В чём ходили в 60-х: рассматриваем старые фото вместе с историком моды (помните прическу «пчелиный улей»?)

Эксперт моды Юлия Герасимова отмечает, что позирующие на фотографии мужчины и женщины одеты скорее в стиле пятидесятых, нежели шестидесятых. И это понятно — десятилетие только начинается. Особенно выделяется на этом снимке женщина в шубе.

— На этой фотографии мы видим явно образованных и, скорее всего, довольно состоятельных людей, — комментирует историк моды. — Судя по всему, снимок был сделан в межсезонье: зима уже закончилась, сошел снег, но эта прекрасная дама, желая выглядеть на фотографии более элегантно, надела манто. Правда, ее головной убор сложно отнести к шестидесятым — это стиль пятидесятых, хотя, возможно, сшит он был и недавно. Вторая дама — в твидовом пальто и платке — выглядит очень модно для того времени. Видно, что она тщательно подбирала перчатки — они довольно качественные. Пальто на ней очень хорошо сидит.