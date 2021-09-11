«Нет высшего образования, и я этим горжусь». Как модель Алана Мамаева зарабатывает на браках со спортсменами

Последняя открещивалась от дружбы с моделью, однако у Мамаевой имелось иное мнение.



— Я делилась с ней всем сокровенным. Надежда — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом, как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Знаю, Надя, что вы всё продумали, что хотите выкрасть у меня Алису, — сетовала брюнетка.



Алана не намерена отдавать футболисту общую дочь и осуждает его за отказ от Алекса, которого тот воспитывал как родного. Кроме того, модели не хватает 30 тысяч рублей, что бывший муж присылает на продукты детям. Брюнетка хочет получить всё, что причитается ей по закону. Судя по всему, Мамаев готов удовлетворить ее требования.

— Я не хочу больше судиться, не хочу претендовать на детей. Я как был отцом, так и останусь. Другая жизнь у меня, всё изменилось. Не хочу делить ничего, пусть заберет абсолютно всё. Когда я это понял, то позвонил адвокату и сказал: «Мы полностью меняем подход. Я ничего не хочу от нее. Позвоните и скажите, что мы готовы на мировое соглашение», — пояснил Павел в интервью «МАТЧ ТВ».

Начнут ли бывшие супруги общаться цивилизованно хотя бы ради дочки Алисы? С учетом, что футболист называл модель дьяволом, Надежда окрестила Алану «подлой бабенкой», ну а сама Мамаева обвинила мужа в алкоголизме и рукоприкладстве по отношению к сыну Алексу, это будет трудно. Однако поклонники верят, что брюнетка обретет счастье после громкого скандала.

«Алана, вы красавица и выиграете все суды!»; «Мать, потрясающая и верная жена, сильная женщина. Павел и мизинца не достоин! Не знаю, как она всё терпела. Памятник поставить надо!»; «Сочувствую Павлу: такую женщину упустил», — подбадривали Алану подписчики.