Что вы плетете: 5 мастериц из Сибири показали, что вытворяют собственными руками

Что вы делаете в свободное время? Многие читатели НГС, несмотря на быстрый темп жизни, успевают заниматься еще и любимым делом для души. Мы спросили у подписчиков нашего инстаграма, какие хобби у них есть. Посмотрите, какую красоту они делают своими руками!



Плетет из лозы

— В прошлом ноябре я побывала на бесплатном мастер-классе по плетению из эколозы в рамках «Гаражки» в «МЕГЕ». И мне очень понравилось! Следующим утром я написала в Instagram мастеру. Потом долго искала в интернете ответы на свои вопросы, ничего не было понятно. В феврале пошла учиться в школу плетения. Училась девять недель, поначалу было очень сложно, — делится подробностями читательница НГС.