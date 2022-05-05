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Эксперимент

«Я таких цен вообще не помню». Пробуем собрать базовый гардероб на рынке вместе со стилистом

Можно ли стильно одеться без ушедших брендов

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Многие зарубежные бренды приостановили работу в России. В их числе — H&M, Zara, UNIQLO, Bershka, Adidas и другие. Вместе со стилистом Ириной Малышевой мы отправились на Центральный рынок, чтобы попробовать там найти замену вещам из массмаркета. Что из этого вышло — смотрите в видео.

Главное — не заблудиться в бесконечных рядах

Главное — не заблудиться в бесконечных рядах

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Большинство торговых точек находится в закрытом помещении, поэтому при примерке мерзнуть на картонке не придется. Цены на рынке ниже, чем в массмаркете.

— Мне вот эта вещь очень понравилась. Во-первых, такой стиль а-ля 60-е. Она универсальная. И цена, посмотрите, какая шикарная цена — 500 рублей. Я таких цен вообще не помню на юбки, — удивляется стилист Ирина Малышева.

Также ранее мы рассказывали о российских брендах нижнего белья, которые могут заменить ушедшие из России Victoria's Secret и Calvin Klein.

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