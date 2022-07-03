В чём ходили в
60-х: рассматриваем старые фото вместе с историком моды (помните прическу «пчелиный улей»?)
Знаменитые плащи-болоньи и самодельные купальники — в вашем семейном альбоме наверняка найдутся подобные снимки
Тревожное настоящее для многих становится поводом окунуться в прошлое и найти там много интересного. Плащи-болоньи, мини-юбки, прически «бабетта», капроновые чулки и туфли-лодочки — все эти вещи были символами шестидесятых. NGS55.RU изучил фотографии тех лет вместе с доцентом института дизайна ОмГТУ, историком моды Юлией Герасимовой и выяснил, какие тренды этой эпохи сквозь пресловутый железный занавес пробрались к нам с Запада.
Итак, пристегивайте ремни! Машина времени мчит нас в шестидесятые — времена хрущевской оттепели, покорения космоса и больших надежд.
Шуба из оттепели
Снимок, на котором несколько человек позируют возле фонтана, сделан весной 1961 года. До полета в космос Юрия Гагарина либо остаются считанные дни, либо он уже свершился. Осенью состоится XXII съезд КПСС, на котором Никита Хрущев пообещает, что к 1980 году в СССР построят коммунизм. Советские люди лучатся оптимизмом — как и герои этого снимка.
Эксперт моды Юлия Герасимова отмечает, что позирующие на фотографии мужчины и женщины одеты скорее в стиле пятидесятых, нежели шестидесятых. И это понятно — десятилетие только начинается. Особенно выделяется на этом снимке женщина в шубе.
— На этой фотографии мы видим явно образованных и, скорее всего, довольно состоятельных людей, — комментирует историк моды. — Судя по всему, снимок был сделан в межсезонье: зима уже закончилась, сошел снег, но эта прекрасная дама, желая выглядеть на фотографии более элегантно, надела манто. Правда, ее головной убор сложно отнести к шестидесятым — это стиль пятидесятых, хотя, возможно, сшит он был и недавно. Вторая дама — в твидовом пальто и платке — выглядит очень модно для того времени. Видно, что она тщательно подбирала перчатки — они довольно качественные. Пальто на ней очень хорошо сидит.
Впечатление от мужчин — немножко другое.
— Если женщины стараются быть более модными, то мужчина слева словно остался в прошлом десятилетии — даже где-то в его начале, — продолжает Юлия Герасимова. — На нем пальто с очень широкими плечами, как это было свойственно моде сороковых годов, довольно широкие и бесформенные брюки. Тем не менее мужчина выглядит элегантно, как городской житель: на нем шарф и шляпа.
Мужчина, который стоит между девочкой и женщиной в платке, выглядит более модно — на нем шляпа с заломленными краями. Юлия Герасимова предполагает, что он является мужем дамы в мехах.
— Очень интересен образ девочки. Если взрослые дамы явно озабочены модой, то ребенок одет просто. Пальто явно перешито из другого — вид у него довольно поношенный. На девочке варежки, которые, скорее всего, были связаны вручную, плотные чулки или колготки — это, конечно, не про моду, а про комфорт и практичность, что, в общем-то, вполне нормально для детской одежды первого начала шестидесятых.
Отбросим шляпы
Эта фотография датируется началом шестидесятых. Владелец архива предполагает, что она была сделана в 1961 или в 1962 году. Обе женщины одеты в платья, но разные по стилю. Если дама в шляпке всё еще следует трендам прошлого десятилетия, то ее подруга выглядит более современно.
— Эти дамы тоже находятся на границе моды между пятидесятыми и шестидесятыми годами. Ведь если говорить о международной моде, то Советский Союз в начале шестидесятых от нее изрядно отстает. Такие платья с покатыми плечами очень мягкого и элегантного силуэта в Европе были бы отнесены к пятидесятым годам. Посмотрите, какой ансамбль составила дама слева: она подобрала к платью шляпку. Такая завершенность ансамбля не очень свойственна шестидесятым, которые позволяли больший простор для экспериментов, нежели пятидесятые. Дама справа это уже осознала: на ней спортивное платье, и в аксессуарах она не нуждается. А женщина слева пока следует традиционным представлениям о костюме, когда к платью непременно нужно подобрать сумочку и шляпку, — отмечает Юлия Герасимова.
На первомайской демонстрации
Первомайская демонстрация — неотъемлемая часть жизни советского трудящегося. Снимок, опубликованный чуть выше, сделан весной 1962 года.
Историк моды Юлия Герасимова обращает внимание на длину пальто. Она, как и сама верхняя одежда, немного старомодна для того времени.
— Судя по всему, это первомайская демонстрация. Мы видим добротно и элегантно одетых людей. Одежда у них не старая, но при этом для ее пошива использованы лекала практически из сороковых годов. Такие двубортные пальто с очень широкими плечами в шестидесятых уже почти не носили. Длина пальто дамы слева тоже ближе к сороковым, а у остальных позирующих пальто классической «диоровской» длины — до середины икры. Мужской костюм тоже отличается массивностью и широкими плечами, хотя пальто у этого господина очень интересное: с красивыми петлицами. Вообще вещи на всех этих людях выглядят качественно и интересно, но к моде шестидесятых их отнести сложно. Хотя если мы обратим внимание на форму школьницы, которая стоит чуть подальше, в колонне, то убедимся в том, что на снимке — шестидесятые годы, — считает Юлия Герасимова.
Дама на балконе
Историк моды Юлия Герасимова отмечает, что стиль одежды этой женщины тоже сложно отнести к шестидесятым. Женщина тяготеет к трендам, которые уже отгремели в прошлом десятилетии.
— Если бы это была не советская, а иностранная фотография, то ее можно было бы четко датировать пятидесятыми годами. Такая конструкция одежды с очень мягким покатым плечом, форма бюста, обработка воротничка и даже прическа характерны для стиля new look (элегантный и женственный стиль, предложенный модельером Кристианом Диором после Второй мировой войны. Был популярен и в СССР. — Прим. ред.). Но для наших регионов такое запаздывание было нормальным, — отмечает Юлия Герасимова.
Модницы в центре
Эта фотография с тремя девушками была сделана 61 год назад — судя по цветущим деревьям за их спинами, на дворе вторая половина мая.
По мнению Юлии Герасимовой, все трое одеты по моде. На девушках юбки выше колена — еще не той экстремально короткой длины, от которой весь мир сошел с ума в конце десятилетия, но уже довольно дерзкой для того времени.
— А на этом снимке можно заметить, что мода шестидесятых наконец воцарилась на улицах. Мы видим очень смелые для того времени длины — выше колена, а это в общем-то прямая дорога к мини. Мы видим мягкие и свободные плечевые пояса. На девушках однотипные плащи: возможно, они покупали их вместе. На даме слева можно заметить еще одну очень характерную для того времени вещь — трикотажный жакет. Скорее всего, это индийское изделие. Они были довольно качественными, теплыми и хорошо сохраняли форму.
Историк моды предполагает, что одежда на девушках — импортная.
— Обувь тоже достаточно актуальная — узенькие лодочки, которые носили в конце пятидесятых — начале шестидесятых. Косыночки помогали спасти от ветра модные прически с высоким начесом. Стоит отдельно обратить внимание на ноги девушек — они в капроновых чулках. Вероятно, это импортные чулки. Девушки явно нарядились для какого-то праздничного мероприятия, — считает Юлия Герасимова.
Дочки-матери
Эта теплая и радостная фотография была сделана в 1965 году. Пять женщин, как совсем юных, так и пожилых, задорно хохочут. При этом, по мнению Юлии Герасимовой, их наряды — вне времени. Однако у одной из героинь снимка все-таки имеется очень модная сумка.
— Здесь мы видим три поколения женщин: бабушек, маму и девочек. Их платья удивительно похожи: они сшиты из легких хлопчатобумажных тканей в цветочек. Такие платья женщины могли бы носить и в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые. Здесь нет каких-то остроактуальных трендов. Однако на девушке, которая сидит на скамейке слева, платье короче, чем у других, и у него более четкая форма. К тому же на платье спортивный воротничок — так что оно все-таки в стиле шестидесятых. У девушки, которая сидит посередине, — актуальная сумка. Конечно, к таким платьям лучше надевать более светлую обувь, но эти дамы довольствуются тем, что у них есть, — отмечает Юлия Герасимова.
Кстати, именно в 1965 году Международный женский день в СССР стал нерабочим. А еще Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос.
Блондинка с «улеем»
В середине шестидесятых модницы всего мира носили прическу, которую в народе прозвали «пчелиный улей» — высокий пучок, на формирование которого порой уходили целые часы. Историк моды Юлия Герасимова считает, что блондинка, позирующая на снимке, выглядит очень модно для того времени.
— На снимке мы видим минималистичные платья, которые очень характерны для моды того времени, компактные сумки. На блондинке — удивительная авангардная прическа с начесом, здесь явно поработала рука парикмахера. Кроме того, на ее лице достаточно интенсивный макияж — густо накрашенные ресницы, светлая, возможно, перламутровая помада. Такой макияж был очень моден в то время. А вот часы на руке ее подруги — родом из пятидесятых. Еще одна интересная деталь — на этой фотографии мы видим, что появились тенденции в детской одежде. Рубашки на этих мальчиках явно новые — они имеют четкую форму и соответствуют размерам этих мальчиков.
Знаменитый плащ-болонья
Плащи-болоньи были настоящим хитом шестидесятых и до сих пор считаются символом того времени. На своей родине — в Италии — синтетическая ткань под названием болонья в основном использовалась для пошива рабочей одежды, а в Советском Союзе из нее шили плащи. На снимке 1966 года молодые люди шагают в одежде из невероятно модных на тот момент синтетических тканей.
— Здесь мы видим, как мода шестидесятых вписалась в более жесткие моральные условия Советского Союза. На Западе уже вовсю носят мини-юбки, но к нам они придут позже — в семидесятых. На девушках мини с открытым коленом. Но мы видим четкие формы, актуальные материалы того времени. Вещи на этих молодых людях, скорее всего, импортные или сшиты на заказ. Мы видим красивую динамику этой одежды и совершенно новую пластику молодых людей, которые уже не отслеживают каждый свой жест, как элегантные дамы пятидесятых годов, а двигаются легко и непринужденно — и этому способствует и современная одежда.
Молодые люди, по мнению историка моды, выглядят очень актуально — на них нет строгих галстуков.
— Скорее всего, эти брюки не достались с чужого бедра, — предполагает Юлия Герасимова. — Минимализм, чистота, простота и логичность моды шестидесятых здесь чувствуется. Эти молодые люди, хоть и ограничены в своих возможностях, находятся в контексте моды. Как раз в эти годы в СССР появились новые ткани — на девушке серый плащ из ткани болонья, которую пропитывали составом, не пропускающим воду. Это выглядело очень футуристично для того времени, и у всех молодых людей того времени были такие плащи.
Загорающие на пляже
На снимке, датируемом 1968 годом, запечатлен жаркий летний день. Лайкру — быстросохнущую ткань, из которой до сих пор шьются купальники, к тому моменту, когда была сделана эта фотография, уже изобрели (это произошло еще в 1958 году), но в СССР она появится только в семидесятых. Модницы того времени уже вовсю носят бикини, но зачастую шьют их сами из простых и доступных тканей. Кстати, именно в 1968 году на экраны выходит фильм «Бриллиантовая рука», в котором героиня Светланы Светличной появляется в бикини изумрудного цвета.
— Трикотажных купальных костюмов для женщин в том время практически не было. Купальники этих женщин сшиты из ситца. Если хорошо приглядеться, то можно заметить, что они не облегают фигуру — у дамы слева в купальник вшиты резиночки, чтобы придать хлопчатобумажной ткани форму, а вторая дама обошлась без них. А вот на стоящей спиной к фотографу женщине, скорее всего, трикотажный купальник. Еще одна любопытная деталь: несмотря на то, что женщины находятся на пляже, у многих на голове довольно сложные укладки.
Очень интересны и мужские пляжные костюмы: на ком-то трикотажные плавки — пока без стрейча, а кто-то загорает в трусах, которые напоминают семейные.
— В это время мужчины еще не заморачивались какой-то особой купальной одеждой, — объясняет Юлия Герасимова.
На снимке также можно увидеть группу людей в прямых брюках и белых рубашках — характерная для того времени мужская летняя одежда. Сейчас бы эти мужчины наверняка сменили брюки на шорты.