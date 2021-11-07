Что вы плетете: 5 мастериц из Сибири показали, что вытворяют собственными руками

Жительница Новосибирска вышила 63 картины крестиком
Что вы делаете в свободное время? Многие читатели НГС, несмотря на быстрый темп жизни, успевают заниматься еще и любимым делом для души. Мы спросили у подписчиков нашего инстаграма, какие хобби у них есть. Посмотрите, какую красоту они делают своими руками!
Плетет из лозы
— В прошлом ноябре я побывала на бесплатном мастер-классе по плетению из эколозы в рамках «Гаражки» в «МЕГЕ». И мне очень понравилось! Следующим утром я написала в Instagram мастеру. Потом долго искала в интернете ответы на свои вопросы, ничего не было понятно. В феврале пошла учиться в школу плетения. Училась девять недель, поначалу было очень сложно, — делится подробностями читательница НГС.
— Я не жалею ни минуты, очень люблю это занятие, посвящаю ему много свободного времени. Сил уходит немного, времени — много. Подготовка лозы — это многоступенчатый процесс. Сначала из бумажной полоски и тонкой спицы получаются «прутики», потом они окрашиваются, обрабатываются так, чтобы были пластичны. Затем сам процесс плетения. Дальше обработка для прочности и долговечности: грунтовка, лак. Процесс очень затягивает, — рассказывает о своем хобби сибирячка.
Вдыхает жизнь в старые предметы
— Идея заниматься творчеством для себя появилась от «насмотренности»: другие люди делают, вот и мне захотелось попробовать. Процесс созидания оказал терапевтический эффект отличного настроения, — делится секретом читательница НГС.
— Когда занят процессом, то время летит быстро. Но пока получается заниматься хобби только в выходные дни. Сложно творить время от времени, так как недостаточно еще владею навыками и инструментом. Порой требуется помощь мужа.
Мотивирует деревянными дощечками
— Всегда любила рисовать, но отсутствие художественного образования компенсировала экспериментами — расписывала стекло, ткань и даже стены. Рисовала для себя, иногда дарила друзьям. Про деревянные таблички ничего не слышала, пока в январе 2020 года знакомый знакомого, зная мою любовь к творчеству, не предложил сделать партию табличек (в подарок клиентам фирмы). До этого они уже заказывали таблички у местного мастера с росписью более низкого качества (она пачкала фон и стиралась), — рассказывает мастер по табличкам.
— Первую партию из 10 табличек вырисовывала 2,5 месяца. Повезло, что уже был опыт работы с акрилом. Сейчас всё кажется проще простого. Самое неприятное для меня — шкурить распиленное полотно. Очень сохнет кожа. Я стараюсь сразу обработать дерево, чтобы при заказе только пропитать нужным цветом и сделать текст — на это уходит от трех дней (в зависимости от объема текста). Уверена, можно делать и быстрее, но я сама по себе неторопливый человек. Мне нравится, что результат ты видишь уже через пару дней, а не месяцев (когда пишешь картину, например), — делится тонкостями работы сибирячка.
Вышивает картины крестиком
— Вышивать крестиком я начала более 10 лет назад. И как-то сразу всё пошло легко — будто делала это всегда. За это время я вышила 63 картины. Все свои работы помню, и с каждой из них связаны какие-то теплые воспоминания. Многие подарены родным и близким, но большинство висит дома, украшая интерьер. Все свои работы оформляю в багетной мастерской, и это тоже огромное удовольствие — подбирать «наряд» для своего детища, — рассказывает читательница НГС.
— Очень люблю вышивать пейзажи, но есть и букеты, и натюрморты. Чтобы вышить одну картину, уходит от двух месяцев до года, бывает и дольше. Это трудоемкий процесс, и не всегда есть время заняться любимым хобби, так как в основное время работаю. Хотела бы развиваться в другом хобби? Думаю, да. Но пока для этого недостаточно свободного времени, да и еще много вышивальных планов.
Вяжет маленьких кукол
— Когда-то увидела в интернете вязаную куколку. И мне тоже такую захотелось. Попробовала, получилось. Времени на изделие уходит каждый раз по-разному, зависит от сложности. Чем сложнее работа, тем больше времени. Бывает, и до двух месяцев делаю куклу. Просто вкладываю чуточку себя. Всё делаю играючи. Лично мне создавать красоту не сложно, я с детства увлекаюсь вязанием, — рассказала о своем хобби новосибирская рукодельница.