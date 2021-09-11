«Нет высшего образования, и я этим горжусь». Как модель Алана Мамаева зарабатывает на браках со спортсменами

О сложном характере футболиста Павла Мамаева СМИ заговорили в
Когда Мамаев был в тюрьме, жена Алана узнала о его неверности. Бывшая модель дала супругу второй шанс, которым Павел не воспользовался: из-за очередной измены брюнетка решилась на развод. А дальше начался сериал из взаимных оскорблений и обвинений, который продолжается по сей день. «СтарХит» рассказывает, почему рухнули ее отношения, причем не одни: до брака с полузащитником женщина была замужем за Александром Липовым…
«Давай поженимся!»
Алана Хубецова с юности грезила модельным бизнесом и добилась на этом поприще успеха, покорив подиумы Милана и Парижа и получив титул «Мисс Калининград — 2003». Есть сведения, что осетинка занималась художественной гимнастикой и даже стала мастером спорта. Больше всего на свете эту высокую стройную брюнетку привлекала роскошная жизнь.
— Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я отвечала: «Мам, у меня будет прислуга, которая будет убираться». У меня всегда было это стремление. И мне фартит. Но я легко расстаюсь с деньгами: есть уверенность, что придут еще. Это называется яснознание. Хоть убей меня об стену, но я знаю, что деньги у меня всегда будут, — рассуждала Алана.
Модель уверяла, что когда была свободной девушкой, то не сидела сложа руки, а спустя годы добавляла: это Павел Мамаев запрещал ей работать все восемь лет совместной жизни. Вразрез с этим утверждением идет собственное высказывание Аланы об отношении к труду и учебе. «Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Но зачем?» — размышляла брюнетка в YouTube-шоу «Точки NadИ».
Впервые личная жизнь Аланы стала достоянием общественности в
Несмотря на рождение общего сына Алекса, супруги развелись. Поначалу Алана говорила, что это случилось из-за неверности Александра. Как оказалось, брюнетка заблуждалась. «Я думала, Саша мне изменил, а он говорит, что не было такого. Мы разошлись из-за ругани, которая началась в период беременности», — заявила модель в прошлом месяце.
Супруга футболиста
Большинству подписчиков Алана известна в качестве жены трехкратного обладателя Кубка России. Познакомились они случайно: подруга позвала модель в кафе, где сидели Александр Кокорин и Павел Мамаев.
— Я Паше сразу сказала, что не хочу ничего, никаких ухаживаний, я еще не развелась, — уверяла женщина.
Тем не менее в 2013-м Алана рассталась с Липовым и вышла замуж за Мамаева, который пообещал воспитывать сына избранницы как собственного. Забегая вперед, отметим, что биологический отец начал заниматься ребенком лишь недавно. «Время летит и всегда всё расставляет на свои места. Лучше поздно, чем никогда. Я не видел Алекса девять лет. Сейчас я очень сожалею об этом. Но не поздно исправляться. Всему свое время, мое — пришло, я рад этому моменту. Паша растил Алекса все эти годы, и я очень благодарен ему», — делился Липовой.
В браке с футболистом Алане пришлось отказаться от карьеры модели и стать домохозяйкой. Вскоре после свадьбы супруги перебрались в Краснодар, так как Павел подписал контракт с местным клубом. У влюбленных родилась дочка Алиса, Instagram Мамаевой регулярно пополнялся милыми совместными фото с детьми и мужем из отпусков — казалось, о чём еще можно мечтать? Вот только жить в южном городе брюнетке не нравилось.
— Там не с кем общаться. Это такой город маленький, там тебя все знают, фотографируют без косметики, обсуждают. Это колхоз — там в магазин все выходят на каблуках. Это жесть! Поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим, — сетовала Алана.
Во втором браке у модели появилась новая страсть — пластическая хирургия. Алана в «Давай поженимся!»
— Грудь я делала после второго ребенка. Я сама не хотела, мне Паша сказал, мол, давай, — подчеркивала брюнетка. — Она маленькая, но аккуратная. Я боялась, что буду выглядеть толстой.
Итак, у Аланы появилась возможность улучшать внешность, как захочется, ездить на иномарках, носить кольцо Graff за 60 миллионов рублей и платья от Gucci за сотни тысяч. Правда, если подаренное украшение модели не нравилось, она открыто говорила об этом супругу, что его обижало.
— То, что со мной такой мужчина, я считаю своим достижением, — гордо отмечала Мамаева.
Скандальная репутация
Несколько лет назад Алану начали критиковать за перебор с пластикой, но высказывания хейтеров по поводу «улучшайзинга» были лишь верхушкой айсберга. Волна негатива обрушилась на женщину, когда в Сеть попало видео, на котором она выпрашивает у знакомого запрещенные вещества в обмен на свой мобильный. Брюнетка уверяла, что ролик снимался в шутку и она только притворялась неадекватной на камеру. При этом Мамаева призналась, что пробовала легкие наркотики, но никогда не сидела на тяжелых, да и зависимости не имела.
Образ Аланы как матери также вызывал у подписчиков сомнения: многие заключили, что женщина слишком увлечена собой, а детьми не занимается вовсе. «У меня с детьми свои отношения, — комментировала Мамаева. — Они со мной, как со своим друганом. А папа — как нянька. Он приходит, сразу отпускает помощников: "Я сам всё сделаю, сам искупаю". Так что у нас всё наоборот. Я уже привыкла... И не хотела бы детей больше».
Модель подчеркивала, что скандальную репутацию ей создали посторонние люди — просто из-за того, что у нее муж футболист. Впрочем, женщина не скрывала, что в ее отношениях с супругом творится настоящая «Санта-Барбара»: бурные ссоры и примирения, конфликты из-за переписок Павла в соцсетях. Однажды в порыве ревности Алана даже разбила машину супруга молотком. Но стоило ли вешать на нее ярлык истерички?
