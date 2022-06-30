Привела в порядок планету: история свердловчанки, которая основала свой бренд одежды «по Маленькому Принцу»

Впрочем, девушка лукавит. Моды она коснулась, когда работала в глянце выпускающим редактором (был такой период). А в СМИ каждый и швец, и жнец — приходилось и съемки организовывать, и в качестве стилиста выступать. Однажды захотелось стилизовать съемку целиком по вкусу, создать свою коллекцию.



— Когда мы начинали, делать «базу» и «капсулы» еще не стало мейнстримом. 2009 год — период высоких цен на нефть и коктейльных платьев в магазинах. Именно в тех условиях мне захотелось сделать небольшой набор нейтральных вещей, сочетающихся друг с другом. Так я придумала и нарисовала модели, закупила ткани и фурнитуру. Швеи отшили, а фотограф отсняла результат у меня дома. На всё ушло около 50 тысяч рублей. Это и была сумма моего стартапа.