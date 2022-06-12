Вы точно не сёстры? Как выглядят выросшие дочери известных супермоделей

Хайди Клум и Хелен Бошовен Сэмюэль

С конца 1990-х годов Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Её карьера началась в 1992 году, когда она выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалька. 18-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. После окончания школы она отказалась от учёбы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой.

Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда её фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. Однако Хайди никогда не принадлежала к группе моделей, которые выходили на подиумы во время больших показов в Париже, Милане или Нью-Йорке. Модель участвовала в различных рекламных кампаниях, а в 2008 году вошла в список 15 богатейших моделей в мире по данным Forbes. Хайди Клум была замужем трижды, её нынешний супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.