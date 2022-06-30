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Привела в порядок планету: история свердловчанки, которая основала свой бренд одежды «по Маленькому Принцу»

Даша Филатова шьет из кашемира и учит не бояться роскоши — сама она начала бизнес с 50 тысяч рублей

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Создательница DashaPhi любит простоту, небрежную элегантность и иногда капельку рокерского драйва

Создательница DashaPhi любит простоту, небрежную элегантность и иногда капельку рокерского драйва

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Готовясь ко встрече с основательницей модного бренда, ожидаешь увидеть эпатажную персону или творческую диву, витающую в облаках, либо железную леди, готовую обсуждать поставки и сбивать цены. Даша Филатова — улыбчивая интеллигентка из Екатеринбурга, волонтер общественного движения и создатель роскошного кашемирового бренда DashaPhi. Назвала иронично: вроде бы в честь себя, но с усмешкой над типично женским капризом «фи».

Мода не интересует


Даша сразу заявляет, что тяги к моде у нее никогда не было. Говорит, что бренд родился из ее стремления всё рационализировать. Даже образование у нее техническое, для логиков. В Екатеринбурге она с отличием окончила Радиотехнический институт УГТУ-УПИ.

— Произвожу просто те вещи, которыми хотелось бы обладать мне самой. В них продумано всё. Не только отражены модные тенденции, а учтены очень мелкие детали, влияющие на носкость изделий. И то, как они будут сочетаться с другой одеждой, которая у тебя уже есть. Цветовые решения, фасоны, материалы — мне хочется найти лучшее и сделать предмет гардероба, который можно будет долго носить и наслаждаться им.

Впрочем, девушка лукавит. Моды она коснулась, когда работала в глянце выпускающим редактором (был такой период). А в СМИ каждый и швец, и жнец — приходилось и съемки организовывать, и в качестве стилиста выступать. Однажды захотелось стилизовать съемку целиком по вкусу, создать свою коллекцию.

— Когда мы начинали, делать «базу» и «капсулы» еще не стало мейнстримом. 2009 год — период высоких цен на нефть и коктейльных платьев в магазинах. Именно в тех условиях мне захотелось сделать небольшой набор нейтральных вещей, сочетающихся друг с другом. Так я придумала и нарисовала модели, закупила ткани и фурнитуру. Швеи отшили, а фотограф отсняла результат у меня дома. На всё ушло около 50 тысяч рублей. Это и была сумма моего стартапа.

Треть выручки от продаж косынок из остатков хлопковой пряжи направили на помощь приюту для жертв домашнего насилия

Треть выручки от продаж косынок из остатков хлопковой пряжи направили на помощь приюту для жертв домашнего насилия

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Первые продажи


Фотографии Даша разместила в блоге. Сразу пришел вопрос от московской подписчицы, как это можно купить. Тогда девушке впервые пришлось решать задачи с оплатой и доставкой. Разбираться, как правильно подобрать размер для человека, которого ни разу в жизни не видела.

— Помню первого клиента, Сашу Иванову. Огромное спасибо ей за то, что она терпеливо прошла со мной этот путь, подсказывала, ждала, писала письма. На ее заказе я отработала алгоритм дистанционного снятия мерок и начала принимать заказы.

За три месяца удалось выйти в плюс, заработать на следующую коллекцию. Чтобы развиваться, нужно делать сайт, нанимать еще швей, централизованно закупать материалы, поняла Даша. Деньги на это шли только с продаж, дополнительного финансирования не было.

Гардероб основательницы бренда состоит из созданных ею вещей

Гардероб основательницы бренда состоит из созданных ею вещей

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Кашемир как философия


Кстати, о материале. Начав работать с вязаным трикотажем, спустя три года Даша перешла на кашемир. Называет это дерзостью со своей стороны. Ведь такая ткань считается очень капризной, при этом она дорогая.

— По рассказам мамы, одну вещь я терпеть не могла: надевать зимнюю одежду. Каждая прогулка начиналась с моей истерики. Сейчас я думаю: а может быть, дело в гиперсенситивности? И именно она привела меня к работе с самым нежным материалом — кашемиром.

Одной из своих задач видит развенчание стереотипа, что роскошные вещи требуют особенного обращения. Кашемир можно позволить себе носить каждый день, не бояться испортить. И это вообще-то уже не только про ткань.

— Мы разработали инструкцию по уходу за кашемиром, которая показывает, что этот материал в уходе куда проще, чем даже шерсть. С кашемиром нужно обращаться так, как это делала Джейн Биркин с культовой сумкой Birkin. Сумка является символом невероятной роскоши. Но та, в честь которой ее создали, носила ее с конверсами и джинсами, клеила на нее наклейки. Просто с ней жила. Хочу, чтобы мы все просто жили, не ждали особого случая.

Одежду нужно просто носить. Даже если она кажется роскошной

Одежду нужно просто носить. Даже если она кажется роскошной

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Пай-девочка


Даша производит впечатление отличницы. Быть сознательным, ответственным — это важное качество поколения. Тех, кто еще вроде бы молодежь (36 лет, какой же это возраст), но в то же время успел так много. Глобальный тренд — тем более сейчас, когда мир кажется особенно хрупким. В философии бренда DashaPhi большой пласт — бережливость. В целом это свойственно моде 2020-х: в отличие от предыдущего изобильного десятилетия или нулевых, где стразы текли рекой, современные производители аккуратно расходуют ресурсы.

— Потребление должно быть умеренным, коллекции небольшими, а шопинг обдуманным. Производим небольшие партии товаров, часто под заказ, чтобы не засорять планету вещами. Совсем мелкие остатки пряжи пускаем на детские свитеры или шьем косынки, которые продаем в пользу общественной организации «Аистёнок». Часть средств перечисляем им на программы профилактики сиротства в Свердловской области.

Благотворительность, говорит Даша, это не обязанность каждого человека. Но она ощущает, что ее компания должна в этом участвовать.

— Мы должны стараться решать социальные проблемы. Потому что здоровое общество — оно счастливое. Я хочу именно таким видеть мир и наших покупателей — счастливыми, расслабленными.

Семьей Даша очень дорожит. Ей есть для кого стараться делать мир лучше

Семьей Даша очень дорожит. Ей есть для кого стараться делать мир лучше

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Рокерша в душе


В милой и скромной Даше много силы. Она идет по непростому пути: в изобилии брендов имеет свой голос и не боится рисковать. Потому что делать ставку на узкий ассортимент, дорогой материал (а кашемир сотнями килограммов идет от поставщика, который снабжает тяжеловесов люкса: Louis Vuitton, Prada, Ralph Lauren, Chanel, Coach, Hermes) и нести ответственность за сотрудников — непросто.

— Мне нравится философия Маленького Принца: встал поутру, умылся, оделся, привел себя в порядок — приведи в порядок свою планету. Моей планетой является город, в котором я живу, Екатеринбург. Мне нравится делать бизнес здесь, создавать рабочие места, подчеркивать, что наши изделия сделаны в регионе Уральских гор — на составниках бренда мы пишем Made in Urals.

При этом идею русского стиля, по словам Даши, она не эксплуатирует. Считает, что ее продукт не имеет национальности. Впрочем, русский стиль — это вовсе не кокошник или хохлома. А как раз то, о чем девушка рассказывает: гордость за место, где родился, живешь и работаешь. И этого в DashaPhi как раз с избытком.

— На Урале классные люди — они одновременно креативные, умеют придумывать. И деятельные, умеют воплощать. Это сочетание дает особый стержень.

Фирменный трезубец — это одновременно и рога кашемировой козы, которая дает ценный пух, и бинди — символ на лбу индийских женщин, означающий баланс внешней и внутренней красоты

Фирменный трезубец — это одновременно и рога кашемировой козы, которая дает ценный пух, и бинди — символ на лбу индийских женщин, означающий баланс внешней и внутренней красоты

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О конкуренции и будущем русской моды


На своем поле у DashaPhi нет прямых конкурентов, говорит основательница. Натуральные составы, кашемир и 100%-ный хлопок, простые фасоны, утилитарность — Даша сравнивает свой бренд со скандинавскими производителями, но там совсем другие цены.

— По поводу ухода западных брендов у меня осторожные прогнозы. Мы будем слушать наших клиентов и идти в сторону качественной базы на каждый день. Уже осваиваем направление кроеного трикотажа — футболки, майки, свитшоты. Хочется делать это лучше, чем представлено в среднем по рынку. Но планов стать вторым H&M у нас нет.

Мода в России, по мнению основательницы DashaPhi, развивается семимильными шагами.

— Мы очень быстро схватываем на лету, создаем мощные бренды. Тот уровень сервиса, который обеспечивают локальные отечественные компании, превосходит западные марки и маркетплейсы по скорости обслуживания, дружелюбности сервиса, постобслуживанию изделий. Мы на голову выше. И не станем понижать планку.

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