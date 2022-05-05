«Я таких цен вообще не помню». Пробуем собрать базовый гардероб на рынке вместе со стилистом
Можно ли стильно одеться без ушедших брендов
Многие зарубежные бренды приостановили работу в России. В их числе — H&M, Zara, UNIQLO, Bershka, Adidas и другие. Вместе со стилистом Ириной Малышевой мы отправились на Центральный рынок, чтобы попробовать там найти замену вещам из массмаркета. Что из этого вышло — смотрите в видео.
Большинство торговых точек находится в закрытом помещении, поэтому при примерке мерзнуть на картонке не придется. Цены на рынке ниже, чем в массмаркете.
— Мне вот эта вещь очень понравилась. Во-первых, такой стиль а-ля
Также ранее мы рассказывали о российских брендах нижнего белья, которые могут заменить ушедшие из России Victoria's Secret и Calvin Klein.