Измены мужа
На самом деле поводы для скандалов у брюнетки имелись. Когда футболист угодил в СИЗО, жена боролась за его свободу в период судебных разбирательств, связанных с избиением чиновника. И тут выяснилось, что спортсмен ведет переписку с любовницей. Более того: та пассия переживала, что была у Мамаева не единственной… Имя разлучницы Алана назвала публично — по ее словам, владелица цветочного салона Александра жила в Вильнюсе, но свидания с Павлом устраивала в Москве.
От депрессии Алану спасло собственное дело: пока Павел сидел за решеткой, она запустила линию одежды и раскрутила YouTube-проект, посвященный жертвам пластической хирургии. «Помогая другим людям, я вытеснила негативные эмоции, которые испытывала из-за Паши. Меня это реально вытащило», — отмечала модель.
Алана остыла и сумела простить мужу неверность. В 2020-м она говорила, что заново влюбилась в Павла, который превратился в идеального семьянина. Полное взаимопонимание, отличный секс, одобрение бизнес-начинаний — Мамаева не сомневалась, что супруг изменился в лучшую сторону. Но надолго ли?
В начале марта доброжелатель рассказал модели, что на сборах в Испании Паша закрутил интрижку с иностранкой по имени Ирен. Вскоре по Сети разнеслись слухи, что Мамаева пыталась покончить с собой, однако она опровергла информацию. После размещения в микроблоге семейного фото с футболистом и детьми поклонники поверили, что жена вновь простила изменника, однако 10 марта Алана объявила о разводе.
— Никогда не закрывала глаза на измены и не буду этого делать, — уверяла она. — Один раз простила. Верите в бумеранг? Еще как! Зачем прощала измены? Не прощала, я дала человеку второй шанс, когда он был этого достоин. За эти два года он сделал всё, чтобы у нас была нормальная семья. И удивительно, что всё так получилось. Ну что поделать?
В течение пары недель подписчики наблюдали за войной Аланы и Ирен, развернувшейся в соцсетях. Обманутая жена обвиняла любовницу Павла в оказании эскорт-услуг, а испанка парировала, что не знала о семейном статусе футболиста и никогда не занималась проституцией. Спасать брак модель больше не собиралась и 23 апреля развелась с Мамаевым.
После развода
Через неделю после расторжения брака Алана уже взялась за «улучшайзинг»: сделала липосакцию. От основных проблем пластика не отвлекала, ведь предстояло решить вопросы с алиментами и разделом общего имущества, да и выяснения, кто в этой истории хороший, а кто плохой, не заканчивались.
На отношения бывших супругов немало повлиял эпизод с похоронами: в июне умер отец Павла. Футболист возмущался, что сидел на поминках, когда получил от Аланы СМС с просьбой перевести ей 70 тысяч на косметику. Мамаев отказался тратить крупную сумму на крем и возмутился, что экс-жене не хватает денег.
— Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч рублей. Но не упоминает, что я перевел ей 10 миллионов. Я для себя делал со счетов распечатку всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Общая сумма — более 11 миллионов рублей. Говорит, что бедная и несчастная. Хотя живет в квартире за полмиллиона долларов, площадь которой, как она преподносит, 48 квадратных метров. Ездит на «Бентли» за 20 миллионов, имеет «Рэйндж-Ровер» за 15, — перечислял Павел.
Алана пояснила, что не знала о смерти отца футболиста, поэтому была крайне удивлена, когда Павел накричал на нее по телефону.
— На следующий день Паша позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи. Потом он позвонил адвокату и заявил, мол, будет война, так как я его очень сильно обидела, — откровенничала Мамаева.
Всё прояснилось, когда Алана узнала, что новой возлюбленной Паши стала блогер Надежда Санько.
Последняя открещивалась от дружбы с моделью, однако у Мамаевой имелось иное мнение.
— Я делилась с ней всем сокровенным. Надежда — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом, как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Знаю, Надя, что вы всё продумали, что хотите выкрасть у меня Алису, — сетовала брюнетка.
Алана не намерена отдавать футболисту общую дочь и осуждает его за отказ от Алекса, которого тот воспитывал как родного. Кроме того, модели не хватает 30 тысяч рублей, что бывший муж присылает на продукты детям. Брюнетка хочет получить всё, что причитается ей по закону. Судя по всему, Мамаев готов удовлетворить ее требования.
— Я не хочу больше судиться, не хочу претендовать на детей. Я как был отцом, так и останусь. Другая жизнь у меня, всё изменилось. Не хочу делить ничего, пусть заберет абсолютно всё. Когда я это понял, то позвонил адвокату и сказал: «Мы полностью меняем подход. Я ничего не хочу от нее. Позвоните и скажите, что мы готовы на мировое соглашение», — пояснил Павел в интервью «МАТЧ ТВ».
Начнут ли бывшие супруги общаться цивилизованно хотя бы ради дочки Алисы? С учетом, что футболист называл модель дьяволом, Надежда окрестила Алану «подлой бабенкой», ну а сама Мамаева обвинила мужа в алкоголизме и рукоприкладстве по отношению к сыну Алексу, это будет трудно. Однако поклонники верят, что брюнетка обретет счастье после громкого скандала.
«Алана, вы красавица и выиграете все суды!»; «Мать, потрясающая и верная жена, сильная женщина. Павел и мизинца не достоин! Не знаю, как она всё терпела. Памятник поставить надо!»; «Сочувствую Павлу: такую женщину упустил», — подбадривали Алану подписчики.