9 ошибок, которые убьют вашу обувь за сезон: как их избежать

— В стиральной машине можно стирать только сетчатые кроссовки, в которых нет кожи, замши и элементов, с которых может потечь краска. По сути, это только сетчатые кроссовки каких-то неярких оттенков: черные, белые.

Стирать такие кроссовки лучше при температуре не выше 20 градусов — в противном случае обувь потихоньку начнет расклеиваться. Кроме того, белые кроссовки после первой стирки лучше положить в машинку снова, но уже без моющего средства. Почему? Дело в том, что моющее средство (порошок, кондиционер) плохо выполаскивается после одной стирки и обувь может пожелтеть.

— Моющие средства после высыхания дают такой оттенок. Всё потому, что люди стирают с большим количеством порошка или кондиционера, обувь впитывает в себя очень много мыльной воды, а отжим прошел плохо. Обувь так легко, как одежду, в стиральной машине отжать не получится. Поэтому моющее средство остается в обуви и при высыхании она желтеет. Единственный вариант того, как бороться с этим — без моющего средства постирать кроссовки еще раз, чтобы всю желтизну убрать, — советует мастер.