«Не ожидала, что можно столько заработать»: девушка-тиктокер разбогатела, променяв городскую жизнь на домик в деревне

Подальше от бетонной коробки
Декабрь. На зимних улицах типичной южнорусской станицы серо. Настя говорит, что лучше бы приехали к ней летом, когда вокруг зелено и красиво. Она показывает участок, который они с мужем недавно купили, чтобы построить свой дом. Деньги на строительство у девушки свои, заработанные на рекламе в блоге.
— Выбрали этот участок на отшибе, хотелось, чтобы со всех сторон соседи не окружали, — рассказывает девушка. — Смотрели еще другой, рядом с дорогой. Но машин становится всё больше, а мне не нравится этот шум.
Мечётинская — очень живая станица, говорит Настя. Постоянно открываются новые аптеки, супермаркеты, пункты выдачи онлайн-заказов. Поэтому девушка совсем не жалеет, что вернулась сюда из большого города.
— У нас была своя квартира в Ростове. Жили на Магнитогорской, на Западном. Ужасно там! У нас был
В Ростове девушка выучилась на парикмахера, но профессия не пришлась по душе. Непонятно девушке было и то, как можно тратить на дорогу до учебы или работы по часу в день. В первую волну пандемии в городе стало совсем невыносимо. На тот момент Настя работала воспитателем в детском саду, но ее ставку сократили. Пока муж был на работе, приходилось скучать в четырех стенах.
— Тогда мне десятилетняя сестра скинула ссылку на видео в каком-то тогда неизвестном мне приложении. Ну я посмотрела… Какие-то видео. Скачала. Обычные люди там кривляются, челленджи, тренды. Я беру камеру, пытаюсь открывать рот под музыку — делаю липсинк то есть. У меня не получается, я несколько раз раздражалась и прекращала пробовать снимать.
Зато готовила Настя хорошо, поэтому стала снимать ролики с рецептами. Постепенно начала показывать себя и просто свою жизнь. А когда они с мужем вернулись в станицу и стали жить в маленьком доме его бабушки, то количество подписчиков и просмотров выросло в разы.
Но подростком Настя мечтала вырваться из Мечётинской.
— Когда тебе
Жизнь в объективе
Еще ребенком Настя мечтала сниматься в фильмах, рекламе или кулинарных передачах. Теперь сама снимает рекламу и зарабатывает миллионы рублей в год.
— С начала этого года я оформлена как самозанятая, — рассказывает девушка. — Если честно, я не ожидала, что с «Инстаграма» при таком количестве подписчиков можно заработать такие деньги. В «ТикТоке» тоже начинают приходить рекламодатели, даже к таким простым смертным блогерам, как я.
Сейчас у Насти 2,3 миллиона подписчиков в «ТикТоке» и 280 тысяч — в «Инстаграме». При этом она всё равно не чувствует себя полностью независимой, хотя и радуется, что не приходится работать на кого-то. Иногда снимает, заставляя себя натянуть улыбку.
— Бывают дни, когда просто нет настроения. У меня родители переболели ковидом, я и сама на нервной почве заболела. Было сложно. Обзванивала все больницы, чтобы маму в тяжелом состоянии положили в ковидный госпиталь. Слава богу, что я единственный человек в нашей семье, у кого вообще есть деньги. Постоянно нужны были средства на лечение. И не хотелось вообще снимать. Хотя на месяц вперед вся реклама была оплачена, пришлось бы возвращать деньги. А как? Мне же семье надо помогать. То есть я всё равно себе не хозяйка — хочу или не хочу, снимать надо.
Утро Насти начинается со съемок. Потом до вечера она на кухне — готовит, убирает, создает контент, общается с аудиторией. Раз в день девушка выходит во двор помогать по хозяйству, кормить уток.
— Зимой и осенью сложно придумывать, что снимать. Мне кажется, людям надоедает одно и то же: я, окно, кружка, — смеется блогер-миллионник. — Когда будем строить дом, появится большая кухня — появится и контент. Хочу завести козу, снимать рецепты сыра. В этом доме свет плохой, а в новом будет светло и уютно. Хочу простой дом, но с террасой обязательно. Аудитории нравится, когда я выхожу завтракать в пижаме на улицу.
Не стесняться быть собой
Сейчас блог Насти — чистый лайфстайл. В объектив попадают даже конфликты с
— Во время прямых эфиров бабушка заходит в комнату, выгоняет, орет. Поэтому с тех пор я веду прямые эфиры в туалете, — смеется девушка. — Да если б люди не смущались, я бы снимала и как на туалете сижу. Мне всё хочется снять! Я как-то в ванной купалась, а бабушка зашла мне и свет выключила, говорит, что я тут слишком долго купаюсь. Я сразу: «О! Это контент». Включила фонарь и стала снимать разговор. Не упущу возможность.
Не всем в семье нравится, что в блоге появляются подробности Настиной жизни. Но девушка давно перестала стесняться быть собой.
— А я просто какая-то простодыра. В «Пятерочке» иду — ору на весь магазин. Ну колхоз, просто колхоз, — улыбаясь, рассуждает девушка. — Я стала собой, а раньше такой не была. Волосы выпрямляла, красилась, строила что-то из себя. Увидела в комментариях, что людям нравится, что я такая простая, могу быть для них подружкой.
И соседи, и знакомые тоже уже привыкли к Настиному блогу.
— Когда только начинала, знакомые говорили, что я фигней занимаюсь. А сейчас: «Настя, помоги, прорекламируй». Уже не смеются. Понимают. Иду в магазин, а там: «О, я вас в "ТикТоке" видела». Куда ни зайду — уже улыбаются, узнают. Кто-то боится подойти, исподтишка снимает. Зачем? Как будто я Валя Карнавал какая-то.
Настя понимает, что популярность и блог — не навсегда. Девушка мечтает накопить денег и открыть детский центр в станице и заняться своим делом.
Зато Настя задумывается о том, чтобы создать свой «Изба-хаус» в станице.
— Здесь тоже есть ребята, которые бы снимали. Челленджи те же: подоить корову, попасти овец. Как бы круто было, если бы из городов приезжали и проходили бы испытания деревенской жизнью. Но это уже даже не «ТикТок», а целая программа!