«Я таких цен вообще не помню». Пробуем собрать базовый гардероб на рынке вместе со стилистом

Многие зарубежные бренды приостановили работу в России. В их числе — H&M, Zara, UNIQLO, Bershka, Adidas и другие. Вместе со стилистом Ириной Малышевой мы отправились на Центральный рынок, чтобы попробовать там найти замену вещам из массмаркета. Что из этого вышло — смотрите в видео.

