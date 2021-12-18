«Не ожидала, что можно столько заработать»: девушка-тиктокер разбогатела, променяв городскую жизнь на домик в деревне

В Ростове девушка выучилась на парикмахера, но профессия не пришлась по душе. Непонятно девушке было и то, как можно тратить на дорогу до учебы или работы по часу в день. В первую волну пандемии в городе стало совсем невыносимо. На тот момент Настя работала воспитателем в детском саду, но ее ставку сократили. Пока муж был на работе, приходилось скучать в четырех стенах.



— Тогда мне десятилетняя сестра скинула ссылку на видео в каком-то тогда неизвестном мне приложении. Ну я посмотрела… Какие-то видео. Скачала. Обычные люди там кривляются, челленджи, тренды. Я беру камеру, пытаюсь открывать рот под музыку — делаю липсинк то есть. У меня не получается, я несколько раз раздражалась и прекращала пробовать снимать.



Зато готовила Настя хорошо, поэтому стала снимать ролики с рецептами. Постепенно начала показывать себя и просто свою жизнь. А когда они с мужем вернулись в станицу и стали жить в маленьком доме его бабушки, то количество подписчиков и просмотров выросло в разы.

