Из пышки в худышку: 7 красивых поз для фото от плюс-сайз модели — они и правда работают

— Я знаю, как с гордостью продемонстрировать свой plus size, но в то же время мне говорят, что я выгляжу такой стройной, что есть риск попасть в разряд обычных моделей. А всё потому что теперь я поняла, кто я такая. И вставляю в портфолио все новые удачные фотографии.

Катя сформулировала семь правил, которые помогут абсолютно любой девушке показать себя в лучшем свете перед фотокамерой.