушку. Но она считает улыбку своим фирменным знаком и рекомендует демонстрировать хорошее настроение в кадре — потом на такие фотографии смотреть особенно приятно.
Правило 2. Не нужно на фотосессии одергивать платье, пытаясь сгладить складки на боках. Поверьте в свое тело и в то, что оно прекрасно. Расслабьтесь и отбросьте стеснение.
Правило 3. А теперь конкретика. Посмотрите, что профессиональные модели делают с руками: одну кладут на бедро, другую плавно ведут вдоль тела — получается красивый изгиб, который отвлекает внимание от не всегда точеных форм фигуры. Можно привлекать разные элементы одежды: касаться воротничка, использовать карманы — это смотрится очень естественно.
Никогда у модели вы не встретите «брошенных» рук, висящих вдоль тела — наоборот, они всегда активны. Но не переусердствуйте, облокачиваясь на всё подряд. Пусть предметы на фоне останутся антуражем, а не главными героями.
Ни в коем случае не закручивайте кисти и пальцы в разные жесты. «Класс», «фига», «коза» — это может казаться крутым, но на деле выглядит глуповато. Стремитесь к элегантности.
Правило 4. «Ломайте» тело: есть четыре основные точки — плечи, грудь, талия и бедра. Работайте в этих плоскостях.
Наиболее удачный ракурс, создающий эффект стройности, по мнению модели, — в три четверти, когда свободная нога носком обращена к камере. Потренируйтесь перед зеркалом, прежде чем идти на съемку.
Или можно повернуться лицом к фотографу, приподнять одно бедро и слегка наклонить вперед корпус. Так Катя делает свои самые «худые» фотографии.
Правило 5. Частая ошибка, когда девушка выбирает странный наклон головы. Учитесь это контролировать. Слишком сильно наклонили — может выглядеть как перелом шеи, на фотографии будет больно смотреть.
Идеально, по мнению модели, держать голову ровно и менять ее положение слегка и медленно, чтобы фотограф успевал адаптировать кадр под новый ракурс. Обязательно оцените результат после первых щелчков затвора, и если получилось хорошо, то продолжайте позировать, по минимуму меняя удачную позу.
А чтобы волосы красиво развевались. как в рекламе, ветер должен дуть в лицо.
Правило 6. Любимая поза всех селебрити: если скрестить ноги, бедра станут тоньше. Или можно перенести вес на одну ногу, в вторую мягко подставить — каблучок к каблучку. Еще позволяется игриво выставить вперед коленку. Но ни в коем случае не расставляйте ноги широко и не сгибайте в области щиколоток. Будет некрасиво.
Правило 7. Не изменяйте себе: если вы в жизни не прочь подурачиться, покажите это на фото. Прыжок, от которого взлетает прическа, а в глазах появляется огонек, станет изюминкой вашей фотосессии